Суперкубок на крохотном стадионе — шикарная идея УЕФА. В Таллине было круто

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Вчера «Реал» и «Атлетико» сыграли за Суперкубок на маленьком 13-тысячном стадионе в Таллине. Еще несколько лет назад он вмещал чуть меньше 10 000, но специально к 2018 году арену расширили на треть. «А. Ле Кок Арена» — самый маленький стадион, когда-либо принимавший матч за Суперкубок. Стадионов побольше в Эстонии просто нет.

В Мадриде «Реал» без проблем собирает полный «Сантьяго Бернабеу» вместимостью 81 044 болельщика, а «Атлетико» — полную «Ванда Метрополитано» (67 703). Как уместятся все желающие на крошечной «А. Ле Кок Арене» — было не очень понятно. В итоге, вообще остались пустые места.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bmgnq-EHD_9/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.199203187250994% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bmgnq-EHD_9/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">⭐️?????⭐️ RUS?? Совсем немного осталось до розыгрыша Суперкубка Европы между «Атлетико Мадрид» и «Реал Мадрид», который пройдёт на «Ле Кок Арене» в Таллине, Эстония. ENG?? There is very little time left before the European super Cup between Atletico Madrid and real Madrid, which will be held at “A. Le Coq Arena” in Tallinn, Estonia. @realmadrid - @atleticodemadrid #SuperCup #Europe #lecoqarena #tallin #football #spain #madrid #sport #prosportplus #суперкубок #футбол #спорт #проспортплюс</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/prosportplus/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> ПРОспорт Плюс (ProSport +)</a> (@prosportplus) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-15T18:31:34+00:00">15 Авг 2018 в 11:31 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Билеты на Суперкубок в Таллине были в продаже и за день до матча. Некоторые болельщики сдавали их из-за перехода Криштиану Роналду в «Ювентус». Вряд ли такая роскошь может произойти на матче «Реал» — «Атлетико» в Ла Лиге.

— Я прилетел сюда из Аликанте за 300 евро, — рассказал болельщик Диего. — Билет взял буквально вчера без каких-либо проблем. Совсем не переживаю из-за того, что Роналду не сыграет. У меня к нему вообще никаких чувств! Зачем нужен Криштиану, когда есть Иско?! Я приехал только ради испанца.

Да, в Таллин не заявился весь Мадрид. Болельщиков из Испании вообще было сравнительно немного. В конце концов, до Эстонии им ехать далековато. Зато на секторах были вывешены флаги Азербайджана, Англии, Армении, Латвии, России, Украины и других стран. В Таллин можно добраться из Москвы, уложившись в 10 тысяч (если брать билеты заранее), из Питера — за 1000 рублей на автобусе. Кто-то вообще ехал на машине.

— На поездку мы потратили по 30 евро, — призналась болельщица из Риги. — Просто вместе скинулись на бензин. За «Реал» болеем давно, такой мощный клуб не мог не приглянуться. Да, без Криштиану будет немного по-другому… Когда он играл, мои соседи не спали ночью. Сегодня, наверное, не буду так активно болеть.

УЕФА предоставила «Реалу» и «Атлетико» квоты на 1500 билетов — совсем маленькое число даже по меркам РПЛ. Все ради того, чтобы часть из оставшихся 70% мест могли занять местные жители.

В нефутбольной России после чемпионата мира дети массово потянулись в футбол. Кто-то из эстонских ребят после похода на матч «Реал» — «Атлетико» тоже захочет быть как Марко Асенсио и Диего Коста.

Местные клубы не шумят в Европе. В России, например, об Эстонии знают разве что как о стране, где в аренде играл Антон Миранчук. В обычное время сюда не приезжают Лука Модрич и Антуан Гризманн, а на Суперкубок приехали оба. И еще десятки «неплохих» футболистов…

Из-за размеров «А. Ле Кок Арены» все они были как на ладони. А любые слова Лопетеги или Бургоса слышали все на стадионе, а не только избранный футболист у ближней к тренерам бровки. Чего там — в саундтреке вчера был даже скользивший по траве мяч. Его «цитаты» тоже не заглушали десятки тысяч болельщиков и большое расстояние до поля, как обычно бывает на топ-матчах.

Короче, Суперкубок в Таллине для болельщиков стал отличной возможностью почувствовать себя ближе к кумирам. Для самого города — пусть маленький, но все же шаг вперед в популяризации футбола.