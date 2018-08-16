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11:40 (мск), источник: Советский спорт

Сергей Веденеев: Можно было забить «Динамо» и 15 голов

Питерский клуб, играя в меньшинстве, разгромил соперника со счетом 8:1.

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Бывший полузащитник «Зенита» Сергей Веденеев высказался после победы «Зенита» над минским «Динамо» (8:1) в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Первая игра завершилась в пользу белорусской команды (4:0).

«От того «Динамо», которое мы увидели в первой игре, не осталось ничего. И от «Зенита» тоже. Был другой матч и другие две команды. Произошло это в том числе и потому, что стиль ведения игры был выбран тренерским штабом питерцев единственно верным. И он предрешил исход встречи. Это был так называемый навал — били вперёд, без всяких розыгрышей.

Кроме того, защитникам «Динамо» в первой встрече удавалось выигрывать «второй этаж», а вот на «Петровском» борьбу в воздухе выиграл уже «Зенит» — безоговорочно.

Минчане оказались не готовы к такому преображению «Зенита». Дома они, когда требовалось, оборонялись вдевятером, а вот на этот раз не успевали прибежать к воротам и вшестером. Пространства в штрафной «Динамо» хватало, плотно зенитовцев не держали — можно было, наверное, и 15 голов им забить при должной мере удачи, — цитирует Веденеева «Спорт уик-энд».

Следующим соперником «Зенита» станет норвежский клуб «Мольде», который прошел шотландский «Хайберниан» (0:0, 3:0). Первый матч пройдёт в Санкт-Петербурге 23 августа, ответная игра состоится через неделю в Норвегии.

Зенит 8:1 ДВ
Основное время: 4:0 (1:0)
Динамо Мн
16.08.2018, 20:00 3-й отборочный раунд Петровский
Главные тренеры
Сергей Семак Сергей Гуренко
Голы
22′ Леандро Паредес 5
66′ Кристиан Нобоа 16
75′ Артем Дзюба (А. Заболотный) 22
78′ Артем Дзюба (Бр. Иванович) 22
109′ Себастьян Дриусси 11
115′ Артем Дзюба 22
120+2′ Роберт Мак 20
120+3′ Роберт Мак 20
6 Сейду Яхая 99′
Составы
Андрей Лунев 99
Александр Анюков (к) 2
Бранислав Иванович 6
Миха Мевля 23
64′ 72′ Леандро Паредес 5
Далер Кузяев 14
Артем Дзюба 22
59′ Эльмир Набиуллин 15
Антон Заболотный 29
11′ 104′ Кристиан Нобоа 16
Игорь Смольников 19
61′ Эрнани 33
Себастьян Дриусси 11
102′ Александр Ерохин 21
Роберт Мак 20
30 Андрей Горбунов
22 Роман Бегунов 22′
24 Игорь Шитов
3 Максим Швецов 45+2′ 120+1′
4 Нино Галович (к) 116′
6 Сейду Яхая
81 Никита Корзун
13 Луиш Роша 92′
25 Алексей Гаврилович
18 Динко Треботич 72′
88 Георгий Наваловский
23 Владимир Хващинский 55′
8 Никита Капленко
21 Филипп Иванов 64′
27 Александр Макась
Статистика
3 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
36 Удары (всего) 8
18 Удары в створ 3
8 Угловые 0
18 Фолы 23
6 Офсайды 6
Судьи
Главный судья Себастьен Дельферье (Бельгия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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