«Зенит» чуть не вылетел из ЛЕ, отыгравшись с 0:4. Но все-таки победил 8:1 в меньшинстве!
У Артема Дзюбы —
У Артема Дзюбы —
После 0:4 в минском матче в «Зените» пытались сохранять оптимизм. И полузащитник Кристиан Нобоа, и главный тренер питерцев Сергей Семак на предматчевой
Матч проходил без зрителей. Точнее, без питерских зрителей. Минские фанаты в количестве 200 человек расположились на центральной трибуне. Но петербуржцы пошли на хитрость. Вокруг Петровского острова, на котором располагается стадион, плавали несколько кораблей с болельщиками
У минчан в заявке на игру не оказалось лучшего футболиста первого матча полузащитника Уроша Николича, который забил «Зениту» два из четырех. В остальном — без изменений.
Семак, в отличие от первой игры, выставил на поле сильнейший состав.
Некоторые вопросы были по Эрнани. Но своими действиями в первом тайме сам бразилец их и снял. Уже в первой десятиминутке полузащитник мог отличиться трижды. Но каждый раз его подводила реализация. В целом в первом тайме хозяева давили. И уже минуте к 20-й счет мог быть крупным. Но единственный за первые 45 минут гол случился после точного удара Леандро Паредеса со штрафного.
Второй тайм стал продолжением первого. Много давления, достаточно моментов, ноль голов. К 60-й минуте Семак пошел
Спустя пять минут «Зенит» остался в меньшинстве. Паредес получил вторую желтую карточку. Три дня назад в Казани после удаления «Зенит» заиграл лучше, забил и смог вырвать победу в матче с «Рубином». Один отыграть получилось сразу же. Заболотный в чужой штрафной скинул на Дзюбу, а тот в касание отправил мяч в сетку — 3:0!
И в следующей же атаке Дзюба сравнял счет в противостоянии — 4:4! И дополнительное время!
В дополнительное время «Зенит» играл аккуратно. Но за это и поплатился. В одной из атак защита хозяев упустила Сейду Яхайа, который точным ударом вывел «Динамо»
Один мяч «Зенит» усилиями Дриусси отыграл. В начале второго овертайма. А за пять минут до финального свистка Роберт Мак заработал пенальти, который реализовал Артем Дзюба, оформивший
Уже в добавленное время главный форвард России заработал еще один одиннадцатиметровый, с которого забил как раз Мак. Думаете, все? Дубль Роберт сделал, убежав один на один. 8:1 — «Зенит» продолжает борьбу в Лиге Европы!
|Сергей Семак
|Сергей Гуренко
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|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|36
|Удары (всего)
|8
|18
|Удары в створ
|3
|8
|Угловые
|0
|18
|Фолы
|23
|6
|Офсайды
|6
|Главный судья
|Себастьен Дельферье (Бельгия)