«Уфа» объявила стартовый состав на матч с «Прогресом»
«Уфа» и «Прогрес» объявили стартовые составы на матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы.
«Уфа» и «Прогрес» объявили стартовые составы на матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы.
В составе уфимского клуба с первых минут встречу начнут голкипер Александр Беленов и нападающий Силвестр Игбун.
Состав «Уфы»: Беленов, Аликин, Йокич, Салатич, Карп, Живоглядов, Пауревич, Недельчару, Игбун, Табидзе, Обляков.
Состав «Прогреса»: Флаусс, Де Алмейда, Бастос, О. Тилл, Гоброн, Мартинш, Ферино, С. Тилл, Холл, Карайер, Карапетян.
Первый матч между этими командами завершился со счетом 2:1 в пользу российского клуба.