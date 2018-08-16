«Уфа» сыграет ответный матч с «Прогресом» в квалификации Лиги Европы

Источник: РИА "Новости"

Команда из Башкортостана одержала в домашней игре с «Прогресом» первую победу в истории еврокубков, проводя первый сезон в Лиге Европы. После двух ничьих со словенским «Домжале» (0:0, 1:1) уфимцы вышли в следующий раунд благодаря мячу Бояна Йокича, забитому в гостях, а голы Сильвестра Игбуна и Ивана Облякова позволили получить преимущество в противостоянии с люксембургским клубом. Впрочем, за 10 минут до конца встречи в Уфе отличился капитан «Прогреса» Оливье Тилль, сохранив для своей команды неплохие шансы на выход в следующую стадию.

Уфимцев в Люксембурге устроит не только ничья, но и, например, поражение со счетом 2:3 или 3:4. Победитель этого противостояния в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы встретится с шотландским «Рейнджерс» или словенским «Марибором». Первая игра этих команд в Глазго завершилась победой хозяев — 3:1.

«Уфа» провела за неполный месяц нового сезона уже шесть матчей, потерпев в понедельник первое поражение — на своем поле в матче чемпионата России с «Краснодаром» (0:1). Главный тренер Сергей Томаров не имеет возможности для ротации состава, учитывая, что команда не располагает длинной скамейкой запасных.

В среду «Уфа» подписала контракт со словенцем Ловро Бизяком, который забил в составе «Домжале» мяч в ворота своей будущей команды. Однако пока в еврокубках Бизяк не заявлен и в Люксембурге не сыграет. Нападающий призван заменить в атаке нигерийца Кехинде Фатаи, контракт с которым был расторгнут.

Команды сыграют в Дифферданже

«Прогрес» проведет домашнюю игру с «Уфой» на центральном стадионе города Дифферданж, который вмещает всего около двух тысяч зрителей. В нынешнем сезоне команда, которая представляет Нидеркорн, уже прошла две стадии Лиги Европы, выбив из турнира азербайджанскую «Габалу» и венгерский «Гонвед». При этом «Прогрес» обыграл венгров в ответном домашнем матче со счетом 2:0, изначально уступив в гостях (0:1).

Футбол Лига Европы 2018/2019 3-й отборочный раунд, 16.08.2018, 18:00 Прогрес - Уфа -

Люксембургский клуб собирался проводить игру с «Уфой» на главной арене страны — восьмитысячном стадионе «Жози Бартель». Однако тогда матч должен был бы пройти 14 августа, так как в четверг на этой же арене в рамках Лиги Европы играет чемпион Люксембурга «Дюделанж». Неделю назад он в гостях победил сильнейший клуб Польши «Легию» (2:1). Проведение матча во вторник уфимцев не устраивало, так как пришлось бы переносить игру с «Краснодаром», но стороны в итоге пошли на компромисс, и «Прогрес» вновь сыграет в Дифферданже.