Александр Глеб: С ПСВ можно играть. Все в руках БАТЭ
Полузащитник БАТЭ Александр Глеб отметил, что белорусской команде по силам выйти в групповой турнир Лиги чемпионов.
Полузащитник БАТЭ Александр Глеб отметил, что белорусской команде по силам выйти в групповой турнир Лиги чемпионов.
В 4-м раунде отбора борисовцы сыграют с голландским ПСВ.
— До матча с ПСВ еще игра в чемпионате, потом уже будем думать о голландцах, — приводит «Прессбол» слова Глеба. — Осталось сделать еще один важный шаг. Всегда надо стремиться к
|Алексей Бага
|Гурбан Гурбанов
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|Желтые карточки
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|Красные карточки
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|Главный судья
|Андрис Трейманис (Латвия)