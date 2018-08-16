«Зенит» чуть не вылетел из ЛЕ, отыгравшись с 0:4. Но все-таки победил 8:1 в меньшинстве!

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После 0:4 в минском матче в «Зените» пытались сохранять оптимизм. И полузащитник Кристиан Нобоа, и главный тренер питерцев Сергей Семак на предматчевой пресс-конференции утверждали, что шанс у «Зенита» будет. Главное — воспользоваться им.

Матч проходил без зрителей. Точнее, без питерских зрителей. Минские фанаты в количестве 200 человек расположились на центральной трибуне. Но петербуржцы пошли на хитрость. Вокруг Петровского острова, на котором располагается стадион, плавали несколько кораблей с болельщиками сине-бело-голубых. И слышно их из чаши стадиона было куда лучше, чем гостей из Белоруссии.

У минчан в заявке на игру не оказалось лучшего футболиста первого матча полузащитника Уроша Николича, который забил «Зениту» два из четырех. В остальном — без изменений.

Семак, в отличие от первой игры, выставил на поле сильнейший состав.

Некоторые вопросы были по Эрнани. Но своими действиями в первом тайме сам бразилец их и снял. Уже в первой десятиминутке полузащитник мог отличиться трижды. Но каждый раз его подводила реализация. В целом в первом тайме хозяева давили. И уже минуте к 20-й счет мог быть крупным. Но единственный за первые 45 минут гол случился после точного удара Леандро Паредеса со штрафного.

Второй тайм стал продолжением первого. Много давления, достаточно моментов, ноль голов. К 60-й минуте Семак пошел ва-банк. Набиуллина заменил Заболотный (Анюков отправился налево, а на правом фланге защиты стал играть Кузяев), а вместо Эрнани вышел Дриусси. На 66-й минуте Кристиан Нобоа еще на шаг приблизил «Зенит» к выходу в следующий раунд. И снова прямым ударом со штрафного.

Спустя пять минут «Зенит» остался в меньшинстве. Паредес получил вторую желтую карточку. Три дня назад в Казани после удаления «Зенит» заиграл лучше, забил и смог вырвать победу в матче с «Рубином». Один отыграть получилось сразу же. Заболотный в чужой штрафной скинул на Дзюбу, а тот в касание отправил мяч в сетку — 3:0!

И в следующей же атаке Дзюба сравнял счет в противостоянии — 4:4! И дополнительное время!

В дополнительное время «Зенит» играл аккуратно. Но за это и поплатился. В одной из атак защита хозяев упустила Сейду Яхайа, который точным ударом вывел «Динамо» плей-офф Лиги Европы.

Один мяч «Зенит» усилиями Дриусси отыграл. В начале второго овертайма. А за пять минут до финального свистка Роберт Мак заработал пенальти, который реализовал Артем Дзюба, оформивший хет-трик.