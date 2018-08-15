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22:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Гуренко: В матче с «Зенитом» нельзя расслабляться, выходим играть при счёте 0:0

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко поделился ожиданиями от ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Зенитом». Напомним, первый матч, прошедший в Минске, завершился разгромным поражением петербуржцев — 0:4.

Источник: Reuters

«Мы не ожидали такого результата. Я понимаю состояние петербуржцев, им терять нечего, они будут атаковать, стараться нас подавить. Будем сражаться. Нам не привыкать играть при пустых трибунах, у нас не так много болельщиков ходит. В футболе всё реально, нельзя загадывать. «ПСЖ» с «Барселоной» помните? Нельзя расслабляться, мы выходим играть при счете 0:0. Стараемся играть в атаку, тренерский штаб только помогает ребятам, остальное их заслуга.

Специалист также признался, что рад снова сыграть на «Петровском», и рассказал, кто из игроков не полетел с командой в Россию на матч с петербургской командой.

«Я рад, что вновь на “Петровском”, здесь ничего не изменилось, прекрасный газон, жаль только зрителей не будет. С нами не прилетели Максим Жавнерчик и Артём Соловей. Они готовятся к игре чемпионата Беларуси. У нас обойма из 20 человек, в Питере сыграют сильнейшие», — приводит слова Гуренко «Спорт день за днём».

Ответный матч между «Зенитом» и минским «Динамо» состоится завтра, 16 августа, на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 20:00 по московскому времени.

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