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09:30 (мск), источник: ТАСС

Симеоне сравнялся с Арагонесом по числу трофеев на посту тренера «Атлетико»

ТАСС, 16 августа. Аргентинский специалист Диего Симеоне сравнялся с испанцем Луисом Арагонесом по числу завоеванных титулов в качестве главного тренера «Атлетико» (Мадрид). Теперь в активе у двух самых успешных наставников в истории клуба по семь трофеев.

9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Победа в Суперкубке УЕФА над мадридским «Реалом» принесла Симеоне седьмой титул на посту главного тренера «Атлетико». Ранее команда под его руководством дважды выигрывала Лигу Европы (2011/12, 2017/18), а также по разу становилась победителем чемпионата Испании (2013/14), Кубка Испании (2012/13), Суперкубка Испании (2014) и Суперкубка УЕФА (2012).

Таким образом, Симеоне смог догнать по этому показателю Арагонеса. Испанец четыре раза возглавлял мадридский клуб (1974−1980, 1982−1987, 1991−1993, 2001−2003) и тоже выиграл с ним семь трофеев — Межконтинентальный кубок (1974), чемпионат Испании (1977), Кубок (1976, 1985, 1992) и Суперкубок Испании (1985), а также Сегунду (2002).

Симеоне тренирует «Атлетико» с 2011 года. Команда стала шестой в его тренерской карьере, ранее он руководил аргентинскими клубами «Расинг», «Эстудиантес», «Ривер Плейт», «Сан-Лоренсо» и итальянской «Катанией». Также он провел 114 матчей в качестве футболиста «Атлетико» и забил 20 мячей.

Реал 2:4 ДВ
Основное время: 2:2 (1:1)
Атлетико
15.08.2018, 22:00 Суперкубок УЕФА A Le Coq Arena (Lillekula Arena)
Главные тренеры
Хулен Лопетеги Диего Симеоне
Голы
27′ Карим Бензема (Г. Бэйл) 9
63′ Серхио Рамос 4
19 Диегу Коста (Д. Годин) 1′
19 Диегу Коста (А. Корреа, Хуанфран) 79′
8 Ньигес Сауль (Т. Партей, Диегу Коста) 98′
6 Коке (Виктор Мачин Перес Витоло, Диегу Коста) 104′
Составы
Кейлор Навас 1
Даниэль Карвахаль 2
54′ Марселу 12
112′ Серхио Рамос (к) 4
Рафаэль Варан 5
Карим Бензема 9
Гарет Бэйл 11
102′ Тони Кроос 8
Борха Майораль 21
83′ Франсиско Роман Иско 22
Лукас Васкес 17
76′ Каземиру 14
90+1′ Дани Себальос 24
35′ 57′ Марко Асенсио 20
101′ Лука Модрич 10
13 Ян Облак
20 Хуанфран
21 Люка Эрнандез
2 Диего Годин (к)
15 Стефан Савич
8 Ньигес Сауль
6 Коке
11 Тома Лемар 90′
5 Томас Партей
14 Родриго Эрнандес 71′
23 Виктор Мачин Перес Витоло 105+3′
7 Антуан Гризманн 57′
10 Анхель Корреа 60′
19 Диегу Коста 109′ 62′
24 Хосе Хименес
Статистика
5 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 5
14 Удары (всего) 8
6 Удары в створ 5
12 Угловые 4
25 Фолы 17
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Шимон Марчиняк (Польша)
Боковой судья Павел Сокольницки (Польша)
Боковой судья Томаш Листкевич (Польша)
За воротами Павел Рачковски (Польша)
За воротами Томаш Мусял (Польша)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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