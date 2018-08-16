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19:16 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» получил две красные карточки, проиграл «Сигме» и вылетел из Лиги Европы

Футболисты «Кайрата» проиграли чешской «Сигме» в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги Европы и вылетели из турнира, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра проходила сегодня, 16 августа, в Алматы и завершилась со счетом 1:2 в пользу гостей.

Первый мяч был забит на 19-й минуте, когда нападающий «Сигмы» Мартин Нешпор отправил мяч в ворота Стаса Покатилова после вброса аута и последовавшей скидки на дальнюю штангу.

В концовке первый тайма главный тренер «Кайрата» Карлос Феррер перестроил тактику, заменив защитника Нурали Алипа на форварда сборной Венгрии Мартона Эппеля.

Надежды «Кайрата» на камбэк перечеркнул гол Давида Гоуски на 51-й минуте. Полузащитник и капитан «Сигмы» забил Покатилову прямым ударом со штрафоного.

Все, что удалось «Кайрату» в прошедшем матче, это лишь гол Эппеля на 61-й минуте. Шансы свести хотя бы ответный матч вничью алматинцам подпортило удаление бразильского полузащитника Хуана Фелипе, который на 79-й минуте был удален за вторую желтую карточку.

Но и это было не последнее удаление. Матч «Кайрат» заканчивал вдевятером — в компенсированное время за вторую желтую был удален Исаэль.

В первом между «Кайратом» и «Сигмой» на своем поле со счетом 2:0 победил чешский клуб. В той игре команды обе команды получили по одной красной карточке.

Таким образом, «Сигма» проходит «Кайрат» с общим счетом 4:1 и теперь поборется за место в группе ЛЕ. Соперник чешского клуба определится в паре между «Севильей» и «Жальгирисом» — в первой игре со счетом 1:0 на своем поле победил испанский клуб, а ответная встреча пройдет сегодня в Литве и начнется в 23:00 по времени Астаны.

Напомним, «Кайрат» в этом сезоне ЛЕ в первом раунде с общим счетом 10:1 разгромил андоррский «Энгордани» (3:0, 7:1), а во втором раунде с результатом 3:2 выбил голландский «АЗ Алкмар» (2:0, 1:2).

Кайрат 1:2
Первый тайм: 0:1
Сигма
16.08.2018, 17:00 3-й отборочный раунд Central Stadium
Главные тренеры
Карлос Алос Феррер Вацлав Йилек
Голы
61′ Мартон Эппель  
  35538 19′
  48246 51′
Статистика
2 Желтые карточки 0
1 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Сандро Шерер (Швейцария)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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