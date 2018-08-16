«В какой-то момент в глазах потемнело». Дзюба передал «приветы» тем, кто не верил в «Зенит»

9 фотографий 9 фотографий 9 фотографий

Матч «Зенита» с минским «Динамо» прошел без зрителей. Но болельщиков сине-бело-голубых не смутил запрет на посещение стадиона, и они окружили арену. Несколько кораблей плавало вокруг «Петровского» с фанатами весь вечер, и по окончании игры они устроили настоящее шоу. «Зенит», между прочим, первым среди российских клубов забил 4 гола в овертайме еврокубкового матча. Было, что праздновать!

«8:1 — это круто!»

Анатолий Тимощук буквально прыгал от счастья. Правда, говорить с журналистами отказался. «Сейчас ребята выйдут». Долго ждать зенитовцев не пришлось. Первым показался счастливый Кристиан Нобоа.

— До сих пор не знаю, как мы это сделали, — признался Нобоа. — Самое главное, что прошли дальше. Эмоции переполняют: когда забили второй гол, показалось, что можем еще. После удаления Паредеса мы посмотрели друг на друга и сказали: «Давай! Мы ничего не потеряем». Поняли, что нечего терять, и раскрепостились.

Славу богу, что все сложилось хорошо. При счете 4:1 мы начали все сильнее и сильнее давить. В перерыве Семак сказал, что нужно так дальше играть, не торопиться и смотреть только вперед. Мы верили и победили. Эмоции реально непередаваемые. Когда свело ногу, я хотел дальше продолжать играть, но понял, что просто не смогу. 8:1 — это круто!

«Лучше получилось вдесятером»

Таким же счастливым выглядел и Бранислав Иванович, который заявил, что впервые в карьере выиграл с таким крупным счетом.

— Наша команда показала характер, мы смогли победить в этой тяжелой игре, —сказал Иванович. — Видели сами, как было тяжело играть без болельщиков. Но мы их слышали — и это окрылило. Мы боролись до конца, даже когда пропустили гол — не собирались бросать игру. Хотели отыграться и сделали это. Первую игру провели плохо, но знали, что нужно было верить. Наверное, у нас лучше получилось вдесятером. Ха-ха.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bmb0xslFjLD/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bmb0xslFjLD/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Branislav Ivanovic (@ivanovicofficial)</a> on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-13T21:49:53+00:00">Aug 13, 2018 at 2:49pm PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Вся команда показала характер, мы с первой до последней минуты боролись. То, что потеряли в Минске, смогли обрести. Впереди у нас игра с «Уралом», нужно уже забыть про «Динамо». Минск был уроком для нас, думаю, мы его прошли. Каждая команда должна получать эти уроки. Хорошо, что отыгрались.

«Сколько мы с Заболотным единоборств на двоих сыграли? 500, наверное?»

Но, конечно, главным героем микст-зоны стал Артем Дзюба. Автор хет-трика вышел к камерам с мячом в руках и в сопровождении Александра Кокорина.

— У нас постепенно появляется команда, — сказал Артем. — Это дорогого стоит. Поддержка ото всех. У нас не 11 футболистов, а 25. Все друг за друга: футболисты, тренерский штаб. Мы хотели сотворить историю. Обидно, что многие в нас не верят — им привет, кстати. А тем, кто верит — спасибо огромное. Мы не сомневались в том, что мы можем. Это было тяжело. И Минск сражался, и мы. Очень важная победа в плане построения команды.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BmbjEWZF1Qs/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BmbjEWZF1Qs/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Победа!Бамос</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/artem.dzyuba/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Artem Dzyuba</a> (@artem.dzyuba) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-13T19:15:09+00:00">Aug 13, 2018 at 12:15pm PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Болельщиков за стадионом было слышно, это было круто. Очень круто, что такая поддержка. Для меня «Петровский» вообще особенный стадион. Когда выхожу сюда, прямо наслаждаюсь игрой. Так люблю эту арену, что пока не могу перестроиться на «Крестовский». Если бы можно было все игры играть на «Петровском», я бы очень рад был.

Устал, конечно. Сколько мы с Заболотным единоборств на двоих сыграли? 500, наверное? В какой-то момент у меня уже даже в глазах потемнело. Думал, когда же это закончится. Честно скажу, думал, дожмем в основное время. Но удаление было, хотя, два-три момента хороших у нас были. Такие матчи на характере выигрываются. Если бы я попросил замену, то это был бы побег. В такой решающий момент нужно сражаться через «не могу». Разве чувствовалось, что мы в меньшинстве? А еще я чувствовал, как минские болельщики меня там пытались что-то… Им тоже привет.

Мяч в руках — это ребята дали, сказали взять. Не знаю, им ли забил третий или другим. Просто приятно. Наверное, никогда «Зенит» так не выигрывал в Лиге Европы. Слова Лукашенко? Ну… Не буду. Батьку мы уважаем, он хороший. Белорусы наши братья. Почти каждому пожал руку. К ребятам претензий нет — они сражались. Были немного претензий к болельщикам. Ну и фон такой был. Хорошо, что мы доказали: «Зенит» есть «Зенит».

Отчитавшись перед прессой, Дзюба побежал к фанатам. И прием болельщиков выглядел круто! Кажется, в Петербурге не осталось человека, который бы не полюбил Артема.

«Было много моментов, где были пенальти»

После 0:4 в Минске Александр Анюков сказал, что это позор. Сегодня у ветерана «Зенита» были другие эмоции.