Андрей Канчельскис: Мы никак не можем понять, что наш чемпионат становится все хуже и хуже
Бывший полузащитник сборной России считает, что «Спартак», уступив ПАОК, заслуженно вылетел из розыгрыша Лиги чемпионов.
Бывший полузащитник сборной России считает, что «Спартак», уступив ПАОК, заслуженно вылетел из розыгрыша Лиги чемпионов.
— Для «Спартака» это позор?
— У нас давно уже все позор. Мы никак не можем понять и смириться, что наш чемпионат все хуже и хуже становится с каждым годом, что проблем море в футболе, но до сих пор говорим, что у нас все хорошо. Мы проигрываем минскому «Динамо» 0:4.
А «Спартак» сам виноват, он должен был в первой игре решать вопросы. При счете 2:0 как можно было пропустить три гола, непонятно. Команда, которая борется за первое место в чемпионате, не попадает в створ ворот. Можно ли это понять? О чем тут говорить? У меня больше нет слов.
— Удаление предопределило исход?
— Конечно. «Спартак» не отошел от первой игры, у него все еще в голове сценарий прошлого матча. Он вдесятером остался, и не знал, что делать на футбольном поле. Да, были у «Спартака» подходы, но подходы — это не удар в створ ворот, не опасные моменты. «Спартак» ничего не сделал и естественно ПАОК заслуженно победил. Греки играли в большинстве, у них моменты были, а Максименко хорошо отстоял, без ошибок.
— К Луизу Адриану какие санкции нужно применить?
— Знаете, в каждой команде есть штрафы за определенные нарушения. Штрафные санкции должны обязательно быть применены к игроку. Так вести себя и подводить команду нельзя. Адриану хороший футболист, но за такие поступки надо наказывать.
— У
— Мы можем все что угодно говорить. Лидеры должны быть в «Спартаке». На данный момент не могу сказать, что у него в составе есть футболисты, готовые брать на себя ответственность. Наверное, началось все с прошлого сезона, когда были проблемы с Глушаковым, с другими футболистами и, наверное, атмосфера в команде испортилась. Сами футболисты не могут найти и определить лидера. Если нет хорошей атмосферы в раздевалке, конечно, начинаются проблемы. Уверен, что найдутся футболисты, чтобы повести команду вперед.
— Промес пересидел в «Спартаке»?
— Уже говорил об этом. Все зависит от каждого игрока. Уехал бы, если бы хотел доказать не мне и газетам, а самому себе, что он игрок высокого уровня.
— Массимо Карреру после вылета уволят?
— О чем вообще речь? Чемпионат только начался, команда идет на втором месте. Да, не попали в Лигу чемпионов, для «Спартака» это удар. Но он сам виноват. В прошлом сезоне должен был занимать второе место, но не получилось. Сейчас уберут тренера, команда заиграет, и будет выступать в Лиге чемпионов? Если бы так было возможно, наверное бы и убрали Массимо. У него есть контракт и обязательства перед клубом. Не думаю, что будут приниматься
|Массимо Каррера
|Рэзван Луческу
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|3
|Желтые карточки
|3
|1
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|3
|10
|Удары (всего)
|16
|0
|Удары в створ
|6
|1
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|6
|17
|Фолы
|5
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Рюдди Бюке (Франция)
|Боковой судья
|Гийом Дебар (Франция)
|Боковой судья
|Жюльен Паселли (Франция)