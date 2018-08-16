Иванович предложил «Зениту» начать следующий матч вдесятером

Накануне петербуржцы победили минское «Динамо» со счетом 8:1 (первая игра — 0:4) в ответной встрече третьего отборочного раунда Лиги Европы. На 72-й минуте при счете 2:0 с поля был удален полузащитник «Зенита» Леандро Паредес.

— Наверное, у нас лучше получается вдесятером! Может, следующий матч так начать?, — цитирует «Спорт день за днем» Ивановича. — Мы вернули то, что потеряли в Минске. Сыграли классную игру, но через два дня новый матч. Так что не стоит долго думать про сегодняшний.