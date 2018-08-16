Глеб: Даже предвидеть не мог, что «Зенит» сможет выйти в следующий раунд

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В первой игре подопечные Сергея Семака уступили со счётом 0:4.

«Честно, вообще не понял, что произошло. В первом тайме, по большому счету, если бы не ошибка вратаря, игра равная была. «Динамо» в контратаку убегало, и «Зенит» ничего такого не показал. Но что случилось во втором тайме… Я даже предвидеть не мог, что «Динамо» не может выйти, я просто слов не нахожу, что произошло, причём вдесятером «Зенит» вытащил игру.

Не верил, за счёт чего «Зенит» может выйти в следующий раунд. Показав такую игру, проявив такой характер, самоотдачу и волю к победе, «Зенит» вызывает огромное уважение. Восторг и уважение, просто красавцы!

Я не нахожу слов, только хвалебные речи в адрес «Зенита». При счёте 4:1 я думал, что их сломает такой результат, но они забили ещё четыре мяча, — сказал Глеб.