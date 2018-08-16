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14:44 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Защитник минского «Динамо»: В «Зените» один Дзюба в поле не воин

Максим Жавнерчик — о предстоящем ответном матче третьего отборочного раунда Лиги Европы.

Источник: Спорт-Экспресс

Евгений БЕЛОУСОВ
из Минска

Обновленный стадион впечатляет размахом почти как крупнейшая в КХЛ «Минск-Арена». Совсем недавно «Динамо» вернули историческое место базирования. На игру с «Зенитом» трибуны забили до отказа, однако спустя три дня на встречу местного кубка не собралось и десятой части. После сенсационного разгрома питерцев главные творцы остались в запасе, сохраняя силы перед ответным матчем на «Петровском», на который зрителей не пустят вовсе из-за весенних проступков фанатов «Зенита» в играх с «Лейпцигом».

Даже резервными силами динамовцы легко выбили из кубка соседей из ФК «Минск». Капитаном бело-голубых был Максим Жавнерчик. Пять сезонов он выжигал центр обороны «Кубани» у Дана Петреску и Виктора Гончаренко. После игры в беседе с корреспондентом «СЭ» 33-летний защитник рассказал, как повлиял на команду домашний разгром «Зенита» (4:0) в отборе Лиги Европы.

— В одном из интервью вы пошутили, что будете готовиться к матчу с «Зенитом», исключительно чеканя мяч вместе с партнером. Много нажонглировали перед ответной встречей?

— Я не участвовал в победе над «Зенитом», но морально был с командой, — отметил Жавнерчик. — Хорошо, что ни я, ни он в итоге на поле не вышли, ведь иначе мог быть другой счет (улыбается).

— То есть традицию не будете нарушать?

— Ну, я даже готов не выходить на поле, если наши парни будут забивать по четыре гола (улыбается).

— Ваш тренер Сергей Гуренко не видит ничего выдающегося в разгроме самого богатого клуба России. Как в команде восприняли сенсационную победу?

— На самом деле, просто настраивались играть в футбол. Понятно, что перед матчем никто бы не подумал, что минское «Динамо» одолеет дома 4:0 «Зенит», в каком бы состоянии соперник ни был. Даже будь состав полностью дублирующим, «Зенит» остается «Зенитом». Мы действительно серьезно готовились.

— Сейчас у динамовцев точно ноги не трясутся.

— Даже если был поначалу мандраж, он ушел на первых минутах.

— С 2009 по 2014 годы сезоны вы выступали за «Кубань». Сохранили личные счеты с «Зенитом»?

— Если честно, ни разу не обыгрывал «Зенит» за кубанскую команду — были только ничьи. Но там и «Зенит» был другой — с Халком, Витселем, Гараем.

— Пропустившего минский матч Артема Дзюбу не опасаетесь?

— Один Дзюба в поле не воин и самостоятельно не обыграет «Динамо» Минск.

— Александр Лукашенко заявил, что «Зенит» приехал в Минск с распальцовкой. С каким жестом едет «Динамо» в Санкт-Петербург?

— С хорошим заделом после первой игры. Разные бывают истории, но чтобы распустить такое преимущество, надо умудриться. Я надеюсь, что приключений у нас не будет.

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