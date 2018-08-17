Победа «Зенита» и ничья «Уфы» в ЛЕ укрепили позиции России в таблице коэффициентов УЕФА

Источник: AFP 2018

В текущем сезоне Россию впервые в истории еврокубков представляют шесть клубов. Для сохранения квоты стране нельзя терять шестую позицию в таблице коэффициентов УЕФА, где ее ближайшем преследователем является Португалия. Выше располагается Франция, которая также имеет шесть команд в еврокубках.

«Уфа» в четверг в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы на выезде сыграла вничью с люксембургским «Прогресом» (2:2), первая встреча команд в столице Башкортостана завершилась победой российского клуба со счетом 2:1. «Зенит» на своем поле в дополнительное время оказался сильнее минского «Динамо» (8:1, 4:0 — в основное время). Первую игру, прошедшую в Белоруссии, петербургская команда проиграла со счетом 0:4. Оба российских клуба пробились в следующую стадию еврокубка.

Читайте также Сколько можно заработать на выступлении в еврокубках?

Также в четверг французский «Бордо» на своем поле обыграл украинский «Мариуполь» (2:1) и по сумме двух встреч (первая игра завершилась победой со счетом 3:1) смог выйти в следующий раунд Лиги Европы. Португальская «Брага» у себя дома сыграла вничью с украинской «Зарей» со счетом 2:2 (первая игра завершилась вничью — 1:1) и не прошла в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы из-за меньшего числа забитых мячей на выезде.

Победа «Зенита» принесла России 0,166 балла, а ничья «Уфы» — 0,083 (0,249 в сумме). «Бордо» добавил в копилку Франции только 0,166 балла. «Брага» принесла Португалии 0,1 балла. Суммарный коэффициент России составляет 44,966 балла, Франции — 50,581, а Португалии — 38,732 балла.

Первое место в рейтинге занимает Испания (86,855), второе — Англия (65,534), третье — Италия (64,868), четвертое — Германия (59,427).

Как вычисляются коэффициенты

Сезонный коэффициент УЕФА определяется путем сложения очков, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество команд, которые выступают от страны в еврокубках.

Общий рейтинг — это сумма коэффициентов последних пяти сезонов. По итогам нынешнего сезона определится представительство клубов в еврокубках на сезон-2020/21.

За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью — 0,5 очка. За победу в игре основного этапа — два очка, за ничью — один балл. За выход команды в групповую стадию еврокубков стране начисляют 4 очка, за попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов — 5 баллов. За выход клуба в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов или Лиги Европы — одно очко.