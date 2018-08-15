«Реалу» плохо без Роналду. «Атлетико» выиграл Суперкубок

Источник: AFP 2018

13 ФИНАЛОВ БЕЗ ОСЕЧЕК

«Работа Зидана была феноменальной, список трофеев невероятен, однако это уже в прошлом», — заявил накануне своего первого официального матча во главе «Реала» Хулен Лопетеги. И добавил про написание новых страниц истории. Хотя, даже с поправкой на уход отыгравшего в Мадриде девять сезонов Роналду, слово «эпоха» — слишком громкое определение для того, что было и будет с «Королевским клубом». Он побеждал до прихода Криштиану, вместе с ним и будет выигрывать без португальца.

Начиная с 2000 года, когда «Реал» уступил «Бока Хуниорс» в схватке за Межконтинентальный кубок, в новом веке он тринадцать раз играл в финалах международных турниров и выиграл все! Пять Лиг чемпионов, четыре европейских Суперкубка, три клубных чемпионата мира и один Межконтинентальный кубок. Эта уникальная серия в среду должна была либо продолжиться, либо прерваться стараниями «Атлетико». Изрядно натерпевшиеся от земляков на международной арене «матрасники» в Таллине рассчитывали сделать первый шаг к собственной новой истории, венцом которой, как им видится, должен стать майский финал Лиги чемпионов на домашней арене «Ванда Метрополитано».

РЕКОРД ЗА 50 СЕКУНД

На главный вопрос дня — вратарский — Лопетеги ответил, не включив в заявку Куртуа. А было бы интересно, учитывая, как болезненно восприняли в «Атлетико» переход своего бывшего игрока в команду злейшего врага.

Сумел бы лучший вратарь ЧМ-2018 предотвратить случившийся уже на 50-й секунде самый быстрый в истории суперкубковый гол? Диегу Коста, конечно, пробил не только точно, но и очень сильно, однако ближний угол — зона ответственности вратаря, а Навас даже не успел поднять руки. Но еще больше вопросов вызвало то, с какой легкостью форвард «Атлетико» расправился с Серхио Рамосом и Вараном. Годин, отказавшийся продлевать контракт, но получивший в наследство от Габи капитанскую повязку, тоже вряд ли предполагал, что, забрасывая мяч к углу штрафной, станет автором результативной передачи.

БЭЙЛ ВЕЗДЕ

«Атлетико» провел стартовый отрезок очень мощно, однако камера постоянно выхватывала то нервно расхаживавшего в одной из лож дисквалифицированного Диего Симеоне, то эмоционально руководившего командой от бровки Хермана Бургоса. Тренер всегда видит больше самого продвинутого болельщика, и два колоритных аргентинца не могли не заметить, как «Реал» медленно, но верно забирает инициативу в свои руки.

Иско с Асенсио плели комбинационные кружева, а Бэйл каждым своим движением демонстрировал, как тесно ему было в тени Роналду.

Это у Неймара не хватило терпения быть вторым после Месси, что вылилось в сомнительный с футбольной точки зрения переход в «ПСЖ», тогда как валлиец пережил и непривычную для себя роль, и вереницу травм. Гарет был везде — слева, в центре, справа — и везде превращался для соперников в кошмар. Например, для Эрнандеза, от которого он умчался, как Болт от перворазрядника. Навесил, и Бензема изящным кивком головы наказал за коллективную ошибку Савича и Облака. Французу как раз не хватало одного точного удара, чтобы отметиться голами во всех турнирах, где он играл за «Реал».

И СНОВА КОСТА

Вторая половина матча долгое время напоминала перетягивание каната. Речь о борьбе за переходившую из рук в руки инициативу, в которой, как часто случается, все решил случай в виде неаккуратных действий Хуанфрана в собственной штрафной. Мяч угодил защитнику в руку, и злой еврокубковый гений «Атлетико» Рамос безукоризненно исполнил пенальти. Через несколько минут капитану «Реала» досталось от Косты. Ногой в ухо. Вроде бы в игровой ситуации и непреднамеренно, но у Диегу такая репутация, что каждое его действие рассматривают под микроскопом.

Второго предупреждения испано-бразилец избежал, что только украсило игру. Под прострел Корреа форвард открылся мастерски, и счет сравнялся. Во многом благодаря любви Марселу к прекрасному. Бразилец зачем-то решил напротив собственной штрафной перебросить уходивший за пределы поля мяч себе через голову, и вместо аута начал голевую атаку соперника. Вот была бы развязка, если бы Марселу на последней минуте основного времени забил боковыми «ножницами»!

ШЕДЕВР ОТ САУЛЯ

Видимо, 90 минут в еврокубковых мадридских дерби просто недостаточно, и, как и в двух финалах Лиги чемпионов, «Реалу» и «Атлетико» потребовались дополнительные полчаса. Прежде они проходили по сценарию «Королевского клуба», который и здесь захватил инициативу, но свел все на нет безобразной игрой в обороне. Рамос «подсунул» мяч Варану, того обокрали, и мастер красивых голов Сауль расстрелял верхний угол ворот.