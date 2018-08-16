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11:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

8:1 — это опасно. «Зениту» нельзя пьянеть

Корреспондент «СЭ» — об обратной стороне яркой победы сине-бело-голубых над минским «Динамо».

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ГОША ЧЕРНОВ

После таких матчей буквы сами выстраиваются во фразу «Зенит» — чемпион. Аргументы на поверхности: команда лидирует в чемпионате без потерь, раскрошила соперника в Лиге Европы, да еще и получила действенную инъекцию адреналина от исторического (и это не преувеличение) триумфа. По инерции от этих 8:1 «Зенит» может выиграть несколько матчей подряд.

Но «Зенит» — совсем не чемпион. И год назад он ударно начал сезон (шесть побед в семи первых турах), и три года назад (четыре победы в четырех первых турах), а закончилось все плачевно — в обоих случаях «Зенит» остался без Лиги чемпионов.

Петербуржцев легко короновать — они априори считаются фаворитами любого российского турнира, а резвый старт дает подпитку очевидным прогнозам. Но сезон длится около года, а не месяц — неизбежны и функциональные спады, и обидные поражения, и прочие побочные эффекты.

Понимают ли это болельщики? Сергея Семака и так обожали, а сейчас фанаты готовы его сделать почетным гражданином Санкт-Петербурга. Но на то и нужны болельщики — воплощения сиюминутных эмоций. Уверен, есть люди, которые теперь считают Семака гением тренерской мысли, хотя он не сделал вообще ничего великого. Сам по себе разнос второй команды 26-го чемпионата в рейтинге УЕФА — это не сенсация. Сенсация — это безвольное поражение от нее же в первом матче. Формально «Зениту» не только нечем гордиться, но и должно быть хотя бы немного стыдно. Но — формально.

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Этой победой нужно правильно воспользоваться. И все зависит от того, как команда к ней отнесется. Если как к чему-то космическому, то сезон можно выбрасывать в урну — футболисты подсознательно на каждое поражение сами себе будут отвечать: «Зато мы отыгрались с 0:4!» Это уже проходила «Барселона», которая полтора года назад сразу после сокрушения «ПСЖ» проиграла «Ювентусу» в Лиге чемпионов и упустила золото примеры.

А если отнестись к этим 8:1, как к рядовому событию (а так и есть), то рост команды продолжится без сбоев. По трем матчам чемпионата России видно, что «Зенит», во-первых, еще сырой, а во-вторых, постепенно меняется. Испепеление минского «Динамо» может создать иллюзию того, что команда уже сверстана и готова на лихом коне прискакать и к золоту чемпионата России, и к победе в Лиге Европы.

В Семаке я не сомневаюсь — у него могут быть проседания по стратегической части работы, но ситуации он оценивает трезво. Однако важно, чтобы и команда не переоценивала эти восемь мячей, и чтобы сам Семак верно донес до футболистов эту мысль. В последнем есть сомнения, потому что мы пока не знаем, на что способен Семак-мотиватор и Семак-психолог. Может быть, он гениально настраивает игроков, кто знает?

Жозе Моуринью как-то сказал, что предпочитает однажды проиграть со счетом 0:4, чем четыре раза по 0:1. То же самое относится и к победам, но «Зенит» попал под исключение — 1:0 его бы никак не устроили, поэтому пришлось устраивать бомбардировку. Но теперь сине-бело-голубым нужно бороться с возможными похмельными последствиями этих 8:1. Команда не может быть сытой.

Пример у «Зенита» есть. Четкая параллель: ровно четыре года назад на «Петровском» при пустых трибунах петербуржцы раздавили «Торпедо» со счетом 8:1. Это был второй тур чемпионата-2014/15, в котором «Зенит» досрочно победил. На старте того сезона петербуржцы одержали восемь побед подряд, так что из тех 8:1 они извлекли максимум. Сейчас Семаку необходимо сделать то же самое.

Питерский «Зенит» пробился в следующий раунд Лиги Европы
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11:13 (мск)© Ньюстюб
Зенит 8:1 ДВ
Основное время: 4:0 (1:0)
Динамо Мн
16.08.2018, 20:00 3-й отборочный раунд Петровский
Главные тренеры
Сергей Семак Сергей Гуренко
Голы
22′ Леандро Паредес 5
66′ Кристиан Нобоа 16
75′ Артем Дзюба (А. Заболотный) 22
78′ Артем Дзюба (Бр. Иванович) 22
109′ Себастьян Дриусси 11
115′ Артем Дзюба 22
120+2′ Роберт Мак 20
120+3′ Роберт Мак 20
6 Сейду Яхая 99′
Составы
Андрей Лунев 99
Александр Анюков (к) 2
Бранислав Иванович 6
Миха Мевля 23
64′ 72′ Леандро Паредес 5
Далер Кузяев 14
Артем Дзюба 22
59′ Эльмир Набиуллин 15
Антон Заболотный 29
11′ 104′ Кристиан Нобоа 16
Игорь Смольников 19
61′ Эрнани 33
Себастьян Дриусси 11
102′ Александр Ерохин 21
Роберт Мак 20
30 Андрей Горбунов
22 Роман Бегунов 22′
24 Игорь Шитов
3 Максим Швецов 45+2′ 120+1′
4 Нино Галович (к) 116′
6 Сейду Яхая
81 Никита Корзун
13 Луиш Роша 92′
25 Алексей Гаврилович
18 Динко Треботич 72′
88 Георгий Наваловский
23 Владимир Хващинский 55′
8 Никита Капленко
21 Филипп Иванов 64′
27 Александр Макась
Статистика
3 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
36 Удары (всего) 8
18 Удары в створ 3
8 Угловые 0
18 Фолы 23
6 Офсайды 6
Судьи
Главный судья Себастьен Дельферье (Бельгия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
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