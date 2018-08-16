«Зенит» встретится с «Мольде» в плей-офф квалификации Лиги Европы

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Встреча состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» и завершилась в пользу подопечных Сергея Семака со счётом 8:1. Первая игра завершилась победой коллектива Сергея Гуренко — 4:0.

Первый мяч забил полузащитник Леандро Паредес на 22-й минуте. После перерыва голы на свой счёт записали хавбек Кристиан Нобоа и нападающий Артём Дзюба, оформивший дубль. В дополнительное время отличились форвард Себастьян Дриусси и Дзюба, реализовавший пенальти. Автором единственного гола «Динамо» стал полузащитник Сейду Яхайа.