Бубнов: Минское «Динамо» выглядело абсолютно беспомощно в матче с «Зенитом»

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В первой игре подопечные Сергея Семака уступили со счётом 0:4.

«Конечно, произошедшее можно назвать футбольным чудом, но нельзя не отметить то, как безобразно играли гости! Удивительно, как им удалось разгромить «Зенит» в первом матче. Оставшись в большинстве, «Динамо» совершенно не могло контролировать мяч и выглядело абсолютно беспомощно. Команда Семака победила абсолютно заслуженно более слабого соперника.

«Динамо» разочаровало не только упущенным дважды преимуществом, но и в целом игрой и отсутствием характера. «Зенит» забил восемь мячей, а мог и больше — моментов было более достаточно. Что и говорить, такой игры и результата я никак не ожидал, к тому же после фиаско в Минске. Во многом разница в двух матчах была достигнута выходом на поле основного состава хозяев.

Честно говоря, после удаления Паредеса в голове не было мысли, что для «Зенита» всё закончилось. Всё-таки футбол — не хоккей, поэтому потеря одного игрока не так ощутима. Между тем, игровое преимущество петербуржцев было тотальным, а у «Динамо» совсем ничего не получалось. То, что «Зенит» остался в меньшинстве, по большому счету никак не сказалось на развитии матча, — отметил экс-футболист «Спартака».

Также Бубнов поделился мнением о том, сможет ли питерская команда восстановиться к следующему поединку. 19 августа «Зенит» в 4-м туре РПЛ сыграет в родных стенах с «Уралом».

«Зенит» успеет за два дня восстановиться к встрече с «Уралом». Да, команда Семака затратила немало сил, но сезон только начался, а скамейка у неё на зависть многим. Кроме того, после побед восстановление проходит гораздо быстрее, поэтому проблем с «Уралом» возникнуть не должно, — сказал Бубнов.