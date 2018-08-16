Кокорин в маске Дзюбы и полное безумие: как в Питере болели за «Зенит»

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За выходку болельщиков в Лиге Европы прошлого сезона «Зенит» наказали матчем без болельщиков. Фанаты тогда решили спеть песню «Убили негра», когда игрок «Лейпцига» в матче с питерской командой получил травму. В связи с этим ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы между «Зенитом» и минским «Динамо» перенесли на стадион «Петровский» и пустили туда только болельщиков гостей.

Своим болельщикам «Зенит» устроил фан-зону на стадионе «Санкт-Петербург» — перед полем был растянут огромный экран, чтобы комментировать матч вживую был приглашён лучший комментатор России Владимир Стогниенко, а в фойе, как всегда, были устроены развлечения, чтобы можно было весело провести время до матча.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BmjYsNrgPPI/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BmjYsNrgPPI/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Ради сегодняшнего матча стоило проиграть на той неделе))) #fczenit #zenit #zenit_spb</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by @<a href="https://www.instagram.com/star_by_star/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> star_by_star</a> on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-16T20:18:24+00:00">Aug 16, 2018 at 1:18pm PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Кокорин в маске Дзюбы

За автографом к Александру Кокорину растянулась такая очередь, что я так и не смогла найти её конца, хотя честно пыталась. Когда одна молодая девушка из-за ограждения протянула ему подарок в ярком пакете с Винни-Пухом, Александр подошёл к ней и искренне удивился — «Мне?!», а затем с удовольствием принял презент. Внизу, в чаше стадиона в это время зажигала Tequilajazzz, но старый-добрый рок по всем фронтам проигрывал конкуренцию Кокорину, очередь к которому казалась просто неиссякаемой.

Источник: Чемпионат.com

В фойе появились Василий Уткин и Владимир Стогниенко — последний приехал, чтобы вживую прокомментировать матч. А перед игрой оба фотографировались с болельщиками и о чём-то переговаривались.

Кокорин должен был общаться с фанатами один час, но в итоге задержался ещё на час — без автографа не ушёл никто. Уже начался матч, по телевизорам пошла трансляция, а Александр продолжал улыбаться, обниматься и фотографироваться, только во время острых моментов бросая взгляд на экран. Самое забавное случилось под конец — двое болельщиков соригинальничали и подошли к Кокорину в масках Дзюбы. На одной попросили поставить росчерк, а вторую оставили в подарок. Когда очередь страждущих закончилась, Кокорин ради шутки сам надел эту маску, а затем попрощался и укатил на «Петровский», на ходу признавшись, что надеется сыграть после матчей сборной.

Источник: Чемпионат.com

«Самый безумный матч на свете!»

На трибуне тем временем болельщики охали и хватались за голову, когда «Зенит» один за другим запарывал моменты, но в целом нерва обычных трибун поначалу не ощущалось. Лишь откуда-то из-под сводов арены глухо доносились кричалки фан-сектора. Накал почувствовался во втором тайме, а когда забил Нобоа, фанаты в ликовании вскочили на ноги. А потом ещё и ещё!

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BmjNar9F1n0/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BmjNar9F1n0/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">#зенит #стадионсанктпетербург #зенитарена #крестовский #дзюба</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/o_danc/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Усатый Шарлатан</a> (@o_danc) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-16T18:40:14+00:00">Aug 16, 2018 at 11:40am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Казалось, чудо близко, и даже когда «Динамо» забило в дополнительное время, шум на арене только нарастал. Фан-сектор разделся по пояс и, облокотившись на перила, напряжённо наблюдал за игрой.

И вот Дриусси делает счет 5:1, а затем Дзюба реализует пенальти и создает задел, выводящий «Зенит» в следующий раунд. Может, Кокорину стоит почаще надевать маску своего товарища?

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BmjS8zjg_Op/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BmjS8zjg_Op/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Даааааа) #зенит #зенитвперед #зенитарена #питер #санктпетербург</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/fantazer1026/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> anokhin</a> (@fantazer1026) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-16T19:28:38+00:00">Aug 16, 2018 at 12:28pm PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

К восьмому голу все дружно кричат «Молодцы, молодцы!». Без болельщиков на «Петровском», поставленный к стенке, «Зенит» совершил невероятное. «Это самый безумный матч на свете», — смеясь, заметила коллега.