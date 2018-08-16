Минское и брестское «Динамо» проведут ответные матчи 3-го квалификационного раунда Лиги Европы

В 20.00 в Санкт-Петербурге на поле стадиона «Петровский» минчане начнут встречу с «Зенитом». Эту игру будет судить бригада бельгийских арбитров во главе с Себастьеном Дельферьером. Неделю назад в первом матче в Минске динамовцы разгромили гостей из «Зенита» со счетом 4:0. Победитель их противостояния в 4-м круге квалификации будет соперничать с лучшей командой пары «Хиберниан» (Шотландия) — «Мольде» (Норвегия). Их первая игра на поле шотландцев завершилась вничью — 0:0.
В 20.45 на поле ОСК «Брестский» выйдут местное «Динамо» и кипрский «Аполлон» (прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5»). Матч рассудят арбитры из Швеции во главе с Мартином Стрембергссоном. Выездную встречу в Никосии брестчане провели крайне неудачно, уступив хозяевам поля с результатом 0:4. Победитель этой дуэли в борьбе за выход в групповой этап сразится с победителем игр между швейцарским «Базелем» и голландским «Витессом». В их первом поединке в Нидерландах успеха добились футболисты «Базеля» — 1:0.