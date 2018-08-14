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09:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Александр Глеб: С ПСВ можно играть. Все в руках БАТЭ

Полузащитник БАТЭ Александр Глеб отметил, что белорусской команде по силам выйти в групповой турнир Лиги чемпионов.

Источник: РИА "Новости"

В 4-м раунде отбора борисовцы сыграют с голландским ПСВ.

— До матча с ПСВ еще игра в чемпионате, потом уже будем думать о голландцах, — приводит «Прессбол» слова Глеба. — Осталось сделать еще один важный шаг. Всегда надо стремиться к чему-то большему. А с ПСВ можно играть. Тот же чемпионат мира показал, что есть шансы с любой командой. Все в наших руках.

БАТЭ 1:1
Первый тайм: 1:0
Карабах
14.08.2018, 20:00 3-й отборочный раунд Борисов-Арена
Главные тренеры
Алексей Бага Гурбан Гурбанов
Голы
20′ Мирко Иванич 10
8 Мигель Маркос Мадера Мичел 54′
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Андрис Трейманис (Латвия)
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