8:1 — это опасно. «Зениту» нельзя пьянеть
Корреспондент «СЭ» — об обратной стороне яркой победы
Корреспондент «СЭ» — об обратной стороне яркой победы
ГОША ЧЕРНОВ
После таких матчей буквы сами выстраиваются во фразу «Зенит» — чемпион. Аргументы на поверхности: команда лидирует в чемпионате без потерь, раскрошила соперника в Лиге Европы, да еще и получила действенную инъекцию адреналина от исторического (и это не преувеличение) триумфа. По инерции от этих 8:1 «Зенит» может выиграть несколько матчей подряд.
Но «Зенит» — совсем не чемпион. И год назад он ударно начал сезон (шесть побед в семи первых турах), и три года назад (четыре победы в четырех первых турах), а закончилось все плачевно — в обоих случаях «Зенит» остался без Лиги чемпионов.
Петербуржцев легко короновать — они априори считаются фаворитами любого российского турнира, а резвый старт дает подпитку очевидным прогнозам. Но сезон длится около года, а не месяц — неизбежны и функциональные спады, и обидные поражения, и прочие побочные эффекты.
Понимают ли это болельщики? Сергея Семака и так обожали, а сейчас фанаты готовы его сделать почетным гражданином
Этой победой нужно правильно воспользоваться. И все зависит от того, как команда к ней отнесется. Если как к
А если отнестись к этим 8:1, как к рядовому событию (а так и есть), то рост команды продолжится без сбоев. По трем матчам чемпионата России видно, что «Зенит»,
В Семаке я не сомневаюсь — у него могут быть проседания по стратегической части работы, но ситуации он оценивает трезво. Однако важно, чтобы и команда не переоценивала эти восемь мячей, и чтобы сам Семак верно донес до футболистов эту мысль. В последнем есть сомнения, потому что мы пока не знаем, на что способен
Жозе Моуринью
Пример у «Зенита» есть. Четкая параллель: ровно четыре года назад на «Петровском» при пустых трибунах петербуржцы раздавили «Торпедо» со счетом 8:1. Это был второй тур чемпионата-2014/15, в котором «Зенит» досрочно победил. На старте того сезона петербуржцы одержали восемь побед подряд, так что из тех 8:1 они извлекли максимум. Сейчас Семаку необходимо сделать то же самое.
|Сергей Семак
|Сергей Гуренко
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|3
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|36
|Удары (всего)
|8
|18
|Удары в створ
|3
|8
|Угловые
|0
|18
|Фолы
|23
|6
|Офсайды
|6
|Главный судья
|Себастьен Дельферье (Бельгия)