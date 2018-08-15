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14:16 (мск), источник: Газета.Ру

«Реал» против «Атлетико»: мадридская война за Европу

В Таллине на «Лиллекюле» пройдет матч за Суперкубок Европы, в котором испанские «Реал» и «Атлетико» разыграют мадридское дерби на новом уровне. Противостояние команд Юлена Лопетеги и Диего Симеоне, выигравших в прошлом сезоне еврокубки, обещает быть по-настоящему захватывающим.

Источник: Reuters

«Реал Мадрид» (Испания) — «Атлетико» (Испания) (начало матча в 20.00 мск)

Суперкубок Европы впервые в истории пройдет в Эстонии. Скромный таллинский 15-тысячник «Лиллекюла», принадлежащий Эстонской федерации футбола примет матч небывалого для себя уровня.

Выбор УЕФА места проведения, может быть, не самого главного матча-турнира в футбольной иерархии, но все же очень престижного события, удивителен.

Еще три года назад «А Ле Кок Арена» (переименованная на время Суперкубка обратно в «Лиллекюлу» из-за запрещающих рекламу алкоголя правил УЕФА) вмещала только 10 тысяч зрителей, но после реконструкции за €5 млн обзавелась двумя шикарными видеотабло и новой трибуной.

Теперь в Прибалтику прилетели два лучших (в том числе по рейтингу, где «Реал» первый, а «Атлетико» — второй) клуба Европы.

Обслужит поединок бригада арбитров во главе с поляком Шимоном Марчиняком, который впервые в истории еврокубковых турниров сможет пользоваться системой видеопомощи VAR.

Кроме того, в распоряжении тренеров, если матч дойдет до дополнительного времени (что для этих клубов не редкость), будет по четвертой замене. В общем, все как на прошедшем этим летом в России чемпионате мира.

Дерби Мадриленьо на новом уровне

В Суперкубке Европы мадридское дерби — новинка. При этом «Реал» и «Атлетико» встречаются между собой в последние годы далеко не только на внутренней испанской арене.

«Королевский клуб» за последние пять лет выиграл невероятные четыре трофея Лиги чемпионов, и в трех случаях на его пути вставали «матрасники» Диего Симеоне.

Более того, в той единственной неудачной кампании в главном клубном турнире Европы «Реалу» все равно пришлось преодолевать сопротивление земляков в плей-офф.

Впервые в Лиге чемпионов мадридские команды сошлись в финале-2013/14, когда белая часть Мадрида уже больше десяти лет грезила о десятом Кубке чемпионов.

Парни Симеоне едва не испортили Карло Анчелотти всю малину — после ошибки Икера Касильяса «Атлетико» вел в счете до четвертой добавленной ко второму тайму минуты, когда Серхио Рамос забил головой с углового свой самый известный гол в карьере.

В дополнительное время «Реал» смял уже игравшего в меньшинстве соперника, проведя три безответных мяча.

В следующем сезоне команды сошлись в четвертьфинале, и тогда единственный точный удар напряженного 180-минутного противостояния нанес за две минуты до так и не случившегося дополнительного времени выступавший тогда за «Реал» мексиканец Хавьер Эрнандес.

Правда, уже в полуфинале «сливочные» уступили итальянскому «Ювентусу» и не смогли защитить титул.

Уже в следующем году мадридское дерби вновь состоялось в финале Лиги чемпионов, и тогда в основное время соперники обменялись точными ударами с пенальти Рамоса и Антуана Гризманна (на этот раз вел «Реал») и довели встречу до послематчевых одиннадцатиметровых, в которых подопечные уже Зинедина Зидана были лучше.

Прошел Зизу команду Симеоне и в следующем сезоне, только уже в полуфинале. «Реал» вроде бы снял вопросы о победителе противостояния еще на «Сантьяго Бернабеу» благодаря хет-трику Криштиану Роналду (3:0), но в ответной встрече пропустил два быстрых гола и до мяча Иско заставил нервничать своих болельщиков.

Лишь в прошлом евросезоне, когда «королевский клуб» взял свою третью Лигу чемпионов подряд, «матрасников» не было на его пути — команда Симеоне провалила групповой этап, заняв в своей группе только третье место.

Вылетев в Лигу Европы и став ее главным фаворитом, «Атлетико» уверенно прошелся по плей-офф турнира, не оставив шансов никому, включая московский «Локомотив», лондонский «Арсенал» и «Марсель» в финале.

И если на евроарене дела «матрасников» в противостоянии со своим главным соперником не складываются, то в чемпионате, Кубке и Суперкубке Испании «Атлетико» частенько бьет более титулованный клуб, а три последних матча команд в Примере завершились вничью.

«Реал»

Нынешнее межесезонье проходит для «Реала» достаточно событийно, хотя это и не привычные ранее в эпоху Флорентино Переса потоки новостей о триумфальных трансферных сделках клуба. В последние годы президент клуба принял новую политику, практически не делая «галактических» приобретений и работая на перспективу.

Сначала «сливочные» всколыхнули мир этим летом перед стартом чемпионата мира, объявив о назначении после мундиаля на пост тренера клуба возглавлявшего сборную Испании Юлена Лопетеги.

Изначально ничего такого не планировалось, но добровольная отставка триумфатора трех ЛЧ подряд Зидана спутала планы всем — в итоге Федерация футбола Испании разозлилась и отправила Лопетеги в отставку за день до старта сборной на ЧМ-2018.

Вторая и, пожалуй, вообще главная новость европейского межсезонья пришла уже после мундиаля: Криштиану Роналду после восьми великолепных лет в Мадриде решил перебраться в Турин и осуществил свой трансфер в «Ювентус».

Прямой замены ему «королевский клуб» на рынке так и не приобрел, несмотря на слухи об Эдене Азаре, Мауро Икарди, Мохамеде Салахе и Эдинсоне Кавани.

Новичками «Реала» в новом сезоне будут купленный еще два года назад за €45 млн 18-летний бразильский бриллиант Винисиус Жуниор, правый защитник сборной Испании, приобретенный у «Реал Сосьедада», Альваро Одриосола и бельгийский вратарь Тибо Куртуа, чья эпопея с переходом из «Челси» завершилась для него благополучно.

Куртуа играл в «Атлетико» до «Челси» на протяжении трех лет на правах аренды, но против бывшего клуба выйдет вряд ли. Он только присоединился к «Реалу», и наверняка место в воротах Лопетеги доверит проверенному Кейлору Навасу, служащему клубу верой и правдой, несмотря на все слухи.

Наиболее интересно, какой вариант наставник выберет в полузащите и атаке. Даже при условии отсутствия в старте Винисиуса и Лукаса Васкеса, существует дилемма: на шесть позиций претендуют семь футболистов.

Тони Кроос, Гарет Бэйл и Иско за свои места могут не переживать. Скорее всего, сыграет и Карим Бензема, хотя существует вариант и без него. Маловероятно, что Лопетеги, раскрывший Каземиро во время аренды бразильца в «Порту», оставит в запасе в угоду пасовой игре опорника, ставшего в команде ключевой фигурой.

Фактически, выбор тренера осуществляется между лучшим игроком чемпионата мира Лукой Модричем и Марко Асенсио, блиставшим под руководством Юлена в молодежных сборных Испании и ставшим у него основным во взрослой.

Модрич был близок этим летом к переходу в итальянский «Интер», однако в итоге получил двукратное увеличение зарплаты и остался в «Реале».

Однако он не проводил с командой предсезонку из-за участия в финале ЧМ-2018, в то время как Асенсио стал лучшим бомбардиром команды в контрольных встречах, так что в старте, скорее всего, выйдет именно испанец.

«Атлетико»

«Атлетико» провел очень громкую и шумную трансферную компанию, но даже несмотря на наличие шикарных и дорогих приобретений, главным достижением клуба стало сохранение лидеров.

Так, во-первых, удалось удержать в Мадриде новоиспеченного чемпиона мира Антуана Гризманна, который, по слухам, даже имел подписанный предварительный контракт с «Барселоной», но все же выбрал продолжение работы с Симеоне.

Серьезный интерес был и к другим ключевым фигурам команды — голкиперу Яну Облаку и столпу обороны Диего Годину.

Интересно, что предложение по словенскому вратарю от «Челси» спровоцировал своей покупкой Куртуа «Реал». Другое дело, что ни «Атлетико», ни Облак ничего менять не хотели, и трансфер не состоялся.

Не стал рассматривать и предложение от «Манчестер Юнайтед» новоиспеченный капитан команды Диего Годин, вместо этого продливший контракт с «матрасниками» до лета 2021 года.

При этом на «Ванда Метрополитано» летом прибыли сразу шестеро новых игроков, благодаря чему клуб потратил на рынке более €100 млн!

70 из них упали на счет французского «Монако» за вингера сборной Франции Тома Лемара, который должен существенно увеличить и без того немалый атакующий потенциал клуба.

За €20 млн был выкуплен у «Вильярреала» воспитанник «Атлетико» Родри Эрнандес, играющий в центре полузащиты. €14,5 млн было заплачено итальянскому «Милану» за хорватского форварда Николу Калинича, за €11 млн у голландского ПСВ был куплен защитник сборной Колумбии Сантьяго Ариас, а €1 млн «Атлетико» заплатил «Бетису» за воспитанника «Реала» Антонио Адана, который станет сменщиком Облака.

Наконец, совершенно бесплатно достался клубу шикарный португальский опорник Желсон Мартинш, сбежавший из впавшего в натуральный хаос лиссабонского «Спортинга».

Матч «Реала» и «Атлетико» в Таллине предварит одновременно и клубный евросезон и станет второй частью превью к внутренним испанским баталиям, дополнив национальный Суперкубок, в котором болельщики уже увидели победу «Барселоны» над «Севильей» (2:1).

Лопетеги против Симеоне, Серхио Рамос против Диего Косты, Гарет Бэйл против Антуана Гризманна, битва полузащит за центр поля… Будет интересно.

Александр Седов

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