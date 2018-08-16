8:1 — это опасно. «Зениту» нельзя пьянеть

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ГОША ЧЕРНОВ

После таких матчей буквы сами выстраиваются во фразу «Зенит» — чемпион. Аргументы на поверхности: команда лидирует в чемпионате без потерь, раскрошила соперника в Лиге Европы, да еще и получила действенную инъекцию адреналина от исторического (и это не преувеличение) триумфа. По инерции от этих 8:1 «Зенит» может выиграть несколько матчей подряд.

Но «Зенит» — совсем не чемпион. И год назад он ударно начал сезон (шесть побед в семи первых турах), и три года назад (четыре победы в четырех первых турах), а закончилось все плачевно — в обоих случаях «Зенит» остался без Лиги чемпионов.

Петербуржцев легко короновать — они априори считаются фаворитами любого российского турнира, а резвый старт дает подпитку очевидным прогнозам. Но сезон длится около года, а не месяц — неизбежны и функциональные спады, и обидные поражения, и прочие побочные эффекты.

Понимают ли это болельщики? Сергея Семака и так обожали, а сейчас фанаты готовы его сделать почетным гражданином Санкт-Петербурга. Но на то и нужны болельщики — воплощения сиюминутных эмоций. Уверен, есть люди, которые теперь считают Семака гением тренерской мысли, хотя он не сделал вообще ничего великого. Сам по себе разнос второй команды 26-го чемпионата в рейтинге УЕФА — это не сенсация. Сенсация — это безвольное поражение от нее же в первом матче. Формально «Зениту» не только нечем гордиться, но и должно быть хотя бы немного стыдно. Но — формально.

Этой победой нужно правильно воспользоваться. И все зависит от того, как команда к ней отнесется. Если как к чему-то космическому, то сезон можно выбрасывать в урну — футболисты подсознательно на каждое поражение сами себе будут отвечать: «Зато мы отыгрались с 0:4!» Это уже проходила «Барселона», которая полтора года назад сразу после сокрушения «ПСЖ» проиграла «Ювентусу» в Лиге чемпионов и упустила золото примеры.

А если отнестись к этим 8:1, как к рядовому событию (а так и есть), то рост команды продолжится без сбоев. По трем матчам чемпионата России видно, что «Зенит», во-первых, еще сырой, а во-вторых, постепенно меняется. Испепеление минского «Динамо» может создать иллюзию того, что команда уже сверстана и готова на лихом коне прискакать и к золоту чемпионата России, и к победе в Лиге Европы.

В Семаке я не сомневаюсь — у него могут быть проседания по стратегической части работы, но ситуации он оценивает трезво. Однако важно, чтобы и команда не переоценивала эти восемь мячей, и чтобы сам Семак верно донес до футболистов эту мысль. В последнем есть сомнения, потому что мы пока не знаем, на что способен Семак-мотиватор и Семак-психолог. Может быть, он гениально настраивает игроков, кто знает?

Жозе Моуринью как-то сказал, что предпочитает однажды проиграть со счетом 0:4, чем четыре раза по 0:1. То же самое относится и к победам, но «Зенит» попал под исключение — 1:0 его бы никак не устроили, поэтому пришлось устраивать бомбардировку. Но теперь сине-бело-голубым нужно бороться с возможными похмельными последствиями этих 8:1. Команда не может быть сытой.