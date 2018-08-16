«Уфа» объявила стартовый состав на матч с «Прогресом»

В составе уфимского клуба с первых минут встречу начнут голкипер Александр Беленов и нападающий Силвестр Игбун.

Состав «Прогреса»: Флаусс, Де Алмейда, Бастос, О. Тилл, Гоброн, Мартинш, Ферино, С. Тилл, Холл, Карайер, Карапетян.

Первый матч между этими командами завершился со счетом 2:1 в пользу российского клуба.