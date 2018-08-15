Денис Глушаков: Извинения Луиза Адриану не значат, что он заслуживал удаления

Источник: Спорт-Экспресс

Когда раздался финальный свисток в матче «Спартак» — ПАОК, мне вспомнилось, как вот так же, вопреки всякой логике, красно-белые пролетели мимо Лиги чемпионов 20 с хвостиком лет назад. Тогда не удалось пройти «Кошице». Сценарий — один в один. Поражение в гостях, ничья дома, разбазаренные моменты, игровые судороги в концовке ответной встречи. Еще помню кошмарные нули на табло в Черкизове, растерянные лица Цымбаларя, Аленичева, Титова, Горлуковича, негодующие трибуны и слова, сказанные в мертвой тишине раздевалки Романцевым: «Надо идти дальше». Похоже?

Но разговор с нынешним капитаном спартаковцев я начал не с этим грустных воспоминаний, а с момента, который произошел с ним незадолго до конца матча.

— По какому случаю вам потребовалась экстренная помощь врачей? — задал я вопрос, который наверняка интересует болельщиков красно-белых накануне гостевой встречи с «Краснодаром».

— Пытался в подкате отобрать мяч у Каньяса и тут же почувствовал резкую боль в колене. Думал, пронесет. Но через минуту все-таки пришлось обратиться к медикам. И после того, как мне быстро заморозили ушиб, — отпустило. Так прихрамывая и доигрывал. Похоже, все-таки обошлось, и к «Краснодару» точно буду готов.

— В последнее время Каррера ставит в состав необстрелянных Максименко, Ломовицкого, Рассказова, Тимофеева. В свое время Бесков, определяя тех, кого выпустить на поле, советовался с опытными игроками. А Массимо вашим мнением, как капитана, по поводу той или иной кандидатуры интересуется?

— Когда он только стал главным тренером и осваивался в команде, то иногда советовался с Комбаровым, Ребровым, Ещенко и со мной, на какой позиции кому из ребят лучше сыграть.

Сейчас у Массимо солидный тренерский штаб, который может дать ему все необходимые рекомендации. Да и сам он знает возможности и степень готовности каждого футболиста.

— Все 90 минут матча в Салониках вы провели на скамейке запасных. Какое мнение сложилось тогда о ПАОК, и удалось понять, в чем его сильные и слабые стороны?

— С лавки, когда ты переполнен эмоциями, тяжело смотреть игру. Но то, что у нашего противника с характером все в порядке, стало ясно, когда он сравнял счет. До этого момента греки не производили впечатления команды с какой-то выстроенной игрой. Но по ходу встречи внесли коррективы: прибавили в скорости, стали атаковать флангами. А их 3:0 в гостях с «Базелем» говорили о том, что на «Открытие Арене» с ними придется нелегко. Тем более, что нас устраивала только победа.

— Не показалось, что в Москве ПАОК выглядел сильнее, чем в Салониках?

— Я бы сказал организованнее. Особенно в обороне. И все равно нам удавались и хорошие атаки, и неплохие подходы.

— Наверное, самый обидный из нереализованных моментов был во втором тайме у Зобнина, когда он не сумел правильно распорядиться мячом в штрафной Пасхалакиса.

— Пожалуй. Я увидел, что Рома сделал рывок в свободную зону, и дал ему пас на ход между Креспо и Варелой. Но он чуть отпустил мяч, к которому в итоге успел вратарь. Еще Роман мог отличиться со стандарта.

— Как и Зе Луиш, которому Самедов справа выложил мяч на линию штрафной.

— Тут Зе явно поторопился. Сыграй он чуть порасчетливее, и задача была бы решена.

— Виной тому, что ее не удалось выполнить, стало удаление Луиза Адриану?

— Я бы не стал так говорить. Но то, что это сыграло большую роль, отрицать бессмысленно.

Пришлось тактически перестраиваться, прибавлять в движении, больше уделять внимания обороне, где могли появиться свободные зоны. Обо всем этом Каррера и сказал нам в перерыве, акцентировав внимание на возможных контратаках ПАОК.

— А за счет чего команда, оказавшаяся в меньшинстве, может обыграть соперника с полным боекомплектом игроков?

— За счет четкой игровой организации и реализации голевых моментов. Ну, и еще чуточки везения.

— Луиз Адриану заслужил удаление?

— Какое-то касание Креспо нашим форвардом возможно и было. Хотя даже несколько повторов не заставят никого убедиться, что это был удар соперника, за которым должно последовать удаление.

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— Что же тогда Луиз Адриану извинился перед болельщиками?

— Это не было признанием того, что он действительно заслужил такое суровое наказание. Просто этим парень хотел подчеркнуть, что искренне сожалеет о случившемся.

— Вы смотрели матч с «Кошице» в 1997 году?

— Мне было тогда десять лет. И переживал я ту неудачу «Спартака» со слезами на глазах.

— А помните, что потом команда Романцева дошла до полуфинала Кубке УЕФА, где ее смог остановить только «Интер» с Роналдо.