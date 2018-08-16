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09:42 (мск), источник: Vesti.kz

Состав «Кайрата» оказался в полтора раза дороже футболистов «Сигмы»

Сегодня, 16 августа, «Кайрат» на своем поле проведет ответный матч с «Сигмой» на стадии третьего отборочного раунда Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.

По данным сайта Transfermarkt, состав чешского клуба оценивается в десять миллионов и 80 тысяч евро. Самым дорогим футболистом «Сигмы» является чешский полузащитник Якуб Плшек, его стоимость равна одному миллиону и 30 тысячам. Далее идут Давид Гоуска и Шимон Фалта, каждый из них стоит по миллиону.

Состав «Кайрата» оценивается в 17 миллионов и 550 тысяч евро. Самыми дорогими игроками в алматинской команде считаются Исаэль Барбоза (два миллиона), Бауыржан Исламхан (1,8), Исламбек Куат (1,5), Гафуржан Суюмбаев (1,2), Акош Элек (1) и Стас Покатилов (1).

Таким образом, общая стоимость футболистов «Кайрата» дороже состава «Сигмы» на семь миллионов и 470 тысяч евро.

Напомним, что первая встреча соперников в Оломоуце завершилась со счетом 2:0 в пользу чешского клуба. Ответный матч пройдет 16 августа в Алматы. Начало — в 20:00 по времени Астаны. Игру в прямом эфире покажет телеканал KazSport. Победитель в раунде плей-офф встретится с сильнейшим в паре «Севилья» — «Жальгирис». Игры этой стадии пройдут 23 и 30 августа.

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