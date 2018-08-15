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16:05 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер «Кайрата»: Мы постараемся победить «Сигму». Если не получится, я готов к критике

Главный тренер алматинского «Кайрата» Карлос Ферррер на предматчевой пресс-конференции поделился настроем и ожиданиями в преддверии ответного матча с чешской «Сигмой» в рамках третьего отборочного раунда Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.

Первая игра команд прошла 9 августа в Чехии и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

— Мы знаем, что это особенная игра. Задача перед командой стоит непростая. Нам нужно отыгрываться, но есть настрой у команды. Я обещаю, что наша команда будет стараться. Мы хотим позвать всех болельщиков. Нам нужна поддержка. Если мы будем вместе, то у нас будет больше шансов , — отметил Ферер.

— Какое состояние у Яна Вороговского?

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— Это не зависит от меня. Посмотрим на его состояние. На тренировке мы посмотрим и после нее примем решение по нему. Сейчас не могу дать более правильный ответ.

— Нам ждать атакующий футбол в исполнении «Кайрата»?

— У нас есть 90 минут. Нам не нужно делать суицид в первые минуты. Наша подготовка складывается из того, что мы будем отыгрывать два мяча. Не менее важно сыграть на ноль. Нам нельзя играть только на атаку. Мы будем играть с трезвой головой. До матча я не буду рассказывать вам о стратегии.

— Команда готова играть 120 минут и к серии пенальти?

— Мы можем отработать пенальти на тренировке. Однако, это не то же самое, чтобы пробить пенальти в игре. Физически мы готовы играть 120 минут. В первой игре мы играли 90 минут вдесятером. Если кто-то ожидает, что мы выиграем со счетом 5:0 — это было бы прекрасно. Однако в Европе просто так не побеждают. Мы как профессионалы должны анализировать и действовать уверенно.

— Смотрели игру «Сигмы» в выходные? Какие сделали выводы?

— Наша работа анализировать соперника. Это работа тренерского штаба. У меня два человека занимаются этим. Мы делаем свою работу. Мы понимаем, какой тип игры нас ждет. Мы будем готовы.

— Назовите слабые места «Сигмы»?

— Это молодая команда. Она делает акцент на физическую составляющую. Они оставляют пространство. У них пропускает игру капитан, что является плюсом для нас. Это единственный ветеран в команде. Эта команда больше работает физически. Это их плюс и минус. Я не ожидаю, что «Сигма» будет прижата к воротам и оборонятся. Мы ожидаем, что они будут играть в свой открытый футбол. У них есть несколько индивидуально сильных игроков. Они сильны технически и могут забить издалека. Мы готовы к ним. Если получится хорошо, то хорошо. Если нет, то я готов к вашей критике.

Ответный матч между «Кайратом» и «Сигмой» состоится в Алматы завтра, 16 августа. Начало встречи в 20.00 по времени Астаны. В прямом эфире игру покажет телеканал QazSport.

Победитель пары «Кайрат» — «Сигма» затем поборется за путевку в группу ЛЕ с сильнейшим в противостоянии между «Севильей» и «Жальгирисом» — испанский клуб в первом матче на своем поле выиграл со счетом 1:0, а ответная встреча пройдет 16 августа в Литве и начнется в 23:00 по времени Астаны.

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