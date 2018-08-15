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09:08 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Хулен Лопетеги: Третий гол «Атлетико» шокировал «Реал Мадрид»

Главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги после матча за Суперкубок УЕФА против «Атлетико» (4:2 д.в.) отметил, что команда не должна пропускать четыре мяча.

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9
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фотографий

По его словам, игроки проведут работу над ошибками и уже с завтрашнего дня начнут подготовку к чемпионату Испании.

— В финале тот, кто совершает больше ошибок, часто проигрывает. А «Атлетико» — эксперт по использованию ошибок. Когда мы играли лучше всего, они сделали счет 2:2. Мы принимали рискованные решения, чего не нужно было делать. Нам придется учиться на своих ошибках, чтобы играть лучше.

Они хорошо воспользовались своими шансами. В первом тайме дополнительного времени мы играли хорошо, но третий гол стал для нас ударом, именно здесь мы проиграли этот матч. Отчаянно пытались сравнять счет, но не вышло. Мы недовольны этим. Самое худшее в том, что пропустили четыре гола. Это ненормально.

Завтра нам нужно проснуться и начать думать о чемпионате, а не том, что было до него.

Реал 2:4 ДВ
Основное время: 2:2 (1:1)
Атлетико
15.08.2018, 22:00 Суперкубок УЕФА A Le Coq Arena (Lillekula Arena)
Главные тренеры
Хулен Лопетеги Диего Симеоне
Голы
27′ Карим Бензема (Г. Бэйл) 9
63′ Серхио Рамос 4
19 Диегу Коста (Д. Годин) 1′
19 Диегу Коста (А. Корреа, Хуанфран) 79′
8 Ньигес Сауль (Т. Партей, Диегу Коста) 98′
6 Коке (Виктор Мачин Перес Витоло, Диегу Коста) 104′
Составы
Кейлор Навас 1
Даниэль Карвахаль 2
54′ Марселу 12
112′ Серхио Рамос (к) 4
Рафаэль Варан 5
Карим Бензема 9
Гарет Бэйл 11
102′ Тони Кроос 8
Борха Майораль 21
83′ Франсиско Роман Иско 22
Лукас Васкес 17
76′ Каземиру 14
90+1′ Дани Себальос 24
35′ 57′ Марко Асенсио 20
101′ Лука Модрич 10
13 Ян Облак
20 Хуанфран
21 Люка Эрнандез
2 Диего Годин (к)
15 Стефан Савич
8 Ньигес Сауль
6 Коке
11 Тома Лемар 90′
5 Томас Партей
14 Родриго Эрнандес 71′
23 Виктор Мачин Перес Витоло 105+3′
7 Антуан Гризманн 57′
10 Анхель Корреа 60′
19 Диегу Коста 109′ 62′
24 Хосе Хименес
Статистика
5 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 5
14 Удары (всего) 8
6 Удары в створ 5
12 Угловые 4
25 Фолы 17
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Шимон Марчиняк (Польша)
Боковой судья Павел Сокольницки (Польша)
Боковой судья Томаш Листкевич (Польша)
За воротами Павел Рачковски (Польша)
За воротами Томаш Мусял (Польша)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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