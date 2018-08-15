«Реалу» плохо без Роналду. «Атлетико» выиграл Суперкубок
Первый в истории Суперкубок УЕФА с участием двух команд из одного города завершился победой «Атлетико» над «Реалом». Исход матча был определен в дополнительное время.
Первый в истории Суперкубок УЕФА с участием двух команд из одного города завершился победой «Атлетико» над «Реалом». Исход матча был определен в дополнительное время.
«Работа Зидана была феноменальной, список трофеев невероятен, однако это уже в прошлом», — заявил накануне своего первого официального матча во главе «Реала» Хулен Лопетеги. И добавил про написание новых страниц истории. Хотя, даже с поправкой на уход отыгравшего в Мадриде девять сезонов Роналду, слово «эпоха» — слишком громкое определение для того, что было и будет с «Королевским клубом». Он побеждал до прихода Криштиану, вместе с ним и будет выигрывать без португальца.
Начиная с 2000 года, когда «Реал» уступил «Бока Хуниорс» в схватке за Межконтинентальный кубок, в новом веке он тринадцать раз играл в финалах международных турниров и выиграл все! Пять Лиг чемпионов, четыре европейских Суперкубка, три клубных чемпионата мира и один Межконтинентальный кубок. Эта уникальная серия в среду должна была либо продолжиться, либо прерваться стараниями «Атлетико». Изрядно натерпевшиеся от земляков на международной арене «матрасники» в Таллине рассчитывали сделать первый шаг к собственной новой истории, венцом которой, как им видится, должен стать майский финал Лиги чемпионов на домашней арене «Ванда Метрополитано».
На главный вопрос дня — вратарский — Лопетеги ответил, не включив в заявку Куртуа. А было бы интересно, учитывая, как болезненно восприняли в «Атлетико» переход своего бывшего игрока в команду злейшего врага.
Сумел бы лучший вратарь ЧМ-2018 предотвратить случившийся уже на 50-й секунде самый быстрый в истории суперкубковый гол? Диегу Коста, конечно, пробил не только точно, но и очень сильно, однако ближний угол — зона ответственности вратаря, а Навас даже не успел поднять руки. Но еще больше вопросов вызвало то, с какой легкостью форвард «Атлетико» расправился с Серхио Рамосом и Вараном. Годин, отказавшийся продлевать контракт, но получивший в наследство от Габи капитанскую повязку, тоже вряд ли предполагал, что, забрасывая мяч к углу штрафной, станет автором результативной передачи.
«Атлетико» провел стартовый отрезок очень мощно, однако камера постоянно выхватывала то нервно расхаживавшего в одной из лож дисквалифицированного Диего Симеоне, то эмоционально руководившего командой от бровки Хермана Бургоса. Тренер всегда видит больше самого продвинутого болельщика, и два колоритных аргентинца не могли не заметить, как «Реал» медленно, но верно забирает инициативу в свои руки.
Иско с Асенсио плели комбинационные кружева, а Бэйл каждым своим движением демонстрировал, как тесно ему было в тени Роналду.
Это у Неймара не хватило терпения быть вторым после Месси, что вылилось в сомнительный с футбольной точки зрения переход в «ПСЖ», тогда как валлиец пережил и непривычную для себя роль, и вереницу травм. Гарет был везде — слева, в центре, справа — и везде превращался для соперников в кошмар. Например, для Эрнандеза, от которого он умчался, как Болт от перворазрядника. Навесил, и Бензема изящным кивком головы наказал за коллективную ошибку Савича и Облака. Французу как раз не хватало одного точного удара, чтобы отметиться голами во всех турнирах, где он играл за «Реал».
Вторая половина матча долгое время напоминала перетягивание каната. Речь о борьбе за переходившую из рук в руки инициативу, в которой, как часто случается, все решил случай в виде неаккуратных действий Хуанфрана в собственной штрафной. Мяч угодил защитнику в руку, и злой еврокубковый гений «Атлетико» Рамос безукоризненно исполнил пенальти. Через несколько минут капитану «Реала» досталось от Косты. Ногой в ухо. Вроде бы в игровой ситуации и непреднамеренно, но у Диегу такая репутация, что каждое его действие рассматривают под микроскопом.
Второго предупреждения
Видимо, 90 минут в еврокубковых мадридских дерби просто недостаточно, и, как и в двух финалах Лиги чемпионов, «Реалу» и «Атлетико» потребовались дополнительные полчаса. Прежде они проходили по сценарию «Королевского клуба», который и здесь захватил инициативу, но свел все на нет безобразной игрой в обороне. Рамос «подсунул» мяч Варану, того обокрали, и мастер красивых голов Сауль расстрелял верхний угол ворот.
Для полного комплекта не хватало только результативной ошибки Хуанфрана, и тот из общего ряда не выбился. Проиграл борьбу на фланге Косте, а там стремительная многоходовка увенчалась голом Коке. Это был уже нокаут. Конечно, один матч не показателен, но с точки зрения психологии эта победа может сделать сезон «матрасников». «Реалу» же, возможно, действительно нужен новый супермен со стороны.
|Хулен Лопетеги
|Диего Симеоне
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|5
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|5
|14
|Удары (всего)
|8
|6
|Удары в створ
|5
|12
|Угловые
|4
|25
|Фолы
|17
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Шимон Марчиняк (Польша)