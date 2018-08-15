«Спартак» оштрафует Луиса Адриано за удаление в матче ЛЧ против ПАОКа

Источник: ИТАР-ТАСС

Во вторник «Спартак» сыграл вничью с ПАОКом со счетом 0:0 в ответном матче квалификации Лиги чемпионов. Встреча, которую посетили 40 385 зрителей, прошла в Москве на стадионе «Открытие-Арена». Нападающий получил прямую красную карточку на 33-й минуте за удар локтем игрока соперника в живот, позднее бразилец принес извинения болельщикам и команде за данный инцидент.

«Что касается Луиса Адриано, то он публично извинился перед командой и ее многочисленными поклонниками. Однако это не отменяет того факта, что футболист подвел своих партнеров и клуб, за что будет наказан штрафными санкциями», — сказал Измайлов.