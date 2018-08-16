Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Брага0
Заря Лг0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Валюр1
Шериф0
Футбол. Еврокубки
перерыв
Русенборг2
Корк Сити0
Футбол. Еврокубки
перерыв
Риека0
Сарпсборг 080
Футбол. Еврокубки
перерыв
Бернли0
Истанбул ББ0
Футбол. Еврокубки
перерыв
Бордо0
Мариуполь0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Партизан3
Норшелланн1
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Стяуа0
Хайдук С0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Рапид В1
Слован Бр0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Фейеноорд1
Тренчин1
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Гент1
Ягеллония0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Лех1
Генк2
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Марибор0
Рейнджерс0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Зриньски0
Лудогорец1
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Дюделанж2
Легия1
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Аталанта1
Хапоэль Хайфа0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Базель1
Витесс0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Бреннбю1
Спартак Сб1
Футбол. Еврокубки
20:45
ЛАСК2
Бешикташ1
Футбол. Еврокубки
20:45
Динамо Брс1
Аполлон0
Футбол. Еврокубки
20:30
Маккаби Тель-Авив2
Пюник1
Футбол. Еврокубки
20:30
Люцерн1
Олимпиакос П3
Футбол. Еврокубки
20:00
ЧФР5
Алашкерт0
Футбол. Еврокубки
20:00
Судува0
Спартак Ю0
Футбол. Еврокубки
20:00
Мидтьюлланн3
ТНС1
Футбол. Еврокубки
20:00
АПОЭЛ3
Хапоэль Беэр-Шева1
Футбол. Еврокубки
20:00
Кукеши2
Торпедо Кт0
Футбол. Еврокубки
20:00
Зенит8
Динамо Мн1
Футбол. Еврокубки
20:00
Мольде3
Хайберниан0
Футбол. Еврокубки
20:00
Жальгирис В0
Севилья5
Футбол. Еврокубки
19:30
Копенгаген2
ЦСКА Сф1
Футбол. Еврокубки
19:30
Университатя Кр1
РБ Лейпциг1
Футбол. Еврокубки
19:00
ХИК1
Олимпия Л4
Футбол. Еврокубки
18:30
АЕК Л5
Штурм0
Футбол. Еврокубки
18:00
Прогрес2
Уфа2
Футбол. Еврокубки
17:00
Кайрат1
Сигма2
Все события
Фоторепортажи
6Кого взять «Локомотиву»? Все потенциальные новички
7У Месси 34 титула. Невероятно, но он не самый крутой
22:29 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» узнала соперника в борьбе за выход в группу Лиги Европы

Кипрский АПОЭЛ выбил израильский «Хапоэль» из Беэр-Шевы из Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.

Ответная игра третьего отборочного раунда проходила в Никосии и завершилась со счетом 3:1. На 18-й минуте Эден Бен Басат вывел «Хапоэль» вперед, но затем АПОЭЛ вырвал волевую победу с помощью бразильских легионеров — Кажу забил на 64-й минуте, а Лукас Соуза на 79-й и 94-й.

Первая игра проходила неделей ранее в Беэр-Шеве и завершилась ничьей — 2:2. Таким образом, АПОЭЛ выиграл противостояние с общим счетом 5:3.

Теперь АПОЭЛ в раунде плей-офф квалификации ЛЕ встретится с «Астаной». Первый матч команды проведут 23 августа на Кипре, а ответный — через неделю в столице Казахстана. Победитель пары сыграет в группе ЛЕ.

Отметим, что «Астана» и АПОЭЛ перешли в ЛЕ после вылета из Лиги чемпионов. Казахстанский клуб в третьем раунде проиграл хорватскому «Динамо» из Загреба, а кипрский в первом — сенсационно уступил литовской «Судуве «(1:3, 1:0), которую тренирует казахстанец Владимир Чебурин.

Отметим, что «Астана» и АПОЭЛ в третий раз становятся соперниками в еврокубках. В 2015 году казахстанский клуб выбил киприотов (1:0, 1:1) и впервые в своей истории вышел в групповой раунд ЛЧ, а спустя сезон в группе ЛЕ команды обменялись домашними победами с одинаковым счетом 2:1.

Астана
НовостиМатчиСоставСтатистика
АПОЭЛ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Хапоэль Беэр-Шева
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига Европы
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
"Астана" узнала соперника в борьбе за выход в группу Лиги Европы
«Уфа» вышла в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы
Российский голкипер будет включен в Зал славы спорта Сан-Хосе
Румынский клуб подписал экс-капитана сборной России по хоккею
Борец за справедливость: чем недовольна биатлонистка Подчуфарова
Названа самая честная команда чемпионата России по футболу
Макгрегор не ставил специальных условий для боя с Нурмагомедовым
ЦСКА готов заплатить €3 млн за 19-летнего исландского хавбека
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь