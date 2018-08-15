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16:31 (мск), источник: Sports.kz

«Ждали, что “Астана” окажется лучше». Что удивило хорватов в матчах ЛЧ

Главный редактор одного из ведущих хорватских спортивных интернет-порталов Sportnet.hr Бранимир Корач высказал Sports.kz свое мнение относительно того, за счет чего, в первую очередь, загребское «Динамо» оказалось сильнее «Астаны» в двух матчах.

— «Динамо» — уже не та команда, какой оно было в последние несколько лет. С тех пор, как загребчан принял Бьелица, они, наконец, выглядят как команда.

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В последние несколько сезонов с динамовцами работало слишком много посредственных тренеров, игроки не доверяли им и играли очень слабо — медленно, без агрессии. На данный момент все эти проблемы решены. Они знали, как атаковать «Астану», в первой игре были проблемы с передачами до перерыва, но после динамовцы сыграли намного лучше. В Загребе они выжидали и играли мудро, зная, что получат шанс, — и Гавранович забил. Некоторые очень важные для команды футболисты не сыграли в этих матчах — вратарь сборной Хорватии Ливакович только начал тренироваться, Моро и Майер, наши плеймейкеры, травмированы, то же самое и Шитум.

Мы, определенно, ожидали, что «Астана» окажется лучше, тем более, что «Динамо» только начало сезон и провело всего лишь несколько матчей. Но загребчане были лучше, мудрее, быстрее и имели ясное понимание, как защищаться и как атаковать. Они не теряли своей формации и не допускали разрывов между линиями, — считает главный редактор Sportnet.hr.

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