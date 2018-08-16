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16 августа, источник: ТАСС

«Зенит» разгромил минское «Динамо» и вышел в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. Петербургский футбольный клуб «Зенит» в дополнительное время со счетом 8:1 обыграл минское «Динамо» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы и вышел в раунд плей-офф турнира. Встреча, основное время которой завершилось со счетом 4:0, прошла на стадионе «Петровский» в Санкт- Петербурге.

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Голы в составе хозяев забили Леандро Паредес (22-я минута), Кристиан Нобоа (66), Артем Дзюба (75, 78, 115 — с пенальти), Себастьян Дриусси (108) и Роберт Мак (120 — с пенальти, 120). За гостей отличился Сейду Яхая (99). На 72-й минуте за вторую желтую карточку был удален Паредес, на 120-й минуте был удален защитник «Динамо» Максим Швецов. В первом матче «Зенит» проиграл со счетом 0:4.

Встреча прошла без зрителей из-за наказания «Зенита» со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций. Причиной стало поведение болельщиков российского клуба во время игры 1/8 финала Лиги Европы с немецким «Лейпцигом» (1:1), которая прошла в марте. Фанаты бросали посторонние предметы на поле, скандировали расистские кричалки и блокировали лестничные пролеты. Помимо аккредитованных журналистов и официальных лиц, игру на «Петровском» смогли посетить около 200 болельщиков из Минска.

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Защитник Александр Анюков, который вывел «Зенит» с капитанской повязкой на эту встречу, установил рекорд клуба. Он был капитаном петербургской команды в 117 матчах. Предыдущее достижение принадлежало Владиславу Радимову.

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«Зенит» стал второй командой в истории еврокубков, которая смогла выйти в следующий раунд, проиграв в первом матче со счетом 0:4. Ранее это удалось испанской «Барселоне» в противостоянии с французским ПСЖ в 1/8 финала Лиги чемпионов в сезоне-2016/17.

Петербургский клуб в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы сыграет с норвежским «Мольде». Матчи пройдут 23 и 30 августа, победитель противостояния выйдет в групповой этап Лиги Европы.

Зенит 8:1 ДВ
Основное время: 4:0 (1:0)
Динамо Мн
16.08.2018, 20:00 3-й отборочный раунд Петровский
Главные тренеры
Сергей Семак Сергей Гуренко
Голы
22′ Леандро Паредес 5
66′ Кристиан Нобоа 16
75′ Артем Дзюба (А. Заболотный, К. Нобоа) 22
78′ Артем Дзюба (Бр. Иванович) 22
109′ Себастьян Дриусси 11
115′ Артем Дзюба 22
120+2′ Роберт Мак 20
120+3′ Роберт Мак 20
6 Сейду Яхая 99′
Составы
Андрей Лунев 99
Александр Анюков (к) 2
Бранислав Иванович 6
Миха Мевля 23
64′ 72′ Леандро Паредес 5
Далер Кузяев 14
Артем Дзюба 22
59′ Эльмир Набиуллин 15
Антон Заболотный 29
11′ 104′ Кристиан Нобоа 16
Игорь Смольников 19
61′ Эрнани 33
Себастьян Дриусси 11
102′ Александр Ерохин 21
Роберт Мак 20
30 Андрей Горбунов
22 Роман Бегунов 22′
24 Игорь Шитов
3 Максим Швецов 45+2′ 120+1′
4 Нино Галович (к)
6 Сейду Яхая
81 Никита Корзун
13 Луиш Роша 92′
25 Алексей Гаврилович
18 Динко Треботич 72′
88 Георгий Наваловский
23 Владимир Хващинский 55′
8 Никита Капленко
21 Филипп Иванов 64′
27 Александр Макась
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
36 Удары (всего) 8
18 Удары в створ 3
8 Угловые 0
18 Фолы 23
6 Офсайды 6
Судьи
Главный судья Себастьен Дельферье (Бельгия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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