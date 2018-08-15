Как «Зенит» готовится совершить чудо

Игроки «Зенита» вышли на открытую тренировку перед матчем с «Динамо» в хорошем настроении. С улыбками, шутками и веселой музыкой. Кто-то, как Роберт Мак и Эрнани, сосредоточенно занимались, Артем Дзюба что-то обсуждал с Кристианом Нобоа, вратари Михаил Кержаков и Андрей Лунев смеялись друг над другом. Все было весело и непринужденно — словно разгромное поражение в Минске кто-то выдумал, ну или произошло оно настолько давно, что никто о нем уже и не помнит. Сергей Семак уверенно сказал журналистам, что шансы пройти в следующий раунд Лиги Европы есть, вот только как их измерить — непонятно.

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На занятии промелькнули Александр Кокорин и Эммануэль Маммана. Порвавший кресты форвард во время завтрашнего матча тоже будет трудиться — его ждет автограф-сессия в фан-зоне стадиона «Санкт-Петербург», куда клуб приглашает всех болельщиков. Для них там будут организованы концерты и развлечения. А на самой арене покажут трансляцию игры, которая состоится на «Петровском» без болельщиков.

Успех в ответной игре с «Динамо» будет зависеть в том числе от зенитовских аргентинцев, чья игра и дальнейшая судьба сейчас наиболее часто обсуждается. Травма Олега Шатова, видимо, откроет дорогу в основу кому-то из футболистов группы атаки. От Себастьяна Дриусси и Эмилиано Ригони давно ждут действительно важных голов, которые бы оправдали их переходы в «Зенит». Ригони прошлой осенью нередко забивал в Лиге Европы — особенно запомнился домашний хет-трик в ворота «Русенборга». Если этот игрок совершит такой же подвиг снова, фанаты простят ему все.

СЕМАК: «ШАТОВ НЕ СЫГРАЕТ ИЗ-ЗА ПОВРЕЖДЕНИЯ»

— Есть мнение, что Лига Европы не так уж и нужна «Зениту», — сказали на пресс-конференции Семаку.

— Лига Европы нам нужна! Поэтому будем работать для победы, — ответил главный тренер. — Шансы сложно измерить математическим путем, но главное — они есть. Мы приложим все усилия, чтобы хорошо сыграть и добиться победы.

— За последние два матча «Зенит» пробил в створ всего четыре раза. В следующем матче нужно пять ударов минимум. Как собираетесь добиться этого?

— Как вы и сказали — нужно бить в створ. Чем чаще, тем лучше. Да и не всегда количество ударов в створ отражает количество моментов. Когда-то мы много голевых шансов создаем, когда-то меньше, но они есть у нас всегда. Будут моменты — придут и голы.

— Назовите слабые места «Динамо».

— Они есть у всех без исключения — и у нас, и у любого клуба. Вопрос в том, насколько получается их использовать. Все знают, как действует «Барселона», но играть с ней все равно всегда непросто. Все решают умения, состояние футболистов, психологические аспекты.

— Основная причина поражения в Минске — разрывы между линиями. Как их избежать?

— Разрывы, конечно, были, есть и всегда будут. В этом нет ничего страшного. Мы пропустили два мяча со стандартов, доля случайности есть в каждом голе. Результат точно не по делу. Меня больше интересует, почему мы не забили.

— Кто точно не сыграет против «Динамо»?

— Не готовится к игре Олег Шатов, у него повреждение. Все остальные готовы — за исключением, естественно, тех, кто долгое время проходит реабилитацию.

НОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО ТРАНСФЕРАМ НЕТ

Источник: РИА "Новости"

— Трансферное окно еще открыто. Расскажите о своих отношениях с новым спортивным директором Хавьером Рибалтой. Назвал ли он конкретные сроки, когда возможно будет усилить состав?

— К большому сожалению, новой информации нет. Свои пожелания я давно озвучил и руководству, и новому спортивному директору. Он все знает. Насколько мы подвинемся в этом вопросе, покажет время. Со своей стороны остается только работать. Если новости появятся, то вы об этом узнаете.

— Если «Зенит» не пройдет «Динамо», это скажется на трансферной политике?

— Вопрос из разряда «что было бы». Независимо от результата сложно понять, что будет дальше по трансферам. Нет никакой прямой взаимосвязи между этими событиями.

— Вас не нервирует, что окно скоро закроется, а трансферов нет?

— Я сосредоточен совсем на другой работе. Пытаюсь делать все от меня зависящее. По поводу трансферов от меня, к сожалению, мало что зависит, кроме тех рекомендаций, которые уже высказал. Нервничаю я или нет — никого не интересует. Еще раз — главное, что руководство в курсе моих пожеланий. ​.