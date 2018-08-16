«Астана» узнала соперника в борьбе за выход в группу Лиги Европы
Кипрский АПОЭЛ выбил израильский «Хапоэль» из
Кипрский АПОЭЛ выбил израильский «Хапоэль» из
Ответная игра третьего отборочного раунда проходила в Никосии и завершилась со счетом 3:1. На 18-й минуте Эден Бен Басат вывел «Хапоэль» вперед, но затем АПОЭЛ вырвал волевую победу с помощью бразильских легионеров — Кажу забил на 64-й минуте, а Лукас Соуза на 79-й и 94-й.
Первая игра проходила неделей ранее в
Теперь АПОЭЛ в раунде
Отметим, что «Астана» и АПОЭЛ перешли в ЛЕ после вылета из Лиги чемпионов. Казахстанский клуб в третьем раунде проиграл хорватскому «Динамо» из Загреба, а кипрский в первом — сенсационно уступил литовской «Судуве «(1:3, 1:0), которую тренирует казахстанец Владимир Чебурин.
Отметим, что «Астана» и АПОЭЛ в третий раз становятся соперниками в еврокубках. В 2015 году казахстанский клуб выбил киприотов (1:0, 1:1) и впервые в своей истории вышел в групповой раунд ЛЧ, а спустя сезон в группе ЛЕ команды обменялись домашними победами с одинаковым счетом 2:1.