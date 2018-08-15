Хулен Лопетеги: Третий гол «Атлетико» шокировал «Реал Мадрид»
Главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги после матча за Суперкубок УЕФА против «Атлетико» (4:2 д.в.) отметил, что команда не должна пропускать четыре мяча.
Главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги после матча за Суперкубок УЕФА против «Атлетико» (4:2 д.в.) отметил, что команда не должна пропускать четыре мяча.
По его словам, игроки проведут работу над ошибками и уже с завтрашнего дня начнут подготовку к чемпионату Испании.
— В финале тот, кто совершает больше ошибок, часто проигрывает. А «Атлетико» — эксперт по использованию ошибок. Когда мы играли лучше всего, они сделали счет 2:2. Мы принимали рискованные решения, чего не нужно было делать. Нам придется учиться на своих ошибках, чтобы играть лучше.
Они хорошо воспользовались своими шансами. В первом тайме дополнительного времени мы играли хорошо, но третий гол стал для нас ударом, именно здесь мы проиграли этот матч. Отчаянно пытались сравнять счет, но не вышло. Мы недовольны этим. Самое худшее в том, что пропустили четыре гола. Это ненормально.
Завтра нам нужно проснуться и начать думать о чемпионате, а не том, что было до него.
|Хулен Лопетеги
|Диего Симеоне
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|5
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|5
|14
|Удары (всего)
|8
|6
|Удары в створ
|5
|12
|Угловые
|4
|25
|Фолы
|17
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Шимон Марчиняк (Польша)
|Боковой судья
|Павел Сокольницки (Польша)
|Боковой судья
|Томаш Листкевич (Польша)
|За воротами
|Павел Рачковски (Польша)
|За воротами
|Томаш Мусял (Польша)