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10:01 (мск), источник: БЕЛТА

Минское и брестское «Динамо» проведут ответные матчи 3-го квалификационного раунда Лиги Европы

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского и брестского «Динамо» проведут сегодня ответные поединки 3-квалификационного раунда Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В 20.00 в Санкт-Петербурге на поле стадиона «Петровский» минчане начнут встречу с «Зенитом». Эту игру будет судить бригада бельгийских арбитров во главе с Себастьеном Дельферьером. Неделю назад в первом матче в Минске динамовцы разгромили гостей из «Зенита» со счетом 4:0. Победитель их противостояния в 4-м круге квалификации будет соперничать с лучшей командой пары «Хиберниан» (Шотландия) — «Мольде» (Норвегия). Их первая игра на поле шотландцев завершилась вничью — 0:0.

В 20.45 на поле ОСК «Брестский» выйдут местное «Динамо» и кипрский «Аполлон» (прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5»). Матч рассудят арбитры из Швеции во главе с Мартином Стрембергссоном. Выездную встречу в Никосии брестчане провели крайне неудачно, уступив хозяевам поля с результатом 0:4. Победитель этой дуэли в борьбе за выход в групповой этап сразится с победителем игр между швейцарским «Базелем» и голландским «Витессом». В их первом поединке в Нидерландах успеха добились футболисты «Базеля» — 1:0.

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