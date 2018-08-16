«Зенит» встретится с «Мольде» в плей-офф квалификации Лиги Европы

Встреча состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» и завершилась в пользу подопечных Сергея Семака со счётом 8:1. Первая игра завершилась победой коллектива Сергея Гуренко — 4:0.
Первый мяч забил полузащитник Леандро Паредес на 22-й минуте. После перерыва голы на свой счёт записали хавбек Кристиан Нобоа и нападающий Артём Дзюба, оформивший дубль. В дополнительное время отличились форвард Себастьян Дриусси и Дзюба, реализовавший пенальти. Автором единственного гола «Динамо» стал полузащитник Сейду Яхайа.
Следующим соперником петербургского клуба станет норвежский «Мольде», который обыграл по сумме двух матчей шотландский «Хайберниан» (0:0, 3:0). Первый матч пройдёт в Санкт-Петербурге 23 августа, ответная игра состоится в Норвегии 30 августа.