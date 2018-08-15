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10Валерию Газзаеву — 64!
9«Атлетико» обыграл «Реал» в матче за Суперкубок УЕФА
12:55 (мск), источник: Sport24

Суперкубок на крохотном стадионе — шикарная идея УЕФА. В Таллине было круто

«Реал» и «Атлетико» сыграли на 13-тысячной «А. Ле Кок Арене».

9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Вчера «Реал» и «Атлетико» сыграли за Суперкубок на маленьком 13-тысячном стадионе в Таллине. Еще несколько лет назад он вмещал чуть меньше 10 000, но специально к 2018 году арену расширили на треть. «А. Ле Кок Арена» — самый маленький стадион, когда-либо принимавший матч за Суперкубок. Стадионов побольше в Эстонии просто нет.

В Мадриде «Реал» без проблем собирает полный «Сантьяго Бернабеу» вместимостью 81 044 болельщика, а «Атлетико» — полную «Ванда Метрополитано» (67 703). Как уместятся все желающие на крошечной «А. Ле Кок Арене» — было не очень понятно. В итоге, вообще остались пустые места.

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Билеты на Суперкубок в Таллине были в продаже и за день до матча. Некоторые болельщики сдавали их из-за перехода Криштиану Роналду в «Ювентус». Вряд ли такая роскошь может произойти на матче «Реал» — «Атлетико» в Ла Лиге.

— Я прилетел сюда из Аликанте за 300 евро, — рассказал болельщик Диего. — Билет взял буквально вчера без каких-либо проблем. Совсем не переживаю из-за того, что Роналду не сыграет. У меня к нему вообще никаких чувств! Зачем нужен Криштиану, когда есть Иско?! Я приехал только ради испанца.

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Да, в Таллин не заявился весь Мадрид. Болельщиков из Испании вообще было сравнительно немного. В конце концов, до Эстонии им ехать далековато. Зато на секторах были вывешены флаги Азербайджана, Англии, Армении, Латвии, России, Украины и других стран. В Таллин можно добраться из Москвы, уложившись в 10 тысяч (если брать билеты заранее), из Питера — за 1000 рублей на автобусе. Кто-то вообще ехал на машине.

— На поездку мы потратили по 30 евро, — призналась болельщица из Риги. — Просто вместе скинулись на бензин. За «Реал» болеем давно, такой мощный клуб не мог не приглянуться. Да, без Криштиану будет немного по-другому… Когда он играл, мои соседи не спали ночью. Сегодня, наверное, не буду так активно болеть.

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УЕФА предоставила «Реалу» и «Атлетико» квоты на 1500 билетов — совсем маленькое число даже по меркам РПЛ. Все ради того, чтобы часть из оставшихся 70% мест могли занять местные жители.

В нефутбольной России после чемпионата мира дети массово потянулись в футбол. Кто-то из эстонских ребят после похода на матч «Реал» — «Атлетико» тоже захочет быть как Марко Асенсио и Диего Коста.

Местные клубы не шумят в Европе. В России, например, об Эстонии знают разве что как о стране, где в аренде играл Антон Миранчук. В обычное время сюда не приезжают Лука Модрич и Антуан Гризманн, а на Суперкубок приехали оба. И еще десятки «неплохих» футболистов…

Из-за размеров «А. Ле Кок Арены» все они были как на ладони. А любые слова Лопетеги или Бургоса слышали все на стадионе, а не только избранный футболист у ближней к тренерам бровки. Чего там — в саундтреке вчера был даже скользивший по траве мяч. Его «цитаты» тоже не заглушали десятки тысяч болельщиков и большое расстояние до поля, как обычно бывает на топ-матчах.

Короче, Суперкубок в Таллине для болельщиков стал отличной возможностью почувствовать себя ближе к кумирам. Для самого города — пусть маленький, но все же шаг вперед в популяризации футбола.

Помните слова президента РФПЛ Сергея Прядкина? «Суперкубок — коммерческий турнир из одного матча, который подходит для популяризации футбола в различных регионах». Тот уникальный случай, когда Прядкин прав на 200 процентов. Именно поэтому Суперкубок в Таллине на «А. Ле Кок Арене» — шикарная идея УЕФА.

Реал 2:4 ДВ
Основное время: 2:2 (1:1)
Атлетико
15.08.2018, 22:00 Суперкубок УЕФА A Le Coq Arena (Lillekula Arena)
Главные тренеры
Хулен Лопетеги Диего Симеоне
Голы
27′ Карим Бензема (Г. Бэйл) 9
63′ Серхио Рамос 4
19 Диегу Коста (Д. Годин) 1′
19 Диегу Коста (А. Корреа, Хуанфран) 79′
8 Ньигес Сауль (Т. Партей, Диегу Коста) 98′
6 Коке (Виктор Мачин Перес Витоло, Диегу Коста) 104′
Составы
Кейлор Навас 1
Даниэль Карвахаль 2
54′ Марселу 12
112′ Серхио Рамос (к) 4
Рафаэль Варан 5
Карим Бензема 9
Гарет Бэйл 11
102′ Тони Кроос 8
Борха Майораль 21
83′ Франсиско Роман Иско 22
Лукас Васкес 17
76′ Каземиру 14
90+1′ Дани Себальос 24
35′ 57′ Марко Асенсио 20
101′ Лука Модрич 10
13 Ян Облак
20 Хуанфран
21 Люка Эрнандез
2 Диего Годин (к)
15 Стефан Савич
8 Ньигес Сауль
6 Коке
11 Тома Лемар 90′
5 Томас Партей
14 Родриго Эрнандес 71′
23 Виктор Мачин Перес Витоло 105+3′
7 Антуан Гризманн 57′
10 Анхель Корреа 60′
19 Диегу Коста 109′ 62′
24 Хосе Хименес
Статистика
5 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 5
14 Удары (всего) 8
6 Удары в створ 5
12 Угловые 4
25 Фолы 17
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Шимон Марчиняк (Польша)
Боковой судья Павел Сокольницки (Польша)
Боковой судья Томаш Листкевич (Польша)
За воротами Павел Рачковски (Польша)
За воротами Томаш Мусял (Польша)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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