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01:05 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Реалу» плохо без Роналду. «Атлетико» выиграл Суперкубок

Первый в истории Суперкубок УЕФА с участием двух команд из одного города завершился победой «Атлетико» над «Реалом». Исход матча был определен в дополнительное время.

Источник: AFP 2018

13 ФИНАЛОВ БЕЗ ОСЕЧЕК

«Работа Зидана была феноменальной, список трофеев невероятен, однако это уже в прошлом», — заявил накануне своего первого официального матча во главе «Реала» Хулен Лопетеги. И добавил про написание новых страниц истории. Хотя, даже с поправкой на уход отыгравшего в Мадриде девять сезонов Роналду, слово «эпоха» — слишком громкое определение для того, что было и будет с «Королевским клубом». Он побеждал до прихода Криштиану, вместе с ним и будет выигрывать без португальца.

Начиная с 2000 года, когда «Реал» уступил «Бока Хуниорс» в схватке за Межконтинентальный кубок, в новом веке он тринадцать раз играл в финалах международных турниров и выиграл все! Пять Лиг чемпионов, четыре европейских Суперкубка, три клубных чемпионата мира и один Межконтинентальный кубок. Эта уникальная серия в среду должна была либо продолжиться, либо прерваться стараниями «Атлетико». Изрядно натерпевшиеся от земляков на международной арене «матрасники» в Таллине рассчитывали сделать первый шаг к собственной новой истории, венцом которой, как им видится, должен стать майский финал Лиги чемпионов на домашней арене «Ванда Метрополитано».

РЕКОРД ЗА 50 СЕКУНД

На главный вопрос дня — вратарский — Лопетеги ответил, не включив в заявку Куртуа. А было бы интересно, учитывая, как болезненно восприняли в «Атлетико» переход своего бывшего игрока в команду злейшего врага.

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Сумел бы лучший вратарь ЧМ-2018 предотвратить случившийся уже на 50-й секунде самый быстрый в истории суперкубковый гол? Диегу Коста, конечно, пробил не только точно, но и очень сильно, однако ближний угол — зона ответственности вратаря, а Навас даже не успел поднять руки. Но еще больше вопросов вызвало то, с какой легкостью форвард «Атлетико» расправился с Серхио Рамосом и Вараном. Годин, отказавшийся продлевать контракт, но получивший в наследство от Габи капитанскую повязку, тоже вряд ли предполагал, что, забрасывая мяч к углу штрафной, станет автором результативной передачи.

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БЭЙЛ ВЕЗДЕ

«Атлетико» провел стартовый отрезок очень мощно, однако камера постоянно выхватывала то нервно расхаживавшего в одной из лож дисквалифицированного Диего Симеоне, то эмоционально руководившего командой от бровки Хермана Бургоса. Тренер всегда видит больше самого продвинутого болельщика, и два колоритных аргентинца не могли не заметить, как «Реал» медленно, но верно забирает инициативу в свои руки.

Иско с Асенсио плели комбинационные кружева, а Бэйл каждым своим движением демонстрировал, как тесно ему было в тени Роналду.

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Это у Неймара не хватило терпения быть вторым после Месси, что вылилось в сомнительный с футбольной точки зрения переход в «ПСЖ», тогда как валлиец пережил и непривычную для себя роль, и вереницу травм. Гарет был везде — слева, в центре, справа — и везде превращался для соперников в кошмар. Например, для Эрнандеза, от которого он умчался, как Болт от перворазрядника. Навесил, и Бензема изящным кивком головы наказал за коллективную ошибку Савича и Облака. Французу как раз не хватало одного точного удара, чтобы отметиться голами во всех турнирах, где он играл за «Реал».

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И СНОВА КОСТА

Вторая половина матча долгое время напоминала перетягивание каната. Речь о борьбе за переходившую из рук в руки инициативу, в которой, как часто случается, все решил случай в виде неаккуратных действий Хуанфрана в собственной штрафной. Мяч угодил защитнику в руку, и злой еврокубковый гений «Атлетико» Рамос безукоризненно исполнил пенальти. Через несколько минут капитану «Реала» досталось от Косты. Ногой в ухо. Вроде бы в игровой ситуации и непреднамеренно, но у Диегу такая репутация, что каждое его действие рассматривают под микроскопом.

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Второго предупреждения испано-бразилец избежал, что только украсило игру. Под прострел Корреа форвард открылся мастерски, и счет сравнялся. Во многом благодаря любви Марселу к прекрасному. Бразилец зачем-то решил напротив собственной штрафной перебросить уходивший за пределы поля мяч себе через голову, и вместо аута начал голевую атаку соперника. Вот была бы развязка, если бы Марселу на последней минуте основного времени забил боковыми «ножницами»!

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ШЕДЕВР ОТ САУЛЯ

Видимо, 90 минут в еврокубковых мадридских дерби просто недостаточно, и, как и в двух финалах Лиги чемпионов, «Реалу» и «Атлетико» потребовались дополнительные полчаса. Прежде они проходили по сценарию «Королевского клуба», который и здесь захватил инициативу, но свел все на нет безобразной игрой в обороне. Рамос «подсунул» мяч Варану, того обокрали, и мастер красивых голов Сауль расстрелял верхний угол ворот.

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Для полного комплекта не хватало только результативной ошибки Хуанфрана, и тот из общего ряда не выбился. Проиграл борьбу на фланге Косте, а там стремительная многоходовка увенчалась голом Коке. Это был уже нокаут. Конечно, один матч не показателен, но с точки зрения психологии эта победа может сделать сезон «матрасников». «Реалу» же, возможно, действительно нужен новый супермен со стороны.

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Реал 2:4 ДВ
Основное время: 2:2 (1:1)
Атлетико
15.08.2018, 22:00 Суперкубок УЕФА A Le Coq Arena (Lillekula Arena)
Главные тренеры
Хулен Лопетеги Диего Симеоне
Голы
27′ Карим Бензема (Г. Бэйл) 9
63′ Серхио Рамос 4
19 Диегу Коста (Д. Годин) 1′
19 Диегу Коста (А. Корреа, Хуанфран) 79′
8 Ньигес Сауль (Т. Партей, Диегу Коста) 98′
6 Коке (Виктор Мачин Перес Витоло, Диегу Коста) 104′
Составы
Кейлор Навас 1
Даниэль Карвахаль 2
54′ Марселу 12
112′ Серхио Рамос (к) 4
Рафаэль Варан 5
Карим Бензема 9
Гарет Бэйл 11
102′ Тони Кроос 8
Борха Майораль 21
83′ Франсиско Роман Иско 22
Лукас Васкес 17
76′ Каземиру 14
90+1′ Дани Себальос 24
35′ 57′ Марко Асенсио 20
101′ Лука Модрич 10
13 Ян Облак
20 Хуанфран
21 Люка Эрнандез
2 Диего Годин (к)
15 Стефан Савич
8 Ньигес Сауль
6 Коке
11 Тома Лемар 90′
5 Томас Партей
14 Родриго Эрнандес 71′
23 Виктор Мачин Перес Витоло 105+3′
7 Антуан Гризманн 57′
10 Анхель Корреа 60′
19 Диегу Коста 109′ 62′
24 Хосе Хименес
Статистика
5 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 5
14 Удары (всего) 8
6 Удары в створ 5
12 Угловые 4
25 Фолы 17
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Шимон Марчиняк (Польша)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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