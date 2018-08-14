Александр Глеб: С ПСВ можно играть. Все в руках БАТЭ

— До матча с ПСВ еще игра в чемпионате, потом уже будем думать о голландцах, — приводит «Прессбол» слова Глеба. — Осталось сделать еще один важный шаг. Всегда надо стремиться к чему-то большему. А с ПСВ можно играть. Тот же чемпионат мира показал, что есть шансы с любой командой. Все в наших руках.