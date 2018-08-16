«Я такого не видел». Лидер «Сигмы» шокирован газоном в Алматы

Вот как это все преподносит чешское СМИ:

««Сигма» прибыла на далекий восток, чтобы довести в Алматы обнадеживающе разыгранную партию с «Кайратом» в выход в следующий раунд.

Победившие 2:0 дома игроки с берегов Ганы будут играть без своего капитана. Михал Вепржек без особой необходимости заслужил удаление в первом поединке, и теперь капитанскую повязку в Казахстане будет носить Давид Гоуска.

«Я уже заменял Михала, когда он был травмирован. Для меня это не будет чем-то особенным. Единственное, — то, что это произойдет в еврокубковой игре», сказал 25-летний Гоуска.

Вместе с Шимоном Фалтой они были названы ведущими игроками своей команды главным тренером «Кайрата» Карлосом Алосом. Однако «Номер 8 Давид», как окрестил его испанский специалист, не испытывал особого внимания со стороны соперников.

«Думаю, первая игра не отличалась от обычных матчей в чемпионате Чехии», пожал плечами Гоуска, который отлично сыграл в первом поединке.

Теперь он считает, что будет иметь такую же свободу в середине поля в Алматы. От «Кайрата», которому нужно отыгрывать дефицит в два мяча, ожидается гораздо больше атакующих действий, чем на берегах Ганы неделю назад.

«Соперникам нужны два гола, и, безусловно, они будут смелее, чем мы. Будут возникать дыры. Мы знаем, что если забьем, то будем в гораздо лучшем положении», сказал Гоуска, и он прав. Если «Сигма» сумеет забить, то «Кайрату» придется поражать чужие ворота не менее четырех раз, чтобы украсть у «ганаков» выход в плей-офф квалификации.

Но «ганаки» верят, что этого не произойдет. Они не против, чтобы было не так жарко, но вечером температура падает. Со свежим ветром это гораздо более сносно, чем днем, когда ртутный столбик термометра поднимался по 35 градусов.

«Это похоже на Оломоуц. Если в четверг погода будет, как в среду, то хорошо», сказал Гоуска, который с нетерпением ждет большого сражения на «Центральном» стадионе, где природная трава сочетается с искусственной.