Слуцкий: «Витесс» проиграл из-за ошибки судьи

Источник: РИА "Новости"

Автором единственного гола стал нападающий «Базеля» Албиан Аети, отличившийся на 30-й минуте первого тайма. Стоит отметить, что «Витесс» с 26-й минуты играл в меньшинстве. Красную карточку получил английский защитник Джейк Кларк-Солтер.

«Результат матча связан с ошибкой судьи. Злюсь из-за этого неправильного решения арбитра. Лига Европы — серьезный турнир, это был важный матч для нас, судья всё видел и я не понимаю, почему он показал красную карточку. Его решение привело к вылету из еврокубков.

Это было сложное противостояние. Мы имели много шансов в первой игре. И сегодня, оставшись в меньшинстве, мы не сломались. Теперь все негативные эмоции нужно выплеснуть в следующем матче чемпионата ", — цитирует Слуцкого Fcupdate.nl.