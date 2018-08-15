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00:44 (мск), источник: ТАСС

«Атлетико» обыграл «Реал» и третий раз в истории завоевал Суперкубок УЕФА

ТАЛЛИН, 16 августа. /ТАСС/. Футболисты «Атлетико» обыграли мадридский «Реал» в дополнительное время со счетом 4:2 в матче за Суперкубок УЕФА. Встреча прошла на стадионе «Лиллекюла» в Таллине.

Источник: AFP 2018

В составе победителей отличились Диего Коста (1-я и 79-я минуты), Сауль (98) и Коке (104). У проигравших голы забили Карим Бензема (27) и Серхио Рамос (63, с пенальти).

Коста отличился на 49-й секунде, став автором самого быстрого гола в истории Суперкубка. Предыдущее достижение принадлежало полузащитнику «Севильи» Эверу Банеге, который в 2015 году отличился в матче с «Барселоной» на третьей минуте (4:5).

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«Реал» выиграл два предыдущих Суперкубка УЕФА, победив в 2016 году «Севилью» со счетом 3:2, а в 2017 году — «Манчестер Юнайтед» (2:1). Всего команда четырежды завоевывала этот трофей (2002, 2014, 2016, 2017). На счету «Атлетико» три победы (2010, 2012, 2018).

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История Суперкубка

Суперкубок УЕФА был разыгран в 43-й раз, впервые его завоевал голландский «Аякс» в 1973 году. Вплоть до 1999 года трофей оспаривали обладатели Кубка европейских чемпионов и Кубка обладателей кубков, причем долгие годы Суперкубок разыгрывался в двухматчевом противостоянии. Последние 20 лет за него борются победители Лиги чемпионов и Кубка УЕФА (впоследствии — Лиги Европы).

По пять раз Суперкубок УЕФА завоевывали испанская «Барселона» и итальянский «Милан». В 2008 году трофей выиграл петербургский «Зенит», который в матче на стадионе «Луи II» в Монако победил «Манчестер Юнайтед» (2:1). Тремя годами ранее ЦСКА проиграл в матче за Суперкубок УЕФА английскому «Ливерпулю» (1:3 в дополнительное время).

С 1998 по 2012 год матч за Суперкубок проходил в Монако, с 2013 года встречи проводятся на различных стадионах Европы. В 2019 году розыгрыш трофея состоится на новой арене клуба «Бешикташ» в Стамбуле, в 2020-м — на стадионе «Драгау» в португальском Порту.

Реал 2:4 ДВ
Основное время: 2:2 (1:1)
Атлетико
15.08.2018, 22:00 Суперкубок УЕФА A Le Coq Arena (Lillekula Arena)
Главные тренеры
Хулен Лопетеги Диего Симеоне
Голы
27′ Карим Бензема (Г. Бэйл) 9
63′ Серхио Рамос 4
19 Диегу Коста (Д. Годин) 1′
19 Диегу Коста (А. Корреа, Хуанфран) 79′
8 Ньигес Сауль (Т. Партей, Диегу Коста) 98′
6 Коке (Виктор Мачин Перес Витоло, Диегу Коста) 104′
Составы
Кейлор Навас 1
Даниэль Карвахаль 2
54′ Марселу 12
112′ Серхио Рамос (к) 4
Рафаэль Варан 5
Карим Бензема 9
Гарет Бэйл 11
102′ Тони Кроос 8
Борха Майораль 21
83′ Франсиско Роман Иско 22
Лукас Васкес 17
76′ Каземиру 14
90+1′ Дани Себальос 24
35′ 57′ Марко Асенсио 20
101′ Лука Модрич 10
13 Ян Облак
20 Хуанфран
21 Люка Эрнандез
2 Диего Годин (к)
15 Стефан Савич
8 Ньигес Сауль
6 Коке
11 Тома Лемар 90′
5 Томас Партей
14 Родриго Эрнандес 71′
23 Виктор Мачин Перес Витоло 105+3′
7 Антуан Гризманн 57′
10 Анхель Корреа 60′
19 Диегу Коста 109′ 62′
24 Хосе Хименес
Статистика
5 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 5
14 Удары (всего) 8
6 Удары в створ 5
12 Угловые 4
25 Фолы 17
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Шимон Марчиняк (Польша)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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