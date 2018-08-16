Кокорин в маске Дзюбы и полное безумие: как в Питере болели за «Зенит»
Почаще надо Александру надевать маску своего друга.
Почаще надо Александру надевать маску своего друга.
За выходку болельщиков в Лиге Европы прошлого сезона «Зенит» наказали матчем без болельщиков. Фанаты тогда решили спеть песню «Убили негра», когда игрок «Лейпцига» в матче с питерской командой получил травму. В связи с этим ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы между «Зенитом» и минским «Динамо» перенесли на стадион «Петровский» и пустили туда только болельщиков гостей.
Своим болельщикам «Зенит» устроил
За автографом к Александру Кокорину растянулась такая очередь, что я так и не смогла найти её конца, хотя честно пыталась. Когда одна молодая девушка
В фойе появились Василий Уткин и Владимир Стогниенко — последний приехал, чтобы вживую прокомментировать матч. А перед игрой оба фотографировались с болельщиками и о
Кокорин должен был общаться с фанатами один час, но в итоге задержался ещё на час — без автографа не ушёл никто. Уже начался матч, по телевизорам пошла трансляция, а Александр продолжал улыбаться, обниматься и фотографироваться, только во время острых моментов бросая взгляд на экран. Самое забавное случилось под конец — двое болельщиков соригинальничали и подошли к Кокорину в масках Дзюбы. На одной попросили поставить росчерк, а вторую оставили в подарок. Когда очередь страждущих закончилась, Кокорин ради шутки сам надел эту маску, а затем попрощался и укатил на «Петровский», на ходу признавшись, что надеется сыграть после матчей сборной.
На трибуне тем временем болельщики охали и хватались за голову, когда «Зенит» один за другим запарывал моменты, но в целом нерва обычных трибун поначалу не ощущалось. Лишь
Казалось, чудо близко, и даже когда «Динамо» забило в дополнительное время, шум на арене только нарастал.
И вот Дриусси делает счет 5:1, а затем Дзюба реализует пенальти и создает задел, выводящий «Зенит» в следующий раунд. Может, Кокорину стоит почаще надевать маску своего товарища?
К восьмому голу все дружно кричат «Молодцы, молодцы!». Без болельщиков на «Петровском», поставленный к стенке, «Зенит» совершил невероятное. «Это самый безумный матч на свете», — смеясь, заметила коллега.
|Сергей Семак
|Сергей Гуренко
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|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|36
|Удары (всего)
|8
|18
|Удары в створ
|3
|8
|Угловые
|0
|18
|Фолы
|23
|6
|Офсайды
|6
|Главный судья
|Себастьен Дельферье (Бельгия)