«Зенит» разгромил минское «Динамо» и вышел в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы

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Голы в составе хозяев забили Леандро Паредес (22-я минута), Кристиан Нобоа (66), Артем Дзюба (75, 78, 115 — с пенальти), Себастьян Дриусси (108) и Роберт Мак (120 — с пенальти, 120). За гостей отличился Сейду Яхая (99). На 72-й минуте за вторую желтую карточку был удален Паредес, на 120-й минуте был удален защитник «Динамо» Максим Швецов. В первом матче «Зенит» проиграл со счетом 0:4.

Встреча прошла без зрителей из-за наказания «Зенита» со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций. Причиной стало поведение болельщиков российского клуба во время игры 1/8 финала Лиги Европы с немецким «Лейпцигом» (1:1), которая прошла в марте. Фанаты бросали посторонние предметы на поле, скандировали расистские кричалки и блокировали лестничные пролеты. Помимо аккредитованных журналистов и официальных лиц, игру на «Петровском» смогли посетить около 200 болельщиков из Минска.

Защитник Александр Анюков, который вывел «Зенит» с капитанской повязкой на эту встречу, установил рекорд клуба. Он был капитаном петербургской команды в 117 матчах. Предыдущее достижение принадлежало Владиславу Радимову.

«Зенит» стал второй командой в истории еврокубков, которая смогла выйти в следующий раунд, проиграв в первом матче со счетом 0:4. Ранее это удалось испанской «Барселоне» в противостоянии с французским ПСЖ в 1/8 финала Лиги чемпионов в сезоне-2016/17.