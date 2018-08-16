Семак поблагодарил Лукашенко за дополнительный стимул для игроков «Зенита»

Источник: РИА "Новости"

«Таких игр, наверное, у меня не было. Конечно, это фантастический матч. Ребята сегодня молодцы, вне зависимости от того, как бы закончился этот матч. Они в моих глазах сегодня герои. Сегодня мы наслаждаемся победой, а завтра уже начинаем готовиться к следующему матчу.

У нас не совсем получалось использовать фланги, хотя моменты и в первом тайме были, и жаль, что не забили ещё. Что касается судейских решений, на мой взгляд, в каких-то моментах можно было назначить пенальти, один-второй…

Тяжёлая игра, но мы верили до последнего. Такое возможно тогда, когда ты веришь. Думаю, всех нас задели слова, что мы ползали на карачках. Конечно, это оказалось дополнительным стимулом для нашей игры. Спасибо большое, это всегда по-хорошему раззадоривает.