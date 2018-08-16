Сколько заработал «Кайрат» в этом сезоне Лиги Европы
Алматинский «Кайрат» завершил выступление в Лиге Европы сезона 2018/19, передает корреспондент Vesti.kz.
Алматинский «Кайрат» завершил выступление в Лиге Европы сезона 2018/19, передает корреспондент Vesti.kz.
В третьем отборочном раунде «Кайрат» проиграл чешской «Сигме». До этого алматинцы прошли голландский «АЗ Алкмар» (2:0, 1:2) и андоррский «Энгордани» (3:0, 7:1).
За этот евросезон «Кайрат» заработал 740 тысяч евро, из которых 240 тысяч — за участие в первом раунде ЛЕ, 260 тысяч — за второй, а 280 тысяч — за третий.
Также в текущей ЛЕ Казахстан представляли «Тобол» и «Иртыш». Костанайцы прошли грузинскую «Самтредию» (1:0, 2:0), но во втором раунде