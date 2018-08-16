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00:51 (мск), источник: Чемпионат.com

Кокорин в маске Дзюбы и полное безумие: как в Питере болели за «Зенит»

Почаще надо Александру надевать маску своего друга.

8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

За выходку болельщиков в Лиге Европы прошлого сезона «Зенит» наказали матчем без болельщиков. Фанаты тогда решили спеть песню «Убили негра», когда игрок «Лейпцига» в матче с питерской командой получил травму. В связи с этим ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы между «Зенитом» и минским «Динамо» перенесли на стадион «Петровский» и пустили туда только болельщиков гостей.

Своим болельщикам «Зенит» устроил фан-зону на стадионе «Санкт-Петербург» — перед полем был растянут огромный экран, чтобы комментировать матч вживую был приглашён лучший комментатор России Владимир Стогниенко, а в фойе, как всегда, были устроены развлечения, чтобы можно было весело провести время до матча.

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Кокорин в маске Дзюбы

За автографом к Александру Кокорину растянулась такая очередь, что я так и не смогла найти её конца, хотя честно пыталась. Когда одна молодая девушка из-за ограждения протянула ему подарок в ярком пакете с Винни-Пухом, Александр подошёл к ней и искренне удивился — «Мне?!», а затем с удовольствием принял презент. Внизу, в чаше стадиона в это время зажигала Tequilajazzz, но старый-добрый рок по всем фронтам проигрывал конкуренцию Кокорину, очередь к которому казалась просто неиссякаемой.

Источник: Чемпионат.com

В фойе появились Василий Уткин и Владимир Стогниенко — последний приехал, чтобы вживую прокомментировать матч. А перед игрой оба фотографировались с болельщиками и о чём-то переговаривались.

Кокорин должен был общаться с фанатами один час, но в итоге задержался ещё на час — без автографа не ушёл никто. Уже начался матч, по телевизорам пошла трансляция, а Александр продолжал улыбаться, обниматься и фотографироваться, только во время острых моментов бросая взгляд на экран. Самое забавное случилось под конец — двое болельщиков соригинальничали и подошли к Кокорину в масках Дзюбы. На одной попросили поставить росчерк, а вторую оставили в подарок. Когда очередь страждущих закончилась, Кокорин ради шутки сам надел эту маску, а затем попрощался и укатил на «Петровский», на ходу признавшись, что надеется сыграть после матчей сборной.

Источник: Чемпионат.com

«Самый безумный матч на свете!»

На трибуне тем временем болельщики охали и хватались за голову, когда «Зенит» один за другим запарывал моменты, но в целом нерва обычных трибун поначалу не ощущалось. Лишь откуда-то из-под сводов арены глухо доносились кричалки фан-сектора. Накал почувствовался во втором тайме, а когда забил Нобоа, фанаты в ликовании вскочили на ноги. А потом ещё и ещё!

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Казалось, чудо близко, и даже когда «Динамо» забило в дополнительное время, шум на арене только нарастал. Фан-сектор разделся по пояс и, облокотившись на перила, напряжённо наблюдал за игрой.

И вот Дриусси делает счет 5:1, а затем Дзюба реализует пенальти и создает задел, выводящий «Зенит» в следующий раунд. Может, Кокорину стоит почаще надевать маску своего товарища?

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К восьмому голу все дружно кричат «Молодцы, молодцы!». Без болельщиков на «Петровском», поставленный к стенке, «Зенит» совершил невероятное. «Это самый безумный матч на свете», — смеясь, заметила коллега.

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Зенит 8:1 ДВ
Основное время: 4:0 (1:0)
Динамо Мн
16.08.2018, 20:00 3-й отборочный раунд Петровский
Главные тренеры
Сергей Семак Сергей Гуренко
Голы
22′ Леандро Паредес 5
66′ Кристиан Нобоа 16
75′ Артем Дзюба (А. Заболотный, К. Нобоа) 22
78′ Артем Дзюба (Бр. Иванович) 22
109′ Себастьян Дриусси 11
115′ Артем Дзюба 22
120+2′ Роберт Мак 20
120+3′ Роберт Мак 20
6 Сейду Яхая 99′
Составы
Андрей Лунев 99
Александр Анюков (к) 2
Бранислав Иванович 6
Миха Мевля 23
64′ 72′ Леандро Паредес 5
Далер Кузяев 14
Артем Дзюба 22
59′ Эльмир Набиуллин 15
Антон Заболотный 29
11′ 104′ Кристиан Нобоа 16
Игорь Смольников 19
61′ Эрнани 33
Себастьян Дриусси 11
102′ Александр Ерохин 21
Роберт Мак 20
30 Андрей Горбунов
22 Роман Бегунов 22′
24 Игорь Шитов
3 Максим Швецов 45+2′ 120+1′
4 Нино Галович (к)
6 Сейду Яхая
81 Никита Корзун
13 Луиш Роша 92′
25 Алексей Гаврилович
18 Динко Треботич 72′
88 Георгий Наваловский
23 Владимир Хващинский 55′
8 Никита Капленко
21 Филипп Иванов 64′
27 Александр Макась
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
36 Удары (всего) 8
18 Удары в створ 3
8 Угловые 0
18 Фолы 23
6 Офсайды 6
Судьи
Главный судья Себастьен Дельферье (Бельгия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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