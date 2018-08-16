«Кайрат» получил две красные карточки, проиграл «Сигме» и вылетел из Лиги Европы

Игра проходила сегодня, 16 августа, в Алматы и завершилась со счетом 1:2 в пользу гостей.

Первый мяч был забит на 19-й минуте, когда нападающий «Сигмы» Мартин Нешпор отправил мяч в ворота Стаса Покатилова после вброса аута и последовавшей скидки на дальнюю штангу.

В концовке первый тайма главный тренер «Кайрата» Карлос Феррер перестроил тактику, заменив защитника Нурали Алипа на форварда сборной Венгрии Мартона Эппеля.

Надежды «Кайрата» на камбэк перечеркнул гол Давида Гоуски на 51-й минуте. Полузащитник и капитан «Сигмы» забил Покатилову прямым ударом со штрафоного.

Все, что удалось «Кайрату» в прошедшем матче, это лишь гол Эппеля на 61-й минуте. Шансы свести хотя бы ответный матч вничью алматинцам подпортило удаление бразильского полузащитника Хуана Фелипе, который на 79-й минуте был удален за вторую желтую карточку.

Но и это было не последнее удаление. Матч «Кайрат» заканчивал вдевятером — в компенсированное время за вторую желтую был удален Исаэль.

В первом между «Кайратом» и «Сигмой» на своем поле со счетом 2:0 победил чешский клуб. В той игре команды обе команды получили по одной красной карточке.

Таким образом, «Сигма» проходит «Кайрат» с общим счетом 4:1 и теперь поборется за место в группе ЛЕ. Соперник чешского клуба определится в паре между «Севильей» и «Жальгирисом» — в первой игре со счетом 1:0 на своем поле победил испанский клуб, а ответная встреча пройдет сегодня в Литве и начнется в 23:00 по времени Астаны.