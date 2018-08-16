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16 августа, источник: Чемпионат.com

«Зенит» встретится с «Мольде» в плей-офф квалификации Лиги Европы

«Зенит» разгромил минское «Динамо» в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Встреча состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» и завершилась в пользу подопечных Сергея Семака со счётом 8:1. Первая игра завершилась победой коллектива Сергея Гуренко — 4:0.

Первый мяч забил полузащитник Леандро Паредес на 22-й минуте. После перерыва голы на свой счёт записали хавбек Кристиан Нобоа и нападающий Артём Дзюба, оформивший дубль. В дополнительное время отличились форвард Себастьян Дриусси и Дзюба, реализовавший пенальти. Автором единственного гола «Динамо» стал полузащитник Сейду Яхайа.

Следующим соперником петербургского клуба станет норвежский «Мольде», который обыграл по сумме двух матчей шотландский «Хайберниан» (0:0, 3:0). Первый матч пройдёт в Санкт-Петербурге 23 августа, ответная игра состоится в Норвегии 30 августа.

Зенит 8:1 ДВ
Основное время: 4:0 (1:0)
Динамо Мн
16.08.2018, 20:00 3-й отборочный раунд Петровский
Главные тренеры
Сергей Семак Сергей Гуренко
Голы
22′ Леандро Паредес 5
66′ Кристиан Нобоа 16
75′ Артем Дзюба (А. Заболотный, К. Нобоа) 22
78′ Артем Дзюба (Бр. Иванович) 22
109′ Себастьян Дриусси 11
115′ Артем Дзюба 22
120+2′ Роберт Мак 20
120+3′ Роберт Мак 20
6 Сейду Яхая 99′
Составы
Андрей Лунев 99
Александр Анюков (к) 2
Бранислав Иванович 6
Миха Мевля 23
64′ 72′ Леандро Паредес 5
Далер Кузяев 14
Артем Дзюба 22
59′ Эльмир Набиуллин 15
Антон Заболотный 29
11′ 104′ Кристиан Нобоа 16
Игорь Смольников 19
61′ Эрнани 33
Себастьян Дриусси 11
102′ Александр Ерохин 21
Роберт Мак 20
30 Андрей Горбунов
22 Роман Бегунов 22′
24 Игорь Шитов
3 Максим Швецов 45+2′ 120+1′
4 Нино Галович (к)
6 Сейду Яхая
81 Никита Корзун
13 Луиш Роша 92′
25 Алексей Гаврилович
18 Динко Треботич 72′
88 Георгий Наваловский
23 Владимир Хващинский 55′
8 Никита Капленко
21 Филипп Иванов 64′
27 Александр Макась
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
36 Удары (всего) 8
18 Удары в створ 3
8 Угловые 0
18 Фолы 23
6 Офсайды 6
Судьи
Главный судья Себастьен Дельферье (Бельгия)
Обозначения
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Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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