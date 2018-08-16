Иванович предложил «Зениту» начать следующий матч вдесятером
Защитник «Зенита’Бранислав Иванович предложил начать домашний матч четвертого тура российской
Защитник «Зенита’Бранислав Иванович предложил начать домашний матч четвертого тура российской
Накануне петербуржцы победили минское «Динамо» со счетом 8:1 (первая игра — 0:4) в ответной встрече третьего отборочного раунда Лиги Европы. На 72-й минуте при счете 2:0 с поля был удален полузащитник «Зенита» Леандро Паредес.
— Наверное, у нас лучше получается вдесятером! Может, следующий матч так начать?, — цитирует «Спорт день за днем» Ивановича. — Мы вернули то, что потеряли в Минске. Сыграли классную игру, но через два дня новый матч. Так что не стоит долго думать про сегодняшний.
|Сергей Семак
|Сергей Гуренко
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|3
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|36
|Удары (всего)
|8
|18
|Удары в створ
|3
|8
|Угловые
|0
|18
|Фолы
|23
|6
|Офсайды
|6
|Главный судья
|Себастьен Дельферье (Бельгия)