«Ждали, что “Астана” окажется лучше». Что удивило хорватов в матчах ЛЧ

— «Динамо» — уже не та команда, какой оно было в последние несколько лет. С тех пор, как загребчан принял Бьелица, они, наконец, выглядят как команда.

В последние несколько сезонов с динамовцами работало слишком много посредственных тренеров, игроки не доверяли им и играли очень слабо — медленно, без агрессии. На данный момент все эти проблемы решены. Они знали, как атаковать «Астану», в первой игре были проблемы с передачами до перерыва, но после динамовцы сыграли намного лучше. В Загребе они выжидали и играли мудро, зная, что получат шанс, — и Гавранович забил. Некоторые очень важные для команды футболисты не сыграли в этих матчах — вратарь сборной Хорватии Ливакович только начал тренироваться, Моро и Майер, наши плеймейкеры, травмированы, то же самое и Шитум.