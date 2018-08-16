Марадона прилетит в Белоруссию, как только долечит зубы
Сегодня состоятся ответные матчи 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, небезынтересные российскому болельщику.
Сегодня состоятся ответные матчи 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, небезынтересные российскому болельщику.
«Витесс» Леонида Слуцкого сыграет в гостях с «Базелем» (дома голландцы уступили 0:1), «Пюник» Андрея Талалаева — в
Нет, Диего Армандо не тренер. И не президент. В мае великий аргентинец заключил с клубом из Бреста трехлетний контракт, став председателем правления «Динамо». Он должен заниматься стратегическим развитием клуба.
Планировалось, что к своим обязанностям Марадона приступит сразу после окончания чемпионата мира. Мы позвонили в Брест, чтобы выяснить, так ли это. Ведь момент для динамовцев — критический. Они оказались в шкуре «Зенита» — чтобы не вылететь из Лиги Европы, нужно отыгрывать у киприотов гостевую фору в четыре мяча…
ДОМА НА ВЫБОР
— Где сейчас находится Марадона? — вопрос
— Пока в Бресте его нет. Он задержался в Аргентине. Решает
— То, есть максимум через две недели Марадона
— Да, так и есть. Мы на это рассчитываем.
— Какие матчи «Динамо» Марадона посещал?
— В свой первый приезд он побывал на домашней игре чемпионата Белоруссии с солигорским «Шахтером». Пока это единственный случай.
— Дом ему в Бресте подобрали, как он хотел, с тренажерным залом?
— Пока он еще выбирает. Варианты есть. Мы предложили Марадоне на выбор несколько домов. В ближайшее время он определится, какой его больше устроит.
— Недавно 57-летний Диего женился на своей 28-летней подруге Росио Оливе, с которой посещал матчи ЧМ-2018. В Белоруссии он будет жить с семьей?
— Нам пока об этом ничего неизвестно.
— А как вообще поддерживается с ним связь?
— У нас в клубе есть помощник Марадоны, который находится с ним в постоянном контакте и решает все организационные и логистические вопросы.
КЕПКИ С ДИЕГО РАСХОДЯТСЯ НА УРА
— Сообщалось, что «Динамо» намерено выпускать клубную атрибутику с портретом Марадоны. Уже
— Конечно. В нашем
— По условиям контракта, Марадона должен уделять внимание подрастающему поколению белорусских футболистов. Что конкретно он будет делать?
— У нас есть детская академия, и Диего будет непосредственно общаться детьми, помогать тренерам академии, давать
— Как председателю правления, ему будет хватать на это времени?
— Конечно.
Лига Европы
3-й квалификационный раунд
Путь лиг. Ответные матчи
«Динамо» Брест — «Аполлон» (первый матч 0:4)
«Зенит» — «Динамо» Минск (0:4)
«Прогресс» — «Уфа» (1:2)
«Базель» — «Витесс» (1:0)
«Кайрат» — «Сигма» (0:2)
«Маккаби»
«Жальгирис» — «Севилья» (0:1)
«Марибор» — «Рейнджерс» (1:3)
«Мольде» — «Хайберниан» (0:0)
«Аталанта» — «Хапоэль» Х (4:1)
«Университатя» — «Лейпциг» (1:3)
«Бернли» — «Истанбул Башакшехир» (0:0)
ЛАСК — «Бешикташ» (0:1)
«Фейеноорд» — «Тренчин» (0:4)
«Бордо» — «Мариуполь» (3:1)
«Брага» — «Заря» (1:1)
«Люцерн» — «Олимпиакос» (0:4)
«Брондбю» — «Спартак» Сб (2:0)
«Лех» — «Генк» (0:2)
«Гент» — «Ягеллония» (1:0)
«Копенгаген» — ЦСКА София (2:1)
«Партизан» — «Норшелланн» (2:1)
АЕК — «Штурм» (2:0)
«Риека» — «Сарпсборг» (1:1)
«Рапид» — «Слован» (1:2)
«Стяуа» — «Хайдук» (0:0).
В парах «Мольде» — «Хайберниан» и «Марибор» — «Рейнджерс» определятся соперники соответственно «Зенита» и «Уфы» по раунду