Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Зриньски0
Лудогорец0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Дюделанж0
Легия0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Аталанта0
Хапоэль Хайфа0
Футбол. Еврокубки
21:00
Базель
Витесс
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Бреннбю0
Спартак Сб0
Футбол. Еврокубки
21:15
Лех
Генк
Футбол. Еврокубки
21:15
Марибор
Рейнджерс
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
ЛАСК0
Бешикташ0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Динамо Брс0
Аполлон0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Маккаби Тель-Авив0
Пюник1
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Люцерн0
Олимпиакос П1
Футбол. Еврокубки
перерыв
ЧФР2
Алашкерт0
Футбол. Еврокубки
перерыв
Судува0
Спартак Ю0
Футбол. Еврокубки
перерыв
Мидтьюлланн1
ТНС1
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
АПОЭЛ0
Хапоэль Беэр-Шева1
Футбол. Еврокубки
перерыв
Кукеши1
Торпедо Кт0
Футбол. Еврокубки
перерыв
Зенит1
Динамо Мн0
Футбол. Еврокубки
перерыв
Мольде1
Хайберниан0
Футбол. Еврокубки
перерыв
Жальгирис В0
Севилья3
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Копенгаген2
ЦСКА Сф1
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Университатя Кр0
РБ Лейпциг1
Футбол. Еврокубки
21:30
Партизан
Норшелланн
Футбол. Еврокубки
21:30
Стяуа
Хайдук С
Футбол. Еврокубки
21:30
Рапид В
Слован Бр
Футбол. Еврокубки
21:30
Фейеноорд
Тренчин
Футбол. Еврокубки
21:30
Гент
Ягеллония
Футбол. Еврокубки
21:45
Русенборг
Корк Сити
Футбол. Еврокубки
21:45
Риека
Сарпсборг 08
Футбол. Еврокубки
21:45
Бернли
Истанбул ББ
Футбол. Еврокубки
21:45
Бордо
Мариуполь
Футбол. Еврокубки
22:00
Валюр
Шериф
Футбол. Еврокубки
22:30
Брага
Заря Лг
Футбол. Еврокубки
19:00
ХИК1
Олимпия Л4
Футбол. Еврокубки
18:30
АЕК Л5
Штурм0
Футбол. Еврокубки
18:00
Прогрес2
Уфа2
Футбол. Еврокубки
17:00
Кайрат1
Сигма2
Все события
Фоторепортажи
23Греческая трагедия «Спартака» в Москве
10ЦСКА завершил год с убытками в 27,9 миллиона долларов
19:36 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер «Сигмы» назвал ключевой момент ответного матча и раскрыл секрет побед над «Кайратом» в ЛЕ

Главный тренер чешской «Сигмы» Вацлав Йелик прокомментировал победу во втором матче с «Кайратом» в рамках третьего отборочного раунда Лиги Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Игра прошла сегодня, 16 августа, в Алматы и завершилась со счетом 1:2 в пользу гостей. В первом между на своем поле со счетом 2:0 победил чешский клуб.

Таким образом, «Сигма» проходит «Кайрат» с общим счетом 4:1 и теперь поборется за место в группе ЛЕ.

— Я хочу поблагодарить своих игроков. Сегодня они постарались. Мы столкнулись с очень серьезным соперником и рады, что удалось победить дважды. Нам удалось забить первыми и это было важнейшим моментом матча. В дальнейшем мы контролировали ход матча. Я был восхищен болельщиками, которые поддерживали команду, несмотря на ход игры, — отметил Йелик.

— Какую установку вы давали перед игрой и в перерыве?

— Основная цель — закрыть середину поля. Нужно было закрыть Исламхана и Исаэля. Во втором тайме мы были достаточно уверены и больше держали мяч. Это было главной задачей команды. Мы немного нервничали в начале, но затем удалось вернуть концентрацию.

— Во втором тайме «Кайрату» удалось прижать вас к воротам. Это была установка играть от обороны?

— Я не давал таких рекомендаций. Команда играла так, как она чувствовала.

— Был ли момент, когда вы переживали за исход противостояния?

— Мы уважаем обе победы, ведь «Кайрат» — очень сильная команда. Я опасался того, чтобы алматинцы не забили первыми в наши ворота.

Соперник «Сигмы» в борьбе за выход в группу ЛЕ определится в паре между «Севильей» и «Жальгирисом». Здесь в первой игре со счетом 1:0 на своем поле победил испанский клуб, а ответная встреча пройдет сегодня в Литве и начнется в 23:00 по времени Астаны.

Сигма
НовостиМатчиСоставСтатистика
Кайрат
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига Европы
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
"После первого гола мы расслабились". Вратарь "Сигмы" назвал главный минус "Кайрата"
«Уфа» вышла в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы
Российский голкипер будет включен в Зал славы спорта Сан-Хосе
Румынский клуб подписал экс-капитана сборной России по хоккею
Борец за справедливость: чем недовольна биатлонистка Подчуфарова
Названа самая честная команда чемпионата России по футболу
«Зенит» при пустых трибунах играет с «Динамо» в ЛЕ (трансляция)
«Кайрат» Аршавина получил две красные карточки и вылетел из ЛЕ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь