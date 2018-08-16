Состав «Кайрата» оказался в полтора раза дороже футболистов «Сигмы»

По данным сайта Transfermarkt, состав чешского клуба оценивается в десять миллионов и 80 тысяч евро. Самым дорогим футболистом «Сигмы» является чешский полузащитник Якуб Плшек, его стоимость равна одному миллиону и 30 тысячам. Далее идут Давид Гоуска и Шимон Фалта, каждый из них стоит по миллиону.

Состав «Кайрата» оценивается в 17 миллионов и 550 тысяч евро. Самыми дорогими игроками в алматинской команде считаются Исаэль Барбоза (два миллиона), Бауыржан Исламхан (1,8), Исламбек Куат (1,5), Гафуржан Суюмбаев (1,2), Акош Элек (1) и Стас Покатилов (1).

Таким образом, общая стоимость футболистов «Кайрата» дороже состава «Сигмы» на семь миллионов и 470 тысяч евро.