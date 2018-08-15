Суперкубок на крохотном стадионе — шикарная идея УЕФА. В Таллине было круто
«Реал» и «Атлетико» сыграли на 13-тысячной «А. Ле Кок Арене».
«Реал» и «Атлетико» сыграли на 13-тысячной «А. Ле Кок Арене».
Вчера «Реал» и «Атлетико» сыграли за Суперкубок на маленьком 13-тысячном стадионе в Таллине. Еще несколько лет назад он вмещал чуть меньше 10 000, но специально к 2018 году арену расширили на треть. «А. Ле Кок Арена» — самый маленький стадион,
В Мадриде «Реал» без проблем собирает полный «Сантьяго Бернабеу» вместимостью 81 044 болельщика, а «Атлетико» — полную «Ванда Метрополитано» (67 703). Как уместятся все желающие на крошечной «А. Ле Кок Арене» — было не очень понятно. В итоге, вообще остались пустые места.
Билеты на Суперкубок в Таллине были в продаже и за день до матча. Некоторые болельщики сдавали их
— Я прилетел сюда из Аликанте за 300 евро, — рассказал болельщик Диего. — Билет взял буквально вчера без
Да, в Таллин не заявился весь Мадрид. Болельщиков из Испании вообще было сравнительно немного. В конце концов, до Эстонии им ехать далековато. Зато на секторах были вывешены флаги Азербайджана, Англии, Армении, Латвии, России, Украины и других стран. В Таллин можно добраться из Москвы, уложившись в 10 тысяч (если брать билеты заранее), из Питера — за 1000 рублей на автобусе.
— На поездку мы потратили по 30 евро, — призналась болельщица из Риги. — Просто вместе скинулись на бензин. За «Реал» болеем давно, такой мощный клуб не мог не приглянуться. Да, без Криштиану будет немного
УЕФА предоставила «Реалу» и «Атлетико» квоты на 1500 билетов — совсем маленькое число даже по меркам РПЛ. Все ради того, чтобы часть из оставшихся 70% мест могли занять местные жители.
В нефутбольной России после чемпионата мира дети массово потянулись в футбол.
Местные клубы не шумят в Европе. В России, например, об Эстонии знают разве что как о стране, где в аренде играл Антон Миранчук. В обычное время сюда не приезжают Лука Модрич и Антуан Гризманн, а на Суперкубок приехали оба. И еще десятки «неплохих» футболистов…
Короче, Суперкубок в Таллине для болельщиков стал отличной возможностью почувствовать себя ближе к кумирам. Для самого города — пусть маленький, но все же шаг вперед в популяризации футбола.
Помните слова президента РФПЛ Сергея Прядкина? «Суперкубок — коммерческий турнир из одного матча, который подходит для популяризации футбола в различных регионах». Тот уникальный случай, когда Прядкин прав на 200 процентов. Именно поэтому Суперкубок в Таллине на «А. Ле Кок Арене» — шикарная идея УЕФА.
|Хулен Лопетеги
|Диего Симеоне
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|5
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|5
|14
|Удары (всего)
|8
|6
|Удары в створ
|5
|12
|Угловые
|4
|25
|Фолы
|17
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Шимон Марчиняк (Польша)
|Боковой судья
|Павел Сокольницки (Польша)
|Боковой судья
|Томаш Листкевич (Польша)
|За воротами
|Павел Рачковски (Польша)
|За воротами
|Томаш Мусял (Польша)