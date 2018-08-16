Суперкубок УЕФА в 2019 году пройдет в Стамбуле, в 2020-м — в Порту

Суперкубок УЕФА в 2019 году пройдет в Стамбуле, в 2020-м — в Порту

Матч за Суперкубок УЕФА в 2019 году пройдет в Матч за Суперкубок УЕФА в 2019 году пройдет в Стамбуле на стадионе «Бешикташа» «Vodafone Arena», сообщает официальный сайт УЕФА.