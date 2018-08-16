«Астана» узнала соперника в борьбе за выход в группу Лиги Европы

Ответная игра третьего отборочного раунда проходила в Никосии и завершилась со счетом 3:1. На 18-й минуте Эден Бен Басат вывел «Хапоэль» вперед, но затем АПОЭЛ вырвал волевую победу с помощью бразильских легионеров — Кажу забил на 64-й минуте, а Лукас Соуза на 79-й и 94-й.

Первая игра проходила неделей ранее в Беэр-Шеве и завершилась ничьей — 2:2. Таким образом, АПОЭЛ выиграл противостояние с общим счетом 5:3.

Теперь АПОЭЛ в раунде плей-офф квалификации ЛЕ встретится с «Астаной». Первый матч команды проведут 23 августа на Кипре, а ответный — через неделю в столице Казахстана. Победитель пары сыграет в группе ЛЕ.

Отметим, что «Астана» и АПОЭЛ перешли в ЛЕ после вылета из Лиги чемпионов. Казахстанский клуб в третьем раунде проиграл хорватскому «Динамо» из Загреба, а кипрский в первом — сенсационно уступил литовской «Судуве «(1:3, 1:0), которую тренирует казахстанец Владимир Чебурин.