Больше часа в меньшинстве: как Слуцкий простился c Лигой Европы

Источник: twitter.com/MijnVitesse

ДРУГОЙ «БАЗЕЛЬ»

Свое первое поражение за время работы с «Витессом» Леонид Слуцкий потерпел от «Базеля». Команды, которая выглядела совершенно беспомощно в двухматчевом противостоянии с ПАОК и за пару недель успела дважды поменять главного тренера. Однако бывший рулевой сборной Австрии Марсель Коллер быстро привел швейцарцев в чувство, и неделю назад Арнем огорчил не просто соотечественник, а воспитанник «Витесса» ван Волфсвинкел. В позапрошлом сезоне он выиграл с родным клубом Кубок Голландии, забил в чемпионате два десятка мячей и отправился в Швейцарию.

Рикки разыгрался как раз вслед за последней тренерской рокировкой. Это, впрочем, относится и к «Базелю» в целом. С Коллером на скамейке он выиграл три раза подряд, в национальном первенстве за 180 минут наколотив семь мячей (4:2 с «Грассхопером» и 3:2 со «Сьоном»). Так что от «Витесса» в четверг требовался маленький подвиг. Или даже преодоление, если вспомнить, что в еврокубках эта команда не побеждала на выезде с 2002 года (шесть ничьих, четыре поражения).

ГОСТЕВОЕ ПРОКЛЯТИЕ

Даже если Слуцкий и знал о гостевом проклятье «Витесса», его интересовало не прошлое, а настоящее. В итоге в сравнении с матчем в Арнеме произошло одно изменение — словак Беро вместо Брунса в центре поля. То есть, игру начали те же 11 футболистов, которые в воскресенье на старте голландского чемпионата уничтожили оборону «Гронингена» (5:1).

Тем не менее с шашками наголо гости вперед не полетели. Напротив, для начала выдержали подобие стартового натиска «Базеля», по ходу которого Кларк-Солтер сумел заблокировать опасный удар Штокера боковыми «ножницами». В атаке же в игре «Витесса» был виден очевидный акцент на правый фланг, где хорошо взаимодействовали Караваев и Беренс. Но это была палка о двух концах. С одной стороны, справа был заработан завершившийся опасным ударом Беро угловой. С другой, Караваев играл очень высоко, и однажды в свободную зону ворвался промахнувшийся мимо ближнего угла Фрай.

ДВОЙНОЙ УДАР

В принципе, замысел Слуцкого просматривался, но к середине первого тайма его план А можно было выбрасывать в корзину. После паузы на водопой гости на ровном месте рисковали пропустить контратаку, и пытавшийся исправить ситуацию Кларк-Солтер прямой ногой попал в плечо Айети. Арбитр без раздумий достал красную карточку, после чего «Витессу» пришлось жертвовать центральным полузащитником Беро, чтобы за счет Теландера восстановить баланс в обороне.

Вслед за удалением последовали два «стандарта», и затаивший на соперника обиду Айети завершил розыгрыш углового, головой отправив мяч в дальний верхний угол. Обескураженные голландцы в ответ в первом тайме не смогли предложить ничего. Напротив, их оборона зияла пустотами, которыми не раз могли воспользоваться швейцарцы. В частности, не использовавший чистый выход один на один Айети.

ПОЧТИ БЕЗ ШАНСОВ