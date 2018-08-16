Тренер «Сигмы» назвал ключевой момент ответного матча и раскрыл секрет побед над «Кайратом» в ЛЕ

Игра прошла сегодня, 16 августа, в Алматы и завершилась со счетом 1:2 в пользу гостей. В первом между на своем поле со счетом 2:0 победил чешский клуб.

Таким образом, «Сигма» проходит «Кайрат» с общим счетом 4:1 и теперь поборется за место в группе ЛЕ.

— Я хочу поблагодарить своих игроков. Сегодня они постарались. Мы столкнулись с очень серьезным соперником и рады, что удалось победить дважды. Нам удалось забить первыми и это было важнейшим моментом матча. В дальнейшем мы контролировали ход матча. Я был восхищен болельщиками, которые поддерживали команду, несмотря на ход игры, — отметил Йелик.

— Какую установку вы давали перед игрой и в перерыве?

— Основная цель — закрыть середину поля. Нужно было закрыть Исламхана и Исаэля. Во втором тайме мы были достаточно уверены и больше держали мяч. Это было главной задачей команды. Мы немного нервничали в начале, но затем удалось вернуть концентрацию.

— Во втором тайме «Кайрату» удалось прижать вас к воротам. Это была установка играть от обороны?

— Я не давал таких рекомендаций. Команда играла так, как она чувствовала.

— Был ли момент, когда вы переживали за исход противостояния?

— Мы уважаем обе победы, ведь «Кайрат» — очень сильная команда. Я опасался того, чтобы алматинцы не забили первыми в наши ворота.