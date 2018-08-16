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16 августа, источник: Sport24

«Зенит» чуть не вылетел из ЛЕ, отыгравшись с 0:4. Но все-таки победил 8:1 в меньшинстве!

У Артема Дзюбы — хет-трик!

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После 0:4 в минском матче в «Зените» пытались сохранять оптимизм. И полузащитник Кристиан Нобоа, и главный тренер питерцев Сергей Семак на предматчевой пресс-конференции утверждали, что шанс у «Зенита» будет. Главное — воспользоваться им.

Матч проходил без зрителей. Точнее, без питерских зрителей. Минские фанаты в количестве 200 человек расположились на центральной трибуне. Но петербуржцы пошли на хитрость. Вокруг Петровского острова, на котором располагается стадион, плавали несколько кораблей с болельщиками сине-бело-голубых. И слышно их из чаши стадиона было куда лучше, чем гостей из Белоруссии.

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У минчан в заявке на игру не оказалось лучшего футболиста первого матча полузащитника Уроша Николича, который забил «Зениту» два из четырех. В остальном — без изменений.

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Семак, в отличие от первой игры, выставил на поле сильнейший состав.

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Некоторые вопросы были по Эрнани. Но своими действиями в первом тайме сам бразилец их и снял. Уже в первой десятиминутке полузащитник мог отличиться трижды. Но каждый раз его подводила реализация. В целом в первом тайме хозяева давили. И уже минуте к 20-й счет мог быть крупным. Но единственный за первые 45 минут гол случился после точного удара Леандро Паредеса со штрафного.

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Второй тайм стал продолжением первого. Много давления, достаточно моментов, ноль голов. К 60-й минуте Семак пошел ва-банк. Набиуллина заменил Заболотный (Анюков отправился налево, а на правом фланге защиты стал играть Кузяев), а вместо Эрнани вышел Дриусси. На 66-й минуте Кристиан Нобоа еще на шаг приблизил «Зенит» к выходу в следующий раунд. И снова прямым ударом со штрафного.

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Спустя пять минут «Зенит» остался в меньшинстве. Паредес получил вторую желтую карточку. Три дня назад в Казани после удаления «Зенит» заиграл лучше, забил и смог вырвать победу в матче с «Рубином». Один отыграть получилось сразу же. Заболотный в чужой штрафной скинул на Дзюбу, а тот в касание отправил мяч в сетку — 3:0!

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И в следующей же атаке Дзюба сравнял счет в противостоянии — 4:4! И дополнительное время!

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В дополнительное время «Зенит» играл аккуратно. Но за это и поплатился. В одной из атак защита хозяев упустила Сейду Яхайа, который точным ударом вывел «Динамо» плей-офф Лиги Европы.

Один мяч «Зенит» усилиями Дриусси отыграл. В начале второго овертайма. А за пять минут до финального свистка Роберт Мак заработал пенальти, который реализовал Артем Дзюба, оформивший хет-трик.

Уже в добавленное время главный форвард России заработал еще один одиннадцатиметровый, с которого забил как раз Мак. Думаете, все? Дубль Роберт сделал, убежав один на один. 8:1 — «Зенит» продолжает борьбу в Лиге Европы!

Зенит 8:1 ДВ
Основное время: 4:0 (1:0)
Динамо Мн
16.08.2018, 20:00 3-й отборочный раунд Петровский
Главные тренеры
Сергей Семак Сергей Гуренко
Голы
22′ Леандро Паредес 5
66′ Кристиан Нобоа 16
75′ Артем Дзюба (А. Заболотный, К. Нобоа) 22
78′ Артем Дзюба (Бр. Иванович) 22
109′ Себастьян Дриусси 11
115′ Артем Дзюба 22
120+2′ Роберт Мак 20
120+3′ Роберт Мак 20
6 Сейду Яхая 99′
Составы
Андрей Лунев 99
Александр Анюков (к) 2
Бранислав Иванович 6
Миха Мевля 23
64′ 72′ Леандро Паредес 5
Далер Кузяев 14
Артем Дзюба 22
59′ Эльмир Набиуллин 15
Антон Заболотный 29
11′ 104′ Кристиан Нобоа 16
Игорь Смольников 19
61′ Эрнани 33
Себастьян Дриусси 11
102′ Александр Ерохин 21
Роберт Мак 20
30 Андрей Горбунов
22 Роман Бегунов 22′
24 Игорь Шитов
3 Максим Швецов 45+2′ 120+1′
4 Нино Галович (к)
6 Сейду Яхая
81 Никита Корзун
13 Луиш Роша 92′
25 Алексей Гаврилович
18 Динко Треботич 72′
88 Георгий Наваловский
23 Владимир Хващинский 55′
8 Никита Капленко
21 Филипп Иванов 64′
27 Александр Макась
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
36 Удары (всего) 8
18 Удары в створ 3
8 Угловые 0
18 Фолы 23
6 Офсайды 6
Судьи
Главный судья Себастьен Дельферье (Бельгия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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