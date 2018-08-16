Тренер «Кайрата» прокомментировал вылет из Лиги Европы и ответил на вопрос о возможной отставке

Игра прошла сегодня, 16 августа, в Алматы и завершилась со счетом 1:2 в пользу гостей. В первом между «Кайратом» и «Сигмой» на своем поле со счетом 2:0 победил чешский клуб. Таким образом, «Сигма» проходит «Кайрат» с общим счетом 4:1 и теперь поборется за место в группе ЛЕ.

— Спасибо болельщикам, которые поддерживали нас — даже когда счет был не в нашу пользу. По матчу у нас все получилось наоборот. У нас был нехороший результат в первой игре и мы знали, что любой их гол создаст большие проблемы. Мы пропустили. В Европе такие ошибки дорого стоят. Игроки боролись до конца, до последней минуты, — сказал Феррер.

— В чем причина поражения?

— Произошло много вещей. Когда проигрываешь, то тут много мотивов. Мы играли 60 минут вдесятером там, а сегодня у нас были возможности. Мы пропустили гол со стандарта и это дало силы соперникам. Мы старались рисковать. В первом тайме начали играть с двумя нападающими. Было много ситуаций.

— Вы планируете подавать в отставку?

— Я нахожусь здесь с трудом. Решение принимаю не я и не вы. У меня есть контракт. Если мне в клубе скажут, что я должен уйти, я уйду. Мы много работаем. Я живу этим клубом.