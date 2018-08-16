«Кайрат» получил две красные карточки, проиграл «Сигме» и вылетел из Лиги Европы
Футболисты «Кайрата» проиграли чешской «Сигме» в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги Европы и вылетели из турнира, передает корреспондент Vesti.kz.
Футболисты «Кайрата» проиграли чешской «Сигме» в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги Европы и вылетели из турнира, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра проходила сегодня, 16 августа, в Алматы и завершилась со счетом 1:2 в пользу гостей.
Первый мяч был забит на 19-й минуте, когда нападающий «Сигмы» Мартин Нешпор отправил мяч в ворота Стаса Покатилова после вброса аута и последовавшей скидки на дальнюю штангу.
В концовке первый тайма главный тренер «Кайрата» Карлос Феррер перестроил тактику, заменив защитника Нурали Алипа на форварда сборной Венгрии Мартона Эппеля.
Надежды «Кайрата» на камбэк перечеркнул гол Давида Гоуски на 51-й минуте. Полузащитник и капитан «Сигмы» забил Покатилову прямым ударом со штрафоного.
Все, что удалось «Кайрату» в прошедшем матче, это лишь гол Эппеля на 61-й минуте. Шансы свести хотя бы ответный матч вничью алматинцам подпортило удаление бразильского полузащитника Хуана Фелипе, который на 79-й минуте был удален за вторую желтую карточку.
Но и это было не последнее удаление. Матч «Кайрат» заканчивал вдевятером — в компенсированное время за вторую желтую был удален Исаэль.
В первом между «Кайратом» и «Сигмой» на своем поле со счетом 2:0 победил чешский клуб. В той игре команды обе команды получили по одной красной карточке.
Таким образом, «Сигма» проходит «Кайрат» с общим счетом 4:1 и теперь поборется за место в группе ЛЕ. Соперник чешского клуба определится в паре между «Севильей» и «Жальгирисом» — в первой игре со счетом 1:0 на своем поле победил испанский клуб, а ответная встреча пройдет сегодня в Литве и начнется в 23:00 по времени Астаны.
Напомним, «Кайрат» в этом сезоне ЛЕ в первом раунде с общим счетом 10:1 разгромил андоррский «Энгордани» (3:0, 7:1), а во втором раунде с результатом 3:2 выбил голландский «АЗ Алкмар» (2:0, 1:2).
|Карлос Алос Феррер
|Вацлав Йилек
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|2
|Желтые карточки
|0
|1
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Сандро Шерер (Швейцария)