Представление «Мольде» — соперника «Зенита» в раунде плей-офф ЛЕ

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Норвежский «Мольде» стал соперником «Зенита» в раунде плей-офф Лиги Европы по футболу. Победитель этого противостояния выйдет в групповой этап турнира.

Клуб «Мольде» из одноименного города был основан в 1911 году, но главные успехи команды пришлись на XXI век, после того как ее в 2011-м возглавил бывший нападающий сборной Норвегии и английского «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер. Он сразу привел клуб к первому в истории чемпионству, после повторив успех дважды (2012, 2014). Еще два раза «Мольде» завоевал Кубок страны (2013, 2014).

После прихода Сульшера команда трижды не смогла пройти квалификацию Лиги чемпионов. В Лиге Европы клуб стартовал впервые с сезона-2015/16, когда команда смогла выйти из группы с турецким «Фенербахче», голландским «Аяксом» и шотландским «Селтиком», а в 1/16 финала проиграла испанской «Севилье».

«Мольде» один раз в истории стартовал на групповом этапе Лиги чемпионов — в сезоне-1999/00. При этом во втором квалификационном раунде норвежцы прошли действующего вице- чемпиона России ЦСКА. Армейцы победили в первом матче со счетом 2:0, но дома «Мольде» забил четыре безответных мяча.

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Чемпионат Норвегии проводится в рамках календарного года, право стартовать в Лиге Европы в текущем сезоне команда получила по итогам чемпионата 2017 года, в котором стала второй (54 очка) после «Русенборга» (61). За 12 туров до конца чемпионата страны «Мольде» располагается на четвертой строчке, отставая на пять очков от лидирующего «Бранна».

В первом квалификационном раунде Лиги Европы клуб обыграл североирландский «Гленавон» (1:2, 5:1), во втором — албанский «Лячи» (3:0, 2:0). В третьем раунде норвежцам хватило домашней победы в ответной игре над шотландским «Хибернианом» (3:0) после того, как на выезде они сыграли вничью (0:0).