«Кайрат» установил свой личный антирекорд в еврокубках

Причем алматинцы проиграли дважды, в гостях (0:2) и дома (1:2). При этом потерпели третью неудачу подряд в текущей квалификации Лиги Европы, учитывая поражение от голландского «АЗ Алкмара» в ответной игре второго раунда (1:2).

Таким образом, «Кайрат» впервые в истории проиграл три игры подряд за один еврокубковый сезон.

Лучшим достижением алматинского клуба в еврокубках является выход в раунд плей-офф Лиги Европы-2015/2016, тогда кайратовцы по итогам двухраундового противостояния не прошли французский «Бордо» (0:1, 2:1).