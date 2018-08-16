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16 августа, источник: БЕЛТА

Футболисты «Динамо-Минск» уступили «Зениту» и завершили борьбу в Лиге Европы

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского «Динамо» крупно уступили в ответной встрече 3-го раунда квалификации Лиги Европы «Зениту» со счетом 1:8 и выбыли из Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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После победы на домашнем поле 4:0 минчане имели хорошие шансы продолжить выступление на евроарене. Однако в ходе матча в Санкт-Петербурге «Зениту» удалось в основное время забить четырежды, а в дополнительных двух таймах закрепить свое преимущество. Голевым хет-триком у питерцев отметился Артем Дзюба.

В ответной игре, которая проходила в Санкт-Петербургена стадионе «Петровский», белорусскую команду поддерживали около 200 болельщиков. Фанаты «Зенита» не смогли попасть на арену из-за санкции УЕФА, наложенных на хозяев поля.

В стартовых составах команд, по сравнению с минской встречей, произошли изменения. По сообщениям пресс-службы динамовцев,из-за травмы не вышел с первых минут Урош Николич, который стал одним из главных творцов победы в первой игре. У «Зенита» с первых минут на поле появился нападающий Артем Дзюба, не участвовавший в поединке неделей ранее.

Российская команда в ходе первых 45 минут встречи заметно чаще владела мячом. На 22-й минуте минчанин Роман Бегунов нарушил правила у своей штрафной. Стандартное положение точным ударом реализовал полузащитник хозяев Леандро Паредес. Мяч после его удара залетел в дальний от вратаря угол. Голкипер динамовцев в этом эпизоде допустил позиционную ошибку.

После перерыва «Зенит» продолжал полностью контролировать мяч, заставив динамовцев прижаться к собственной штрафной площади. В итоге Кристина Нобоа классным ударом со штрафного с 20 метров увеличил преимущество российской команды. Динамовцы могли перехватить инициативу после удаления за вторую желтую карточку зенитовца Леандро Паредеса, однако далее настал час нападающего «Зенита» Артема Дзюбы, который сделал голевой дубль — 4:0. Этот счет остался неизменным до окончания основного времени встречи.

В двух дополнительных таймах белорусская команда получила шанс выйти в следующий раунд турнира после гола Сейду Яхаи на 99-й минуте — 1:4. «Зениту» в такой ситуации необходимо было забивать дважды, однако подопечные Сергея Семака за оставшееся время перевыполнили план, четырежды поразив ворота Андрея Горбунова — 1:8.

В плей-офф квалификации Лиги Европы «Зенит» встретится с норвежским «Мольде», который после нулевой ничьи в первой игре с шотландским «Хибернианом» на своем поле сумел победить — 3:0.

Зенит 8:1 ДВ
Основное время: 4:0 (1:0)
Динамо Мн
16.08.2018, 20:00 3-й отборочный раунд Петровский
Главные тренеры
Сергей Семак Сергей Гуренко
Голы
22′ Леандро Паредес 5
66′ Кристиан Нобоа 16
75′ Артем Дзюба (А. Заболотный, К. Нобоа) 22
78′ Артем Дзюба (Бр. Иванович) 22
109′ Себастьян Дриусси 11
115′ Артем Дзюба 22
120+2′ Роберт Мак 20
120+3′ Роберт Мак 20
6 Сейду Яхая 99′
Составы
Андрей Лунев 99
Александр Анюков (к) 2
Бранислав Иванович 6
Миха Мевля 23
64′ 72′ Леандро Паредес 5
Далер Кузяев 14
Артем Дзюба 22
59′ Эльмир Набиуллин 15
Антон Заболотный 29
11′ 104′ Кристиан Нобоа 16
Игорь Смольников 19
61′ Эрнани 33
Себастьян Дриусси 11
102′ Александр Ерохин 21
Роберт Мак 20
30 Андрей Горбунов
22 Роман Бегунов 22′
24 Игорь Шитов
3 Максим Швецов 45+2′ 120+1′
4 Нино Галович (к)
6 Сейду Яхая
81 Никита Корзун
13 Луиш Роша 92′
25 Алексей Гаврилович
18 Динко Треботич 72′
88 Георгий Наваловский
23 Владимир Хващинский 55′
8 Никита Капленко
21 Филипп Иванов 64′
27 Александр Макась
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
36 Удары (всего) 8
18 Удары в створ 3
8 Угловые 0
18 Фолы 23
6 Офсайды 6
Судьи
Главный судья Себастьен Дельферье (Бельгия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
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