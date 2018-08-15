Игроки «Атлетико» получат чемпионские перстни
Футболисты «Атлетико» получат перстни с логотипом клуба.
Футболисты «Атлетико» получат перстни с логотипом клуба.
Снимок перстней опубликовал в сториз Инстаграма нападающий Антуан Гризманн. Накануне «Атлетико» выиграл Суперкубок УЕФА, победив «Реал» 4:2.
|Хулен Лопетеги
|Диего Симеоне
|
|
|
|
|5
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|5
|14
|Удары (всего)
|8
|6
|Удары в створ
|5
|12
|Угловые
|4
|25
|Фолы
|17
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Шимон Марчиняк (Польша)
|Боковой судья
|Павел Сокольницки (Польша)
|Боковой судья
|Томаш Листкевич (Польша)
|За воротами
|Павел Рачковски (Польша)
|За воротами
|Томаш Мусял (Польша)