Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:00
Арсенал К
Черноморец Од
Футбол. Премьер-лига
19:30
Анжи
Оренбург
Футбол. Зарубежный
21:15
Жирона
Вальядолид
Футбол. Зарубежный
21:45
Реймс
Лион
Футбол. Еврокубки
16.08
Брага2
Заря Лг2
Футбол. Еврокубки
16.08
Валюр2
Шериф1
Футбол. Еврокубки
16.08
Русенборг3
Корк Сити0
Футбол. Еврокубки
16.08
Риека0
Сарпсборг 081
Футбол. Еврокубки
16.08
Бернли1
Истанбул ББ0
Футбол. Еврокубки
16.08
Бордо2
Мариуполь1
Футбол. Еврокубки
16.08
Партизан3
Норшелланн2
Футбол. Еврокубки
16.08
Стяуа2
Хайдук С1
Футбол. Еврокубки
16.08
Рапид В4
Слован Бр0
Футбол. Еврокубки
16.08
Фейеноорд1
Тренчин1
Футбол. Еврокубки
16.08
Гент3
Ягеллония1
Футбол. Еврокубки
16.08
Лех1
Генк2
Футбол. Еврокубки
16.08
Марибор0
Рейнджерс0
Футбол. Еврокубки
16.08
Зриньски1
Лудогорец1
Футбол. Еврокубки
16.08
Дюделанж2
Легия2
Футбол. Еврокубки
16.08
Аталанта2
Хапоэль Хайфа0
Футбол. Еврокубки
16.08
Базель1
Витесс0
Футбол. Еврокубки
16.08
Бреннбю2
Спартак Сб1
Футбол. Еврокубки
16.08
ЛАСК2
Бешикташ1
Футбол. Еврокубки
16.08
Динамо Брс1
Аполлон0
Футбол. Еврокубки
16.08
Маккаби Тель-Авив2
Пюник1
Футбол. Еврокубки
16.08
Люцерн1
Олимпиакос П3
Все события
Фоторепортажи
8«Зенит» разгромил минское «Динамо» со счетом 8:1
10«Спартак» с поражения стартовал в Лиге чемпионов
09:47 (мск), источник: Чемпионат.com

Бубнов: Минское «Динамо» выглядело абсолютно беспомощно в матче с «Зенитом»

Бывший игрок «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал победу «Зенита» над минским «Динамо» (8:1 ДВ) в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

В первой игре подопечные Сергея Семака уступили со счётом 0:4.

«Конечно, произошедшее можно назвать футбольным чудом, но нельзя не отметить то, как безобразно играли гости! Удивительно, как им удалось разгромить «Зенит» в первом матче. Оставшись в большинстве, «Динамо» совершенно не могло контролировать мяч и выглядело абсолютно беспомощно. Команда Семака победила абсолютно заслуженно более слабого соперника.

«Динамо» разочаровало не только упущенным дважды преимуществом, но и в целом игрой и отсутствием характера. «Зенит» забил восемь мячей, а мог и больше — моментов было более достаточно. Что и говорить, такой игры и результата я никак не ожидал, к тому же после фиаско в Минске. Во многом разница в двух матчах была достигнута выходом на поле основного состава хозяев.

Читайте также
«Зенит» и «Уфа» успешно завершили третий раунд квалификации футбольной ЛЕ

Честно говоря, после удаления Паредеса в голове не было мысли, что для «Зенита» всё закончилось. Всё-таки футбол — не хоккей, поэтому потеря одного игрока не так ощутима. Между тем, игровое преимущество петербуржцев было тотальным, а у «Динамо» совсем ничего не получалось. То, что «Зенит» остался в меньшинстве, по большому счету никак не сказалось на развитии матча, — отметил экс-футболист «Спартака».

Также Бубнов поделился мнением о том, сможет ли питерская команда восстановиться к следующему поединку. 19 августа «Зенит» в 4-м туре РПЛ сыграет в родных стенах с «Уралом».

«Зенит» успеет за два дня восстановиться к встрече с «Уралом». Да, команда Семака затратила немало сил, но сезон только начался, а скамейка у неё на зависть многим. Кроме того, после побед восстановление проходит гораздо быстрее, поэтому проблем с «Уралом» возникнуть не должно, — сказал Бубнов.

В плей-офф квалификации Лиги Европы «Зенит» сыграет с норвежским «Мольде». Первый матч пройдёт в Санкт-Петербурге 23 августа, ответная игра состоится в Норвегии 30 августа. Победитель противостояния получит путёвку в групповой этап турнира.

Зенит 8:1 ДВ
Основное время: 4:0 (1:0)
Динамо Мн
16.08.2018, 20:00 3-й отборочный раунд Петровский
Главные тренеры
Сергей Семак Сергей Гуренко
Голы
22′ Леандро Паредес 5
66′ Кристиан Нобоа 16
75′ Артем Дзюба (А. Заболотный) 22
78′ Артем Дзюба (Бр. Иванович) 22
109′ Себастьян Дриусси 11
115′ Артем Дзюба 22
120+2′ Роберт Мак 20
120+3′ Роберт Мак 20
6 Сейду Яхая 99′
Составы
Андрей Лунев 99
Александр Анюков (к) 2
Бранислав Иванович 6
Миха Мевля 23
64′ 72′ Леандро Паредес 5
Далер Кузяев 14
Артем Дзюба 22
59′ Эльмир Набиуллин 15
Антон Заболотный 29
11′ 104′ Кристиан Нобоа 16
Игорь Смольников 19
61′ Эрнани 33
Себастьян Дриусси 11
102′ Александр Ерохин 21
Роберт Мак 20
30 Андрей Горбунов
22 Роман Бегунов 22′
24 Игорь Шитов
3 Максим Швецов 45+2′ 120+1′
4 Нино Галович (к) 116′
6 Сейду Яхая
81 Никита Корзун
13 Луиш Роша 92′
25 Алексей Гаврилович
18 Динко Треботич 72′
88 Георгий Наваловский
23 Владимир Хващинский 55′
8 Никита Капленко
21 Филипп Иванов 64′
27 Александр Макась
Статистика
3 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
36 Удары (всего) 8
18 Удары в створ 3
8 Угловые 0
18 Фолы 23
6 Офсайды 6
Судьи
Главный судья Себастьен Дельферье (Бельгия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Динамо Мн
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига Европы
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Скандал: «Медведева тренера предала, теперь на русском писать перестала?»
Самые сексуальные спортсменки по мнению мужчин. И такие гибкие!
«Зенит» и «Уфа» успешно завершили третий раунд квалификации ЛЕ
Артем Дзюба передал привет критикам после победы «Зенита»
Вместо барьеров — тазики: в каких условиях тренируется Шубенков
Обзор Лиги Европы: Аршавин вылетел, Джеррард попал на «Уфу»
Чемпионат Испании впервые за девять лет стартует без Роналду
Представление «Мольде» — соперника «Зенита» в раунде плей-офф ЛЕ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь