Андрей Канчельскис: Мы никак не можем понять, что наш чемпионат становится все хуже и хуже

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— Для «Спартака» это позор?

— У нас давно уже все позор. Мы никак не можем понять и смириться, что наш чемпионат все хуже и хуже становится с каждым годом, что проблем море в футболе, но до сих пор говорим, что у нас все хорошо. Мы проигрываем минскому «Динамо» 0:4.

А «Спартак» сам виноват, он должен был в первой игре решать вопросы. При счете 2:0 как можно было пропустить три гола, непонятно. Команда, которая борется за первое место в чемпионате, не попадает в створ ворот. Можно ли это понять? О чем тут говорить? У меня больше нет слов.

— Удаление предопределило исход?

— Конечно. «Спартак» не отошел от первой игры, у него все еще в голове сценарий прошлого матча. Он вдесятером остался, и не знал, что делать на футбольном поле. Да, были у «Спартака» подходы, но подходы — это не удар в створ ворот, не опасные моменты. «Спартак» ничего не сделал и естественно ПАОК заслуженно победил. Греки играли в большинстве, у них моменты были, а Максименко хорошо отстоял, без ошибок.

— К Луизу Адриану какие санкции нужно применить?

— Знаете, в каждой команде есть штрафы за определенные нарушения. Штрафные санкции должны обязательно быть применены к игроку. Так вести себя и подводить команду нельзя. Адриану хороший футболист, но за такие поступки надо наказывать.

— У красно-белых на поле не было видно лидера. Куда пропали Глушаков, Промес?

— Мы можем все что угодно говорить. Лидеры должны быть в «Спартаке». На данный момент не могу сказать, что у него в составе есть футболисты, готовые брать на себя ответственность. Наверное, началось все с прошлого сезона, когда были проблемы с Глушаковым, с другими футболистами и, наверное, атмосфера в команде испортилась. Сами футболисты не могут найти и определить лидера. Если нет хорошей атмосферы в раздевалке, конечно, начинаются проблемы. Уверен, что найдутся футболисты, чтобы повести команду вперед.

— Промес пересидел в «Спартаке»?

— Уже говорил об этом. Все зависит от каждого игрока. Уехал бы, если бы хотел доказать не мне и газетам, а самому себе, что он игрок высокого уровня. Почему-то не уезжает. Видимо, все великолепно, все отлично. В Европе другой футбол, другое отношение, там надо по-другому работать, надо доказывать каждую игру, чего у нас здесь нет. Промеса, видимо, все устраивает, поэтому сам не хочет уезжать. Даже в таких играх, как с ПАОК, он все равно выделяется. Игрок очень талантливый, но ему надо было уезжать год-два назад, чтобы прогрессировать. Но решать именно ему.

— Массимо Карреру после вылета уволят?