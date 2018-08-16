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14:40 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Андрей Канчельскис: Мы никак не можем понять, что наш чемпионат становится все хуже и хуже

Бывший полузащитник сборной России считает, что «Спартак», уступив ПАОК, заслуженно вылетел из розыгрыша Лиги чемпионов.

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24
фотографии

— Для «Спартака» это позор?

— У нас давно уже все позор. Мы никак не можем понять и смириться, что наш чемпионат все хуже и хуже становится с каждым годом, что проблем море в футболе, но до сих пор говорим, что у нас все хорошо. Мы проигрываем минскому «Динамо» 0:4.

А «Спартак» сам виноват, он должен был в первой игре решать вопросы. При счете 2:0 как можно было пропустить три гола, непонятно. Команда, которая борется за первое место в чемпионате, не попадает в створ ворот. Можно ли это понять? О чем тут говорить? У меня больше нет слов.

— Удаление предопределило исход?

— Конечно. «Спартак» не отошел от первой игры, у него все еще в голове сценарий прошлого матча. Он вдесятером остался, и не знал, что делать на футбольном поле. Да, были у «Спартака» подходы, но подходы — это не удар в створ ворот, не опасные моменты. «Спартак» ничего не сделал и естественно ПАОК заслуженно победил. Греки играли в большинстве, у них моменты были, а Максименко хорошо отстоял, без ошибок.

— К Луизу Адриану какие санкции нужно применить?

— Знаете, в каждой команде есть штрафы за определенные нарушения. Штрафные санкции должны обязательно быть применены к игроку. Так вести себя и подводить команду нельзя. Адриану хороший футболист, но за такие поступки надо наказывать.

— У красно-белых на поле не было видно лидера. Куда пропали Глушаков, Промес?

— Мы можем все что угодно говорить. Лидеры должны быть в «Спартаке». На данный момент не могу сказать, что у него в составе есть футболисты, готовые брать на себя ответственность. Наверное, началось все с прошлого сезона, когда были проблемы с Глушаковым, с другими футболистами и, наверное, атмосфера в команде испортилась. Сами футболисты не могут найти и определить лидера. Если нет хорошей атмосферы в раздевалке, конечно, начинаются проблемы. Уверен, что найдутся футболисты, чтобы повести команду вперед.

— Промес пересидел в «Спартаке»?

— Уже говорил об этом. Все зависит от каждого игрока. Уехал бы, если бы хотел доказать не мне и газетам, а самому себе, что он игрок высокого уровня. Почему-то не уезжает. Видимо, все великолепно, все отлично. В Европе другой футбол, другое отношение, там надо по-другому работать, надо доказывать каждую игру, чего у нас здесь нет. Промеса, видимо, все устраивает, поэтому сам не хочет уезжать. Даже в таких играх, как с ПАОК, он все равно выделяется. Игрок очень талантливый, но ему надо было уезжать год-два назад, чтобы прогрессировать. Но решать именно ему.

— Массимо Карреру после вылета уволят?

— О чем вообще речь? Чемпионат только начался, команда идет на втором месте. Да, не попали в Лигу чемпионов, для «Спартака» это удар. Но он сам виноват. В прошлом сезоне должен был занимать второе место, но не получилось. Сейчас уберут тренера, команда заиграет, и будет выступать в Лиге чемпионов? Если бы так было возможно, наверное бы и убрали Массимо. У него есть контракт и обязательства перед клубом. Не думаю, что будут приниматься какие-то меры. «Спартаку» играть в Лиге Европы, там надо выступить очень хорошо и заработать имидж. Им надо реабилитироваться перед болельщиками.

Спартак М 0:0
Первый тайм: 0:0
ПАОК
14.08.2018, 20:30 Зрители: 40385 3-й отборочный раунд: 3-й отборочный раунд. Путь представителей лиг Открытие Арена
Главные тренеры
Массимо Каррера Рэзван Луческу
Составы
Александр Максименко 98
Андрей Ещенко 38
Самюэль Жиго 2
37′ Георгий Джикия 14
Квинси Промес 10
Денис Глушаков (к) 8
86′ Роман Зобнин 47
33′ де Соуза Луиз Адриану 12
76′ Дмитрий Комбаров 23
Лоренсо Мельгарехо 25
45′ Александр Ташаев 88
Мендеш Андраде Зе Луиш 9
22′ 62′ Фернанду 11
Александр Самедов 19
31 Александрос Пасхалакис 34′
3 Лео Матос 25′
43 Фернанду Варела
15 Хосе Анхель Креспо
18 Димитриос Лимниос
9 Александр Прийович
8 Жозе да Силвейра Маурисиу
87 Хосе Альберто Каньяс
20 Виейринья (к) 64′
34 Евгений Хачериди
7 Омар Эль-Каддури 45′ 37′
74 Амр Варда
77 Димитриос Пелкас 78′
28 Евгений Шахов
Статистика
3 Желтые карточки 3
1 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 3
10 Удары (всего) 16
0 Удары в створ 6
1 Штанги, перекладины 0
2 Угловые 6
17 Фолы 5
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Рюдди Бюке (Франция)
Боковой судья Гийом Дебар (Франция)
Боковой судья Жюльен Паселли (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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