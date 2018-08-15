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09:36 (мск), источник: Р-Спорт

Симеоне о победе «Атлетико» над «Реалом»: Первый гол Косты нас окрылил

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне после победы над «Реалом» в матче за Суперкубок УЕФА признался, что первый гол Диего Косты окрылил его футболистов.

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9
фотографий
9
фотографий

«Атлетико» в среду в Таллине в дополнительное время победил «Реал» со счетом 4:2. В основное время у победителей дублем отметился Диего Коста (1-я и 79-я минуты), а в дополнительное по голу забили Сауль (98-я) и Коке (104-я). В составе «Реала» отличились Карим Бензема (27-я) и Серхио Рамос (63-я, с пенальти).

«Что касается эмоций, то наше состояние очень хорошее. Первый гол Косты нас окрылил. Пенальти случился в странный момент, когда игра была равной. После того, как мы сделали счет 2:2, мы почувствовали в себе большие силы», — сказал Симеоне, которого цитирует официальный сайт УЕФА.

«Игроки, вышедшие на замену, были очень хороши. (Анхель) Корреа, Томас (Парти) и Витоло придали свежести и дополнительной энергии. У нас, определенно, отменный состав. Когда мы выпустили на замену Томаса, многие, наверное, задались вопросом, что же мы делаем, но он способен играть на этой позиции. Эта замена добавила нам мощи, и всякий раз, что мы атаковали, можно было ощущать близость гола», — добавил Симеоне.

Реал 2:4 ДВ
Основное время: 2:2 (1:1)
Атлетико
15.08.2018, 22:00 Суперкубок УЕФА A Le Coq Arena (Lillekula Arena)
Главные тренеры
Хулен Лопетеги Диего Симеоне
Голы
27′ Карим Бензема (Г. Бэйл) 9
63′ Серхио Рамос 4
19 Диегу Коста (Д. Годин) 1′
19 Диегу Коста (А. Корреа, Хуанфран) 79′
8 Ньигес Сауль (Т. Партей, Диегу Коста) 98′
6 Коке (Виктор Мачин Перес Витоло, Диегу Коста) 104′
Составы
Кейлор Навас 1
Даниэль Карвахаль 2
54′ Марселу 12
112′ Серхио Рамос (к) 4
Рафаэль Варан 5
Карим Бензема 9
Гарет Бэйл 11
102′ Тони Кроос 8
Борха Майораль 21
83′ Франсиско Роман Иско 22
Лукас Васкес 17
76′ Каземиру 14
90+1′ Дани Себальос 24
35′ 57′ Марко Асенсио 20
101′ Лука Модрич 10
13 Ян Облак
20 Хуанфран
21 Люка Эрнандез
2 Диего Годин (к)
15 Стефан Савич
8 Ньигес Сауль
6 Коке
11 Тома Лемар 90′
5 Томас Партей
14 Родриго Эрнандес 71′
23 Виктор Мачин Перес Витоло 105+3′
7 Антуан Гризманн 57′
10 Анхель Корреа 60′
19 Диегу Коста 109′ 62′
24 Хосе Хименес
Статистика
5 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 5
14 Удары (всего) 8
6 Удары в створ 5
12 Угловые 4
25 Фолы 17
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Шимон Марчиняк (Польша)
Боковой судья Павел Сокольницки (Польша)
Боковой судья Томаш Листкевич (Польша)
За воротами Павел Рачковски (Польша)
За воротами Томаш Мусял (Польша)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
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