«Зенит» и «Уфа» успешно завершили третий раунд квалификации футбольной ЛЕ

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Клуб из Башкортостана в Люксембурге долгое время проигрывал местному «Прогресу» со счетом 0:1, что на тот момент означало вылет из турнира. «Уфа», выиграв первый матч со счетом 2:1, только во втором тайме сравняла счет, однако чуть позже хозяева снова вышли вперед. Такой результат означал переход встречи в дополнительное время.

Однако, как и в матче предыдущего раунда со словенским «Домжале», уфимцы забили мяч в концовке. Иван Пауревич оформил дубль и позволил подопечным Сергея Томарова остаться в турнире.

«Футболисты в очередной раз проявили характер и стойкость духа. Мы играем в достаточно тяжелом и непривычном для нас графике — со второго дня на третий. Однако на последних минутах нам удается дожимать и добиваться нужного результата. Хотелось бы поздравить всех болельщиков “Уфы” и жителей Башкирии с большим для нас достижением», — сказал ТАСС после матча генеральный директор российской команды Шамиль Газизов.

Теперь уфимцы встретятся 23 и 30 августа с шотландским клубом «Рейнджерс». Первый матч пройдет в Глазго, ответные — в Уфе.

Дзюба гнал от себя мысли о замене

Перед началом матча в Санкт-Петербурге мало кто верил в «Зенит», который в первой встрече в Минске неожиданно проиграл со счетом 0:4. В Белоруссии петербургская команда играла полурезервным составом, в частности, без Артема Дзюбы, отметившегося в ответной встрече хет-триком. Однако клуб сумел победить и следующий матч Лиги Европы сыграет дома 23 августа с норвежским «Мольде», ответная игра пройдет 30 августа.

«Зениту» было тяжело и без зрительской поддержки — игра проходила при пустых трибунах, так как Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наложил санкции на клуб после последнего матча в Лиге Европы с немецким «Лейпцигом».

Болельщики команды бросали посторонние предметы на поле, скандировали расистские кричалки и блокировали лестничные пролеты. Матч проходил на «Петровском», куда смогли прийти только журналисты и около 200 болельщиков из Белоруссии. Фанаты хозяев пытались поддерживать свою команду, находясь на нескольких теплоходах рядом со стадионом, омываемым Невой и рекой Малая Ждановка.

Петербуржцы сумели выиграть, несмотря на ряд факторов, которые были против подопечных Сергея Семака. Хозяевам не удалось забить быстрый мяч, в первом тайме они смогли отличиться только раз. Также остался в меньшинстве после удаления автора первого гола аргентинца Леандро Паредес. Полузащитник получил красную карточку за второе предупреждение уже при счете 2:0. Однако вдесятером «Зенит» дожал соперника благодаря двум голам Дзюбы и мог решить исход встречи до конца второго тайма, но подвела реализация моментов.

Положение команды пошатнулось в начале первого дополнительного тайма, когда отличился полузащитник гостей Сейду Яхая и при счете 4:1 подопечным Семака нужно было забивать еще дважды для выхода в следующий раунд. И им это удалось сделать за 12 минут — сначала голом отметился Себастьян Дриусси, а вскоре арбитр назначил пенальти за фол на Роберте Маке, который реализовал Дзюба. Гости расстались с надеждами на счастливый исход после назначения еще одного одиннадцатиметрового — точно пробил Мак, чуть позже поставивший точку во встрече. Счет 8:1 позволил «Зениту» стать вторым клубом в еврокубках после «Барселоны», который сумел отыграть разницу в четыре мяча, и первой российской командой, забившей четыре гола в дополнительное время.

«Сами поставили себя в такую ситуацию, сами вышли — тем слаще победа. Могу только восторженно говорить об игре команды, спасибо футболистам за отношение, настрой, самоотдачу. Они заслужили то, что сейчас творится на улицах города, спасибо за то, сколько радости они доставили болельщикам «Зенита», — сказал Семак. Один из героев встречи Дзюба после игры откровенно признался, что ни в коем случае не хотел просить замену, несмотря на усталость по ходу игры.