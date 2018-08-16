Защитник минского «Динамо»: В «Зените» один Дзюба в поле не воин
Максим Жавнерчик — о предстоящем ответном матче третьего отборочного раунда Лиги Европы.
Максим Жавнерчик — о предстоящем ответном матче третьего отборочного раунда Лиги Европы.
Евгений БЕЛОУСОВ
из Минска
Обновленный стадион впечатляет размахом почти как крупнейшая в КХЛ «Минск-Арена». Совсем недавно «Динамо» вернули историческое место базирования. На игру с «Зенитом» трибуны забили до отказа, однако спустя три дня на встречу местного кубка не собралось и десятой части. После сенсационного разгрома питерцев главные творцы остались в запасе, сохраняя силы перед ответным матчем на «Петровском», на который зрителей не пустят вовсе
Даже резервными силами динамовцы легко выбили из кубка соседей из ФК «Минск». Капитаном
— В одном из интервью вы пошутили, что будете готовиться к матчу с «Зенитом», исключительно чеканя мяч вместе с партнером. Много нажонглировали перед ответной встречей?
— Я не участвовал в победе над «Зенитом», но морально был с командой, — отметил Жавнерчик. — Хорошо, что ни я, ни он в итоге на поле не вышли, ведь иначе мог быть другой счет (улыбается).
— То есть традицию не будете нарушать?
— Ну, я даже готов не выходить на поле, если наши парни будут забивать по четыре гола (улыбается).
— Ваш тренер Сергей Гуренко не видит ничего выдающегося в разгроме самого богатого клуба России. Как в команде восприняли сенсационную победу?
— На самом деле, просто настраивались играть в футбол. Понятно, что перед матчем никто бы не подумал, что минское «Динамо» одолеет дома 4:0 «Зенит», в каком бы состоянии соперник ни был. Даже будь состав полностью дублирующим, «Зенит» остается «Зенитом». Мы действительно серьезно готовились.
— Сейчас у динамовцев точно ноги не трясутся.
— Даже если был поначалу мандраж, он ушел на первых минутах.
— С 2009 по 2014 годы сезоны вы выступали за «Кубань». Сохранили личные счеты с «Зенитом»?
— Если честно, ни разу не обыгрывал «Зенит» за кубанскую команду — были только ничьи. Но там и «Зенит» был другой — с Халком, Витселем, Гараем.
— Пропустившего минский матч Артема Дзюбу не опасаетесь?
— Один Дзюба в поле не воин и самостоятельно не обыграет «Динамо» Минск.
— Александр Лукашенко заявил, что «Зенит» приехал в Минск с распальцовкой. С каким жестом едет «Динамо» в
— С хорошим заделом после первой игры. Разные бывают истории, но чтобы распустить такое преимущество, надо умудриться. Я надеюсь, что приключений у нас не будет.