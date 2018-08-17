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09:25 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Обзор Лиги Европы: Аршавин вылетел, Джеррард попал на «Уфу»

Поражения команд Андрея Аршавина и Андрея Талалаева, чудесное спасение «Бешикташа» и будущие соперники «Уфы» и «Зенита» — в обзоре ответных матчей третьего отборочного раунда Лиги Европы.

Источник: Спорт-Экспресс

УДАЛЕНИЯ «КАЙРАТА» И ШАНС «ПЮНИКА»

«Кайрат» — «СИГМА» — 1:2 (Эппель, 61 — Нешпор, 20. Хушка, 51). Первый матч — 0:2

Неделю назад в Оломоуце алмаатинцы выглядели совсем небезнадежно. Тем более, там им пришлось час играть вдесятером, и ответный матч должен был стать принципиально иным. И действительно, Андрей Аршавин и его одноклубники с первым минут ринулись в атаку. Давление было серьезным, но чехи не только с ним справлялись, но и жалили хозяев контратаками. В итоге «Кайрат» пропустил буквально на ровном месте: после вброса аута и скидки головой Нешпор корявым на вид ударом отправил мяч в ворота.

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Аршавин делал все, чтобы вернуть команду в игру. Остро пасовал, демонстрировал фирменный дриблинг, бил по воротам. Однажды после его сольного прохода мяч разминулся с воротами на считанные сантиметры. Но так как забивать хозяевам требовалось сразу четыре гола, их успех выглядел иллюзорно. Особенно после блестящего штрафного Хушки в начале второго тайма. В тоже время казахстанцам стоит отдать должное: сражались они до конца, и после скидки Аршавина вышедший на замену Эппель один мяч отыграл. Когда Андрея заменили на 74-й минуте, трибуны проводили россиянина аплодисментами. А без него из-за двух удалений «Кайрат» завершал матч вдевятером.

«МАККАБИ» Т-А — «Пюник» — 2:1 (Миха, 55. Атар, 68 — Войнов, 11). Первый матч — 0:0

Возглавляемый Андреем Талалаевым армянский клуб мог вплотную приблизиться к групповому турниру. «Пюник» выиграл первый тайм благодаря голу бывшего полузащитника курского «Авангарда» Войнова, да и счет 1:1 был в его пользу. Однако одна из лучших команд Израиля все же добилась волевой победы.

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ВЕЧЕР МАКГРЕГОРА

«Марибор» — «РЕЙНДЖЕРС» — 0:0. Первый матч — 1:3

Недоброй памяти стадион «Людски врт», где сборная России пролетала мимо ЧМ-2010, а «Спартак» год назад терял драгоценные очки в Лиге чемпионов, на пути наших команд в этом сезоне не встретится. Зато «Уфа», которая только пишет свою еврокубковую историю, сыграет с легендарным «Рейнджерс».

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Клуб, переживший банкротство и несколько лет поднимавшийся из низших дивизионов, в прошлом году вернулся на европейскую арену и пережил одно из самых сильных унижений в своей истории. Проиграл «Прогресу», который героически прошли уфимцы, да и на внутренней арене не мог ничего противопоставить «Селтику». Тогда на «Айброкс» позвали Стивена Джеррарда, и не имевший серьезного тренерского опыта легендарный в прошлом футболист за короткий срок преобразил «Джерс». Пока у Стиви Джи ни одного поражения с новой командой, а в четверг его выручил блестяще сыгравший Макгрегор. Отраженный на последних минутах пенальти в исполнении многолетнего лидера словенцев Тавареса стал вишенкой на шотландском торте.

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«ЗЕНИТ» ЖДЕТ НОРВЕГИЯ

«МОЛЬДЕ» — «Хайберниан» — 3:0 (Холанд, 35, 82. Эурснес, 66). Первый матч — 0:0

«Зенит» тоже мог отправиться в Шотландию, однако сине-бело-голубых ждет соседняя Норвегия и встреча с 18-летним вундеркиндом Холандом, которого на родине уже окрестили норвежским Лукаку. «Хайберниан» не удержал юного форварда дважды, да и остальным соперникам «Мольде» это редко удается. В этом сезоне на счету Холанда 13 мячей, включая три в Лиге Европы.

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«СЕВИЛЬЯ» В ЛЮБИМОМ ТУРНИРЕ

«Жальгирис» — «СЕВИЛЬЯ» — 0:5 (Нолито, 6, 83. Сарабия, 7, 44. Гильерме Арана, 80). Первый матч — 0:1

Если в первом матче литовцы благодаря своему вратарю и расточительности соперника уступили с минимальным счетом, то в Вильнюсе вернувшаяся в Лигу Европы впервые после трех кряду триумфов в этом турнире «Севилья» убила интригу двумя голами по ходу стартового отрезка. Первый тайм примечателен тем, что все три гола состоялись при непосредственном участии Сарабии. С начала года Пабло заработал 20 очков по системе гол+пас (13+7) и является самым результативным выступающим в ла лиге испанцем. Выше только элитные легионеры — Месси, Роналду, Суарес и Гризманн.

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СПАСЕНИЕ «БЕШИКТАША»

ЛАСК — «БЕШИКТАШ» — 2:1 (Жоау Виктор, 42. Фризер, 68 — Негредо, 90). Первый матч — 0:1

Стамбульские «орлы», в запасе которых снова остался Вагнер Лав, находились в шаге от катастрофы. Страшно представить, какую реакцию болельщиков вызвало бы фиаско Шенола Гюнеша, однако тренер не ошибся с заменой, бросив в бой Негредо. Испанец в последнее время проиграл конкуренцию молодому канадцу Ларину, и было много разговоров о его расставании со стамбульским клубом. Если оно в итоге состоится, Альваро уйдет героем. Так исполнить все на последней минуте способен только большой мастер, и стоившая ему второго предупреждения сорванная футболка тоже войдет в историю.

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«ЗАСУХА» ХАРТА

«БЕРНЛИ» — «Истанбул» ББ — 1:0 (Корк, 97). Первый матч — 0:0

Джо Харт оказался лишним в «Манчестер Сити» и не поехал на ЧМ-2018, однако переход в «Бернли» вдохнул в него новую жизнь. Голкипер начал выступления в новой команде с трех кряду «сухих» матчей, чего в его карьере не случалось с марта 2016-го. Сказка, которую пишет в «Бернли» Шон Дайч, продолжается благодаря непробиваемости Харта и голу Корка в дополнительное время.

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