«Кайрат» установил свой личный антирекорд в еврокубках
«Кайрат» не смог преодолеть третий отборочный раунд Лиги Европы, уступив по сумме двух игр «Сигме», передает корреспондент Vesti.kz.
«Кайрат» не смог преодолеть третий отборочный раунд Лиги Европы, уступив по сумме двух игр «Сигме», передает корреспондент Vesti.kz.
Причем алматинцы проиграли дважды, в гостях (0:2) и дома (1:2). При этом потерпели третью неудачу подряд в текущей квалификации Лиги Европы, учитывая поражение от голландского «АЗ Алкмара» в ответной игре второго раунда (1:2).
Таким образом, «Кайрат» впервые в истории проиграл три игры подряд за один еврокубковый сезон.
Лучшим достижением алматинского клуба в еврокубках является выход в раунд
Напомним, «Кайрат» с общим счетом 1:4 проиграл чешской «Сигме» в третьем отборочном этапе Лиги Европы. Как итог, чешский клуб прошел в раунд
|Карлос Алос Феррер
|Вацлав Йилек
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|2
|Желтые карточки
|0
|1
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Сандро Шерер (Швейцария)