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16 августа, источник: Спорт-Экспресс

Больше часа в меньшинстве: как Слуцкий простился c Лигой Европы

«Витесс» Леонида Слуцкого завершил выступления в Лиге Европы, снова проиграв «Базелю».

Источник: twitter.com/MijnVitesse

ДРУГОЙ «БАЗЕЛЬ»

Свое первое поражение за время работы с «Витессом» Леонид Слуцкий потерпел от «Базеля». Команды, которая выглядела совершенно беспомощно в двухматчевом противостоянии с ПАОК и за пару недель успела дважды поменять главного тренера. Однако бывший рулевой сборной Австрии Марсель Коллер быстро привел швейцарцев в чувство, и неделю назад Арнем огорчил не просто соотечественник, а воспитанник «Витесса» ван Волфсвинкел. В позапрошлом сезоне он выиграл с родным клубом Кубок Голландии, забил в чемпионате два десятка мячей и отправился в Швейцарию.

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Рикки разыгрался как раз вслед за последней тренерской рокировкой. Это, впрочем, относится и к «Базелю» в целом. С Коллером на скамейке он выиграл три раза подряд, в национальном первенстве за 180 минут наколотив семь мячей (4:2 с «Грассхопером» и 3:2 со «Сьоном»). Так что от «Витесса» в четверг требовался маленький подвиг. Или даже преодоление, если вспомнить, что в еврокубках эта команда не побеждала на выезде с 2002 года (шесть ничьих, четыре поражения).

ГОСТЕВОЕ ПРОКЛЯТИЕ

Даже если Слуцкий и знал о гостевом проклятье «Витесса», его интересовало не прошлое, а настоящее. В итоге в сравнении с матчем в Арнеме произошло одно изменение — словак Беро вместо Брунса в центре поля. То есть, игру начали те же 11 футболистов, которые в воскресенье на старте голландского чемпионата уничтожили оборону «Гронингена» (5:1).

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Тем не менее с шашками наголо гости вперед не полетели. Напротив, для начала выдержали подобие стартового натиска «Базеля», по ходу которого Кларк-Солтер сумел заблокировать опасный удар Штокера боковыми «ножницами». В атаке же в игре «Витесса» был виден очевидный акцент на правый фланг, где хорошо взаимодействовали Караваев и Беренс. Но это была палка о двух концах. С одной стороны, справа был заработан завершившийся опасным ударом Беро угловой. С другой, Караваев играл очень высоко, и однажды в свободную зону ворвался промахнувшийся мимо ближнего угла Фрай.

ДВОЙНОЙ УДАР

В принципе, замысел Слуцкого просматривался, но к середине первого тайма его план А можно было выбрасывать в корзину. После паузы на водопой гости на ровном месте рисковали пропустить контратаку, и пытавшийся исправить ситуацию Кларк-Солтер прямой ногой попал в плечо Айети. Арбитр без раздумий достал красную карточку, после чего «Витессу» пришлось жертвовать центральным полузащитником Беро, чтобы за счет Теландера восстановить баланс в обороне.

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Вслед за удалением последовали два «стандарта», и затаивший на соперника обиду Айети завершил розыгрыш углового, головой отправив мяч в дальний верхний угол. Обескураженные голландцы в ответ в первом тайме не смогли предложить ничего. Напротив, их оборона зияла пустотами, которыми не раз могли воспользоваться швейцарцы. В частности, не использовавший чистый выход один на один Айети.

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ПОЧТИ БЕЗ ШАНСОВ

Принципиальных изменений второй тайм не принес. «Базель» спокойно играл по счету, а голландцы минут пятнадцать выглядели обреченными и безыдейными. Висты зарабатывал только Эдуарду, остановивший прорыв Оберлена и уже ближе к концу матча вытянувший пару сложнейших ударов. Какой-то лучик надежды мелькнул для «Витесса», когда Фор пробил над перекладиной. Гости стали быстрее переводить мяч в линию атаки, но им катастрофически не хватало еще одного игрока на подборе около штрафной. Припасенные на концовку замены эффекта тоже не принесли, Бюттнер не реализовал перспективный «стандарт», и теперь Слуцкому остается сосредоточиться на голландских турнирах.

Базель 1:0
Первый тайм: 1:0
Витесс
16.08.2018, 21:00 3-й отборочный раунд St. Jakob Park
Главные тренеры
Марсель Коллер Леонид Слуцкий
Голы
30′ Альбиан Айети (Л. Дзуффи) 22
Составы
Йонас Омлин 1
Сильван Видмер 5
78′ Рауль Петретта 28
Эрай Джюмарт 4
90+2′ Эдер Альварес Баланта 23
Фабиан Фрай 6
Лука Дзуффи 7
Жоффруа Сере Дье 20
Валентин Штокер 14
46′ Альбиан Айети 22
Димитри Оберлен 19
90′ Рикки ван Волфсвинкел 9
Кевин Буа 33
1 Эдуарду
8 Вячеслав Караваев
28 Александр Бюттнер
3 Майкел ван дер Верфф
14 Джейк Кларк-Солтер 27′
17 Тулани Сереро
25 Навароне Фор
11 Бриан Линссен
21 Матуш Беро 28′
26 Расмус Теландер
9 Тим Матавж 71′
13 Уссама Дарфалу
7 Рой Беренс 81′
16 Митчелл ван Берген
Статистика
2 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 1
Судьи
Главный судья Даниэль Зиберт (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Гол
Автогол
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Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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