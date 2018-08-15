Гуренко: В матче с «Зенитом» нельзя расслабляться, выходим играть при счёте 0:0

Источник: Reuters

«Мы не ожидали такого результата. Я понимаю состояние петербуржцев, им терять нечего, они будут атаковать, стараться нас подавить. Будем сражаться. Нам не привыкать играть при пустых трибунах, у нас не так много болельщиков ходит. В футболе всё реально, нельзя загадывать. «ПСЖ» с «Барселоной» помните? Нельзя расслабляться, мы выходим играть при счете 0:0. Стараемся играть в атаку, тренерский штаб только помогает ребятам, остальное их заслуга.

Специалист также признался, что рад снова сыграть на «Петровском», и рассказал, кто из игроков не полетел с командой в Россию на матч с петербургской командой.

«Я рад, что вновь на “Петровском”, здесь ничего не изменилось, прекрасный газон, жаль только зрителей не будет. С нами не прилетели Максим Жавнерчик и Артём Соловей. Они готовятся к игре чемпионата Беларуси. У нас обойма из 20 человек, в Питере сыграют сильнейшие», — приводит слова Гуренко «Спорт день за днём».