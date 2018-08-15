Симеоне о победе «Атлетико» над «Реалом»: Первый гол Косты нас окрылил

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«Атлетико» в среду в Таллине в дополнительное время победил «Реал» со счетом 4:2. В основное время у победителей дублем отметился Диего Коста (1-я и 79-я минуты), а в дополнительное по голу забили Сауль (98-я) и Коке (104-я). В составе «Реала» отличились Карим Бензема (27-я) и Серхио Рамос (63-я, с пенальти).

«Что касается эмоций, то наше состояние очень хорошее. Первый гол Косты нас окрылил. Пенальти случился в странный момент, когда игра была равной. После того, как мы сделали счет 2:2, мы почувствовали в себе большие силы», — сказал Симеоне, которого цитирует официальный сайт УЕФА.