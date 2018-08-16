Сергей Веденеев: Можно было забить «Динамо» и 15 голов

8 фотографий 8 фотографий 8 фотографий

Бывший полузащитник «Зенита» Сергей Веденеев высказался после победы «Зенита» над минским «Динамо» (8:1) в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Первая игра завершилась в пользу белорусской команды (4:0).

«От того «Динамо», которое мы увидели в первой игре, не осталось ничего. И от «Зенита» тоже. Был другой матч и другие две команды. Произошло это в том числе и потому, что стиль ведения игры был выбран тренерским штабом питерцев единственно верным. И он предрешил исход встречи. Это был так называемый навал — били вперёд, без всяких розыгрышей.

Кроме того, защитникам «Динамо» в первой встрече удавалось выигрывать «второй этаж», а вот на «Петровском» борьбу в воздухе выиграл уже «Зенит» — безоговорочно.

Минчане оказались не готовы к такому преображению «Зенита». Дома они, когда требовалось, оборонялись вдевятером, а вот на этот раз не успевали прибежать к воротам и вшестером. Пространства в штрафной «Динамо» хватало, плотно зенитовцев не держали — можно было, наверное, и 15 голов им забить при должной мере удачи, — цитирует Веденеева «Спорт уик-энд».