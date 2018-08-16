Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:00
Арсенал К
Черноморец Од
Футбол. Премьер-лига
19:30
Анжи
Оренбург
Футбол. Зарубежный
21:15
Жирона
Вальядолид
Футбол. Зарубежный
21:45
Реймс
Лион
Футбол. Еврокубки
16.08
Брага2
Заря Лг2
Футбол. Еврокубки
16.08
Валюр2
Шериф1
Футбол. Еврокубки
16.08
Русенборг3
Корк Сити0
Футбол. Еврокубки
16.08
Риека0
Сарпсборг 081
Футбол. Еврокубки
16.08
Бернли1
Истанбул ББ0
Футбол. Еврокубки
16.08
Бордо2
Мариуполь1
Футбол. Еврокубки
16.08
Партизан3
Норшелланн2
Футбол. Еврокубки
16.08
Стяуа2
Хайдук С1
Футбол. Еврокубки
16.08
Рапид В4
Слован Бр0
Футбол. Еврокубки
16.08
Фейеноорд1
Тренчин1
Футбол. Еврокубки
16.08
Гент3
Ягеллония1
Футбол. Еврокубки
16.08
Лех1
Генк2
Футбол. Еврокубки
16.08
Марибор0
Рейнджерс0
Футбол. Еврокубки
16.08
Зриньски1
Лудогорец1
Футбол. Еврокубки
16.08
Дюделанж2
Легия2
Футбол. Еврокубки
16.08
Аталанта2
Хапоэль Хайфа0
Футбол. Еврокубки
16.08
Базель1
Витесс0
Футбол. Еврокубки
16.08
Бреннбю2
Спартак Сб1
Футбол. Еврокубки
16.08
ЛАСК2
Бешикташ1
Футбол. Еврокубки
16.08
Динамо Брс1
Аполлон0
Футбол. Еврокубки
16.08
Маккаби Тель-Авив2
Пюник1
Футбол. Еврокубки
16.08
Люцерн1
Олимпиакос П3
Все события
Фоторепортажи
8«Зенит» разгромил минское «Динамо» со счетом 8:1
10«Спартак» с поражения стартовал в Лиге чемпионов
09:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Слуцкий: «Витесс» проиграл из-за ошибки судьи

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий раскритиковал судейство немецкой бригады арбитров во главе с Даниэлем Зибертом в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Базеля» (0:1).

Источник: РИА "Новости"

Автором единственного гола стал нападающий «Базеля» Албиан Аети, отличившийся на 30-й минуте первого тайма. Стоит отметить, что «Витесс» с 26-й минуты играл в меньшинстве. Красную карточку получил английский защитник Джейк Кларк-Солтер.

«Результат матча связан с ошибкой судьи. Злюсь из-за этого неправильного решения арбитра. Лига Европы — серьезный турнир, это был важный матч для нас, судья всё видел и я не понимаю, почему он показал красную карточку. Его решение привело к вылету из еврокубков.

Это было сложное противостояние. Мы имели много шансов в первой игре. И сегодня, оставшись в меньшинстве, мы не сломались. Теперь все негативные эмоции нужно выплеснуть в следующем матче чемпионата ", — цитирует Слуцкого Fcupdate.nl.

В воскресенье, 19 августа, «Витесс» сыграет в гостях с «Херенвеном» в рамках 2-го тура чемпионата Голландии. В первом туре команда Слуцкого разгромила на своем поле «Гронинген» со счетом 5:1.

Базель 1:0
Первый тайм: 1:0
Витесс
16.08.2018, 21:00 3-й отборочный раунд St. Jakob Park
Главные тренеры
Марсель Коллер Леонид Слуцкий
Голы
30′ Альбиан Айети (Л. Дзуффи) 22
Составы
Йонас Омлин 1
Сильван Видмер 5
78′ Рауль Петретта 28
Эрай Джюмарт 4
90+2′ Эдер Альварес Баланта 23
Фабиан Фрай 6
Лука Дзуффи 7
Жоффруа Сере Дье 20
Валентин Штокер 14
46′ Альбиан Айети 22
Димитри Оберлен 19
90′ Рикки ван Волфсвинкел 9
Кевин Буа 33
1 Эдуарду
8 Вячеслав Караваев
28 Александр Бюттнер
3 Майкел ван дер Верфф
14 Джейк Кларк-Солтер 27′
17 Тулани Сереро
25 Навароне Фор
11 Бриан Линссен
21 Матуш Беро 28′
26 Расмус Теландер
9 Тим Матавж 71′
13 Уссама Дарфалу
7 Рой Беренс 81′
16 Митчелл ван Берген
Статистика
2 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 1
Судьи
Главный судья Даниэль Зиберт (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Базель
НовостиМатчиСоставСтатистика
Витесс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига Европы
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Скандал: «Медведева тренера предала, теперь на русском писать перестала?»
Самые сексуальные спортсменки по мнению мужчин. И такие гибкие!
«Зенит» и «Уфа» успешно завершили третий раунд квалификации ЛЕ
Артем Дзюба передал привет критикам после победы «Зенита»
Вместо барьеров — тазики: в каких условиях тренируется Шубенков
Обзор Лиги Европы: Аршавин вылетел, Джеррард попал на «Уфу»
Чемпионат Испании впервые за девять лет стартует без Роналду
Представление «Мольде» — соперника «Зенита» в раунде плей-офф ЛЕ
Бубнов: Минское «Динамо» выглядело абсолютно беспомощно
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь