Текущие события
Футбол. Еврокубки
16.08
Брага2
Заря Лг2
Футбол. Еврокубки
16.08
Валюр2
Шериф1
Футбол. Еврокубки
16.08
Русенборг3
Корк Сити0
Футбол. Еврокубки
16.08
Риека0
Сарпсборг 081
Футбол. Еврокубки
16.08
Бернли1
Истанбул ББ0
Футбол. Еврокубки
16.08
Бордо2
Мариуполь1
Футбол. Еврокубки
16.08
Партизан3
Норшелланн2
Футбол. Еврокубки
16.08
Стяуа2
Хайдук С1
Футбол. Еврокубки
16.08
Рапид В4
Слован Бр0
Футбол. Еврокубки
16.08
Фейеноорд1
Тренчин1
Футбол. Еврокубки
16.08
Гент3
Ягеллония1
Футбол. Еврокубки
16.08
Лех1
Генк2
Футбол. Еврокубки
16.08
Марибор0
Рейнджерс0
Футбол. Еврокубки
16.08
Зриньски1
Лудогорец1
Футбол. Еврокубки
16.08
Дюделанж2
Легия2
Футбол. Еврокубки
16.08
Аталанта2
Хапоэль Хайфа0
Футбол. Еврокубки
16.08
Базель1
Витесс0
Футбол. Еврокубки
16.08
Бреннбю2
Спартак Сб1
Футбол. Еврокубки
16.08
ЛАСК2
Бешикташ1
Футбол. Еврокубки
16.08
Динамо Брс1
Аполлон0
Футбол. Еврокубки
16.08
Маккаби Тель-Авив2
Пюник1
Футбол. Еврокубки
16.08
Люцерн1
Олимпиакос П3
Футбол. Еврокубки
16.08
ЧФР5
Алашкерт0
Футбол. Еврокубки
16.08
Судува0
Спартак Ю0
Футбол. Еврокубки
16.08
Мидтьюлланн3
ТНС1
Футбол. Еврокубки
16.08
АПОЭЛ3
Хапоэль Беэр-Шева1
Футбол. Еврокубки
16.08
Кукеши2
Торпедо Кт0
Футбол. Еврокубки
16.08
Зенит8
Динамо Мн1
Футбол. Еврокубки
16.08
Мольде3
Хайберниан0
Футбол. Еврокубки
16.08
Жальгирис В0
Севилья5
Футбол. Еврокубки
16.08
Копенгаген2
ЦСКА Сф1
Футбол. Еврокубки
16.08
Университатя Кр1
РБ Лейпциг1
Футбол. Еврокубки
16.08
ХИК1
Олимпия Л4
Футбол. Еврокубки
16.08
АЕК Л5
Штурм0
Футбол. Еврокубки
16.08
Прогрес2
Уфа2
Футбол. Еврокубки
16.08
Кайрат1
Сигма2
Все события
Фоторепортажи
10«Уфа» одержала первую в своей истории победу в еврокубках
9«Атлетико» обыграл «Реал» в матче за Суперкубок УЕФА
01:46 (мск), источник: ТАСС

Победа «Зенита» и ничья «Уфы» в ЛЕ укрепили позиции России в таблице коэффициентов УЕФА

ТАСС, 17 августа. Победа петербургского «Зенита» и ничья «Уфы» в ответных матчах третьего раунда квалификации Лиги Европы позволили России укрепить свои позиции в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Источник: AFP 2018

В текущем сезоне Россию впервые в истории еврокубков представляют шесть клубов. Для сохранения квоты стране нельзя терять шестую позицию в таблице коэффициентов УЕФА, где ее ближайшем преследователем является Португалия. Выше располагается Франция, которая также имеет шесть команд в еврокубках.

«Уфа» в четверг в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы на выезде сыграла вничью с люксембургским «Прогресом» (2:2), первая встреча команд в столице Башкортостана завершилась победой российского клуба со счетом 2:1. «Зенит» на своем поле в дополнительное время оказался сильнее минского «Динамо» (8:1, 4:0 — в основное время). Первую игру, прошедшую в Белоруссии, петербургская команда проиграла со счетом 0:4. Оба российских клуба пробились в следующую стадию еврокубка.

Читайте также
Сколько можно заработать на выступлении в еврокубках?

Также в четверг французский «Бордо» на своем поле обыграл украинский «Мариуполь» (2:1) и по сумме двух встреч (первая игра завершилась победой со счетом 3:1) смог выйти в следующий раунд Лиги Европы. Португальская «Брага» у себя дома сыграла вничью с украинской «Зарей» со счетом 2:2 (первая игра завершилась вничью — 1:1) и не прошла в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы из-за меньшего числа забитых мячей на выезде.

Победа «Зенита» принесла России 0,166 балла, а ничья «Уфы» — 0,083 (0,249 в сумме). «Бордо» добавил в копилку Франции только 0,166 балла. «Брага» принесла Португалии 0,1 балла. Суммарный коэффициент России составляет 44,966 балла, Франции — 50,581, а Португалии — 38,732 балла.

Первое место в рейтинге занимает Испания (86,855), второе — Англия (65,534), третье — Италия (64,868), четвертое — Германия (59,427).

Как вычисляются коэффициенты

Сезонный коэффициент УЕФА определяется путем сложения очков, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество команд, которые выступают от страны в еврокубках.

Общий рейтинг — это сумма коэффициентов последних пяти сезонов. По итогам нынешнего сезона определится представительство клубов в еврокубках на сезон-2020/21.

За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью — 0,5 очка. За победу в игре основного этапа — два очка, за ничью — один балл. За выход команды в групповую стадию еврокубков стране начисляют 4 очка, за попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов — 5 баллов. За выход клуба в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов или Лиги Европы — одно очко.

В расчет берутся только сыгранные матчи, технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, рассчитываются в соответствии с тем результатом, который зафиксирован в основное и дополнительное время.

Уфа
НовостиМатчиСоставСтатистика
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Суперкубок
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
Лига чемпионов
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
Лига Европы
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Дзюба: хотел уехать, но агент меня "кинул"
Нельзя сравнивать с Европой: немецкий футболист рассказал о Москве
«Зенит» победил минское «Динамо» со счетом 8:1
Артем Дзюба передал привет критикам после победы «Зенита»
Вместо барьеров — тазики: в каких условиях тренируется Шубенков
Больше часа в меньшинстве: как Слуцкий простился c Лигой Европы
Чемпионат Испании впервые за девять лет стартует без Роналду
Определился соперник «Зенита» в плей-офф отбора Лиги Европы
ЦСКА готов заплатить €3 млн за 19-летнего исландского хавбека
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь