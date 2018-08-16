Семак поблагодарил Лукашенко за дополнительный стимул для игроков «Зенита»

«Таких игр, наверное, у меня не было. Конечно, это фантастический матч. Ребята сегодня молодцы, вне зависимости от того, как бы закончился этот матч. Они в моих глазах сегодня герои. Сегодня мы наслаждаемся победой, а завтра уже начинаем готовиться к следующему матчу.
У нас не совсем получалось использовать фланги, хотя моменты и в первом тайме были, и жаль, что не забили ещё. Что касается судейских решений, на мой взгляд, в каких-то моментах можно было назначить пенальти, один-второй…
Тяжёлая игра, но мы верили до последнего. Такое возможно тогда, когда ты веришь. Думаю, всех нас задели слова, что мы ползали на карачках. Конечно, это оказалось дополнительным стимулом для нашей игры. Спасибо большое, это всегда по-хорошему раззадоривает.
Я хочу поблагодарить минское «Динамо» — ребята молодцы, боролись. Но сегодня, на мой взгляд, мы были лучше. Команда у них симпатичная, но настрой и желание отразились на тех мячах, которые нами были забиты. И в первом матче можно говорить о том, что большая доля везения сопутствовала «Динамо», нам залетало всё, что только можно и нельзя. Но такие матчи бывают, и тем приятнее сегодняшняя победа", — сказал Семак в эфире телеканала «Матч Премьер».