Бубнов: Минское «Динамо» выглядело абсолютно беспомощно в матче с «Зенитом»
Бывший игрок «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал победу «Зенита» над минским «Динамо» (8:1 ДВ) в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.
Бывший игрок «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал победу «Зенита» над минским «Динамо» (8:1 ДВ) в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.
В первой игре подопечные Сергея Семака уступили со счётом 0:4.
«Конечно, произошедшее можно назвать футбольным чудом, но нельзя не отметить то, как безобразно играли гости! Удивительно, как им удалось разгромить «Зенит» в первом матче. Оставшись в большинстве, «Динамо» совершенно не могло контролировать мяч и выглядело абсолютно беспомощно. Команда Семака победила абсолютно заслуженно более слабого соперника.
«Динамо» разочаровало не только упущенным дважды преимуществом, но и в целом игрой и отсутствием характера. «Зенит» забил восемь мячей, а мог и больше — моментов было более достаточно. Что и говорить, такой игры и результата я никак не ожидал, к тому же после фиаско в Минске. Во многом разница в двух матчах была достигнута выходом на поле основного состава хозяев.
Честно говоря, после удаления Паредеса в голове не было мысли, что для «Зенита» всё закончилось.
Также Бубнов поделился мнением о том, сможет ли питерская команда восстановиться к следующему поединку. 19 августа «Зенит» в 4-м туре РПЛ сыграет в родных стенах с «Уралом».
«Зенит» успеет за два дня восстановиться к встрече с «Уралом». Да, команда Семака затратила немало сил, но сезон только начался, а скамейка у неё на зависть многим. Кроме того, после побед восстановление проходит гораздо быстрее, поэтому проблем с «Уралом» возникнуть не должно, — сказал Бубнов.
В
|Сергей Семак
|Сергей Гуренко
|
|
|
|
|3
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|36
|Удары (всего)
|8
|18
|Удары в створ
|3
|8
|Угловые
|0
|18
|Фолы
|23
|6
|Офсайды
|6
|Главный судья
|Себастьен Дельферье (Бельгия)