Футболисты «Динамо-Минск» уступили «Зениту» и завершили борьбу в Лиге Европы

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После победы на домашнем поле 4:0 минчане имели хорошие шансы продолжить выступление на евроарене. Однако в ходе матча в Санкт-Петербурге «Зениту» удалось в основное время забить четырежды, а в дополнительных двух таймах закрепить свое преимущество. Голевым хет-триком у питерцев отметился Артем Дзюба.

В ответной игре, которая проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский», белорусскую команду поддерживали около 200 болельщиков. Фанаты «Зенита» не смогли попасть на арену из-за санкции УЕФА, наложенных на хозяев поля.

В стартовых составах команд, по сравнению с минской встречей, произошли изменения. По сообщениям пресс-службы динамовцев, из-за травмы не вышел с первых минут Урош Николич, который стал одним из главных творцов победы в первой игре. У «Зенита» с первых минут на поле появился нападающий Артем Дзюба, не участвовавший в поединке неделей ранее.

Российская команда в ходе первых 45 минут встречи заметно чаще владела мячом. На 22-й минуте минчанин Роман Бегунов нарушил правила у своей штрафной. Стандартное положение точным ударом реализовал полузащитник хозяев Леандро Паредес. Мяч после его удара залетел в дальний от вратаря угол. Голкипер динамовцев в этом эпизоде допустил позиционную ошибку.

После перерыва «Зенит» продолжал полностью контролировать мяч, заставив динамовцев прижаться к собственной штрафной площади. В итоге Кристина Нобоа классным ударом со штрафного с 20 метров увеличил преимущество российской команды. Динамовцы могли перехватить инициативу после удаления за вторую желтую карточку зенитовца Леандро Паредеса, однако далее настал час нападающего «Зенита» Артема Дзюбы, который сделал голевой дубль — 4:0. Этот счет остался неизменным до окончания основного времени встречи.

В двух дополнительных таймах белорусская команда получила шанс выйти в следующий раунд турнира после гола Сейду Яхаи на 99-й минуте — 1:4. «Зениту» в такой ситуации необходимо было забивать дважды, однако подопечные Сергея Семака за оставшееся время перевыполнили план, четырежды поразив ворота Андрея Горбунова — 1:8.