Симеоне о победе «Атлетико» над «Реалом»: Первый гол Косты нас окрылил

«Атлетико» в среду в Таллине в дополнительное время победил «Реал» со счетом 4:2. В основное время у победителей дублем отметился Диего Коста (1-я и 79-я минуты), а в дополнительное по голу забили Сауль (98-я) и Коке (104-я). В составе «Реала» отличились Карим Бензема (27-я) и Серхио Рамос (63-я, с пенальти).
«Что касается эмоций, то наше состояние очень хорошее. Первый гол Косты нас окрылил. Пенальти случился в странный момент, когда игра была равной. После того, как мы сделали счет 2:2, мы почувствовали в себе большие силы», — сказал Симеоне, которого цитирует официальный сайт УЕФА.
«Игроки, вышедшие на замену, были очень хороши. (Анхель) Корреа, Томас (Парти) и Витоло придали свежести и дополнительной энергии. У нас, определенно, отменный состав. Когда мы выпустили на замену Томаса, многие, наверное, задались вопросом, что же мы делаем, но он способен играть на этой позиции. Эта замена добавила нам мощи, и всякий раз, что мы атаковали, можно было ощущать близость гола», — добавил Симеоне.