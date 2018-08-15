«Атлетико» обыграл «Реал» и третий раз в истории завоевал Суперкубок УЕФА

Источник: AFP 2018

В составе победителей отличились Диего Коста (1-я и 79-я минуты), Сауль (98) и Коке (104). У проигравших голы забили Карим Бензема (27) и Серхио Рамос (63, с пенальти).

Коста отличился на 49-й секунде, став автором самого быстрого гола в истории Суперкубка. Предыдущее достижение принадлежало полузащитнику «Севильи» Эверу Банеге, который в 2015 году отличился в матче с «Барселоной» на третьей минуте (4:5).

«Реал» выиграл два предыдущих Суперкубка УЕФА, победив в 2016 году «Севилью» со счетом 3:2, а в 2017 году — «Манчестер Юнайтед» (2:1). Всего команда четырежды завоевывала этот трофей (2002, 2014, 2016, 2017). На счету «Атлетико» три победы (2010, 2012, 2018).

История Суперкубка

Суперкубок УЕФА был разыгран в 43-й раз, впервые его завоевал голландский «Аякс» в 1973 году. Вплоть до 1999 года трофей оспаривали обладатели Кубка европейских чемпионов и Кубка обладателей кубков, причем долгие годы Суперкубок разыгрывался в двухматчевом противостоянии. Последние 20 лет за него борются победители Лиги чемпионов и Кубка УЕФА (впоследствии — Лиги Европы).

По пять раз Суперкубок УЕФА завоевывали испанская «Барселона» и итальянский «Милан». В 2008 году трофей выиграл петербургский «Зенит», который в матче на стадионе «Луи II» в Монако победил «Манчестер Юнайтед» (2:1). Тремя годами ранее ЦСКА проиграл в матче за Суперкубок УЕФА английскому «Ливерпулю» (1:3 в дополнительное время).