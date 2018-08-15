Денис Глушаков: Извинения Луиза Адриану не значат, что он заслуживал удаления
Капитан «Спартака» дал интервью «СЭ», обсудив неудачу в отборе Лиги чемпионов.
Капитан «Спартака» дал интервью «СЭ», обсудив неудачу в отборе Лиги чемпионов.
Когда раздался финальный свисток в матче «Спартак» — ПАОК, мне вспомнилось, как вот так же, вопреки всякой логике,
Но разговор с нынешним капитаном спартаковцев я начал не с этим грустных воспоминаний, а с момента, который произошел с ним незадолго до конца матча.
— По какому случаю вам потребовалась экстренная помощь врачей? — задал я вопрос, который наверняка интересует болельщиков
— Пытался в подкате отобрать мяч у Каньяса и тут же почувствовал резкую боль в колене. Думал, пронесет. Но через минуту
— В последнее время Каррера ставит в состав необстрелянных Максименко, Ломовицкого, Рассказова, Тимофеева. В свое время Бесков, определяя тех, кого выпустить на поле, советовался с опытными игроками. А Массимо вашим мнением, как капитана, по поводу той или иной кандидатуры интересуется?
— Когда он только стал главным тренером и осваивался в команде, то иногда советовался с Комбаровым, Ребровым, Ещенко и со мной, на какой позиции кому из ребят лучше сыграть.
Сейчас у Массимо солидный тренерский штаб, который может дать ему все необходимые рекомендации. Да и сам он знает возможности и степень готовности каждого футболиста.
— Все 90 минут матча в Салониках вы провели на скамейке запасных. Какое мнение сложилось тогда о ПАОК, и удалось понять, в чем его сильные и слабые стороны?
— С лавки, когда ты переполнен эмоциями, тяжело смотреть игру. Но то, что у нашего противника с характером все в порядке, стало ясно, когда он сравнял счет. До этого момента греки не производили впечатления команды с
— Не показалось, что в Москве ПАОК выглядел сильнее, чем в Салониках?
— Я бы сказал организованнее. Особенно в обороне. И все равно нам удавались и хорошие атаки, и неплохие подходы.
— Наверное, самый обидный из нереализованных моментов был во втором тайме у Зобнина, когда он не сумел правильно распорядиться мячом в штрафной Пасхалакиса.
— Пожалуй. Я увидел, что Рома сделал рывок в свободную зону, и дал ему пас на ход между Креспо и Варелой. Но он чуть отпустил мяч, к которому в итоге успел вратарь. Еще Роман мог отличиться со стандарта.
— Как и Зе Луиш, которому Самедов справа выложил мяч на линию штрафной.
— Тут Зе явно поторопился. Сыграй он чуть порасчетливее, и задача была бы решена.
— Виной тому, что ее не удалось выполнить, стало удаление Луиза Адриану?
— Я бы не стал так говорить. Но то, что это сыграло большую роль, отрицать бессмысленно.
Пришлось тактически перестраиваться, прибавлять в движении, больше уделять внимания обороне, где могли появиться свободные зоны. Обо всем этом Каррера и сказал нам в перерыве, акцентировав внимание на возможных контратаках ПАОК.
— А за счет чего команда, оказавшаяся в меньшинстве, может обыграть соперника с полным боекомплектом игроков?
— За счет четкой игровой организации и реализации голевых моментов. Ну, и еще чуточки везения.
— Луиз Адриану заслужил удаление?
—
— Что же тогда Луиз Адриану извинился перед болельщиками?
— Это не было признанием того, что он действительно заслужил такое суровое наказание. Просто этим парень хотел подчеркнуть, что искренне сожалеет о случившемся.
— Вы смотрели матч с «Кошице» в 1997 году?
— Мне было тогда десять лет. И переживал я ту неудачу «Спартака» со слезами на глазах.
— А помните, что потом команда Романцева дошла до полуфинала Кубке УЕФА, где ее смог остановить только «Интер» с Роналдо.
— Помню, помню. А у нас есть еще Лига Европы, чемпионат, есть наш болельщик, ради которого мы играем и который ждет только побед. Значит, надо идти дальше!
|Массимо Каррера
|Рэзван Луческу
|
|
|3
|Желтые карточки
|3
|1
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|3
|10
|Удары (всего)
|16
|0
|Удары в створ
|6
|1
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|6
|17
|Фолы
|5
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Рюдди Бюке (Франция)
|Боковой судья
|Гийом Дебар (Франция)
|Боковой судья
|Жюльен Паселли (Франция)