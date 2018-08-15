Симеоне сравнялся с Арагонесом по числу трофеев на посту тренера «Атлетико»

9 фотографий 9 фотографий 9 фотографий

Победа в Суперкубке УЕФА над мадридским «Реалом» принесла Симеоне седьмой титул на посту главного тренера «Атлетико». Ранее команда под его руководством дважды выигрывала Лигу Европы (2011/12, 2017/18), а также по разу становилась победителем чемпионата Испании (2013/14), Кубка Испании (2012/13), Суперкубка Испании (2014) и Суперкубка УЕФА (2012).

Таким образом, Симеоне смог догнать по этому показателю Арагонеса. Испанец четыре раза возглавлял мадридский клуб (1974−1980, 1982−1987, 1991−1993, 2001−2003) и тоже выиграл с ним семь трофеев — Межконтинентальный кубок (1974), чемпионат Испании (1977), Кубок (1976, 1985, 1992) и Суперкубок Испании (1985), а также Сегунду (2002).