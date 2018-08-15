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23Греческая трагедия «Спартака» в Москве
18:35 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» оштрафует Луиса Адриано за удаление в матче ЛЧ против ПАОКа

ТАСС, 15 августа. Нападающий московского «Спартака» Луис Адриано будет подвергнут штрафным санкциям за удаление в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против греческого ПАОКа. Об этом сообщил вице-президент московского «Спартака» Наиль Измайлов, слова которого приводит пресс-служба клуба.

Источник: ИТАР-ТАСС

Во вторник «Спартак» сыграл вничью с ПАОКом со счетом 0:0 в ответном матче квалификации Лиги чемпионов. Встреча, которую посетили 40 385 зрителей, прошла в Москве на стадионе «Открытие-Арена». Нападающий получил прямую красную карточку на 33-й минуте за удар локтем игрока соперника в живот, позднее бразилец принес извинения болельщикам и команде за данный инцидент.

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Греческая трагедия «Спартака» в Москве

«Что касается Луиса Адриано, то он публично извинился перед командой и ее многочисленными поклонниками. Однако это не отменяет того факта, что футболист подвел своих партнеров и клуб, за что будет наказан штрафными санкциями», — сказал Измайлов.

«Спартак» после ничьей с ПАОКом вылетел из Лиги чемпионов, однако продолжит выступления в текущем еврокубковом сезоне в групповом этапе Лиги Европы. ПАОК в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов встретится с португальской «Бенфикой».

Спартак М 0:0
Первый тайм: 0:0
ПАОК
14.08.2018, 20:30 Зрители: 40385 3-й отборочный раунд: 3-й отборочный раунд. Путь представителей лиг Открытие Арена
Главные тренеры
Массимо Каррера Рэзван Луческу
Составы
Александр Максименко 98
Андрей Ещенко 38
Самюэль Жиго 2
37′ Георгий Джикия 14
Квинси Промес 10
Денис Глушаков (к) 8
86′ Роман Зобнин 47
33′ де Соуза Луиз Адриану 12
76′ Дмитрий Комбаров 23
Лоренсо Мельгарехо 25
45′ Александр Ташаев 88
Мендеш Андраде Зе Луиш 9
22′ 62′ Фернанду 11
Александр Самедов 19
31 Александрос Пасхалакис 34′
3 Леонарду Матос 25′
43 Фернанду Варела
15 Хосе Анхель Креспо
18 Димитриос Лимниос
9 Александр Прийович
8 Жозе да Силвейра Маурисиу
87 Хосе Альберто Каньяс
20 Виейринья (к) 64′
34 Евгений Хачериди
7 Омар Эль-Каддури 45′ 37′
74 Амр Варда
77 Димитриос Пелкас 78′
28 Евгений Шахов
Статистика
3 Желтые карточки 3
1 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 3
10 Удары (всего) 16
0 Удары в створ 6
1 Штанги, перекладины 0
2 Угловые 6
17 Фолы 5
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Рюдди Бюке (Франция)
Боковой судья Гийом Дебар (Франция)
Боковой судья Жюльен Паселли (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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