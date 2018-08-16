В тени «Астаны», или такой «Кайрат» нам не нужен

Алматинцы не оправдали надежды болельщиков, хотя последние заполнили стадион и верили в успех своей команды. Надо сказать, что чехи не выглядели непроходимыми. Более того, тот же «АЗ Алкмар» был значительно сильнее, но «Кайрат» определенно сыграл ниже своих возможностей и, в общем-то, заслуженно покинул Лигу Европы.

В первом тайме команду было не узнать, играла так, будто игроки год не получали зарплату — робкие вылазки вперед и неуверенная игра обороны вместе со Стасом Покатиловым. Вратарская линия — отдельная тема. Задергали своих голкиперов ротацией. Не могли же они разучиться играть, хотя Покатилова трудно винить в пропущенных мячах, другое дело, что он в течение всего матча чувствовал себя не в своей тарелке. Но тут уже вопрос к тренеру вратарей (Олегу Воскобойникову) и самому Карлосу Ферреру, по какой причине не определились с первым номером на евросезон.

Что касается обороны, то в силу разных причин (травм и дисквалификаций), пришлось на левый фланг выпускать Нуралы Алипа. Молодой защитник не уследил за автором первого гола Мартином Нешпором, что явно связано с недостатком опыта. Хотя до этого выглядел достаточно боевито, поэтому его ранняя замена никак не говорит о его плохой игре, просто «Кайрату» требовалось забивать уже четыре гола, вследствие чего Карлосу Ферреру пришлось идти ва-банк и выпускать на поле второго форварда (Мартона Эппеля).

«Кайрат» заиграл в привычный футбол только после второго пропущенного мяча. Отдадим должное Давиду Гоуске — прекрасный удар со штрафного. Вот только что мешало алматинцам так играть с первых минут?

Правда, после удаления Хуана Фелипе на 75-й минуте, игра у хозяев снова застопорилась. Откровенно говоря, бразилец — один из слабых легионеров клуба. Играет на «чистых мячах», чуть больше он себе может позволить в играх КПЛ, в еврокубках бразилец, мягко говоря, никакой. По крайней мере, Михаил Бакаев в свое время выступал на его позиции более продуктивно и самоотверженно. Думается, «Кайрат» может себе позволить пригласить более сильного исполнителя, чем Фелипе. Или, на худой конец, стоит больше доверять Георгию Жукову, он уж явно не слабее бразильского полузащитника.

По большому счету алматинская команда обязана была проходить «Сигму» и выходить на «Севилью», но вместо этого в очередной раз вынуждена сосредоточиться на выступлении в национальном чемпионате. И только первое место в КПЛ способно хоть как-то сгладить неудачное выступление кайратовцев в еврокубках, любой другой результат будет расцениваться как провал.

Пока «Кайрат» находится в тени «Астаны». Да, столичная команда еще не решила задачу по выходу в групповой этап ЛЕ и, если даже не решит, то все равно сохранит статус еврокубкового бойца. В свою очередь алматинский клуб еще ни разу не проходил в основную сетку еврокубков, а такой «Кайрат», как во второй игре с «Сигмой», нам не нужен. Проигрывать можно по-разному, но явно не так, как 16 августа — без спортивной злости и желания. В этой ситуации жаль болельщиков и клубное руководство, которое все делает для команды, а она в который раз подводит на международной арене. Наверняка, определенные выводы будут сделаны, но следующая попытка попасть в групповой этап представится только через год. Пока же будем болеть за «Астану» и литовскую «Судуву», которую, как известно, тренирует казахстанский специалист Владимир Чебурин.