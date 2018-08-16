Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:00
Арсенал К
Черноморец Од
Футбол. Премьер-лига
19:30
Анжи
Оренбург
Футбол. Зарубежный
21:15
Жирона
Вальядолид
Футбол. Зарубежный
21:45
Реймс
Лион
Футбол. Зарубежный
23:15
Бетис
Леванте
Футбол. Еврокубки
16.08
Брага2
Заря Лг2
Все события
Фоторепортажи
12«Никаких свиданий у меня не было вообще». Неизвестный Акинфеев
10«Спартак» с поражения стартовал в Лиге чемпионов
12:02 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» установил свой личный антирекорд в еврокубках

«Кайрат» не смог преодолеть третий отборочный раунд Лиги Европы, уступив по сумме двух игр «Сигме», передает корреспондент Vesti.kz.

Причем алматинцы проиграли дважды, в гостях (0:2) и дома (1:2). При этом потерпели третью неудачу подряд в текущей квалификации Лиги Европы, учитывая поражение от голландского «АЗ Алкмара» в ответной игре второго раунда (1:2).

Таким образом, «Кайрат» впервые в истории проиграл три игры подряд за один еврокубковый сезон.

Лучшим достижением алматинского клуба в еврокубках является выход в раунд плей-офф Лиги Европы-2015/2016, тогда кайратовцы по итогам двухраундового противостояния не прошли французский «Бордо» (0:1, 2:1).

Напомним, «Кайрат» с общим счетом 1:4 проиграл чешской «Сигме» в третьем отборочном этапе Лиги Европы. Как итог, чешский клуб прошел в раунд плей-офф, где встретится с испанской «Севильей». Игры пройдут 23 и 30 августа.

Кайрат 1:2
Первый тайм: 0:1
Сигма
16.08.2018, 17:00 3-й отборочный раунд Central Stadium
Главные тренеры
Карлос Алос Феррер Вацлав Йилек
Голы
61′ Мартон Эппель  
  Мартин Нешпор 19′
  Давид Гоуска 51′
Статистика
2 Желтые карточки 0
1 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Сандро Шерер (Швейцария)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Кайрат
НовостиМатчиСоставСтатистика
Сигма
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига Европы
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
"Барыс" объявил о возвращении канадского нападающего
«Зенит» и «Уфа» успешно завершили третий раунд квалификации ЛЕ
«Реал» без Роналду, «Валенсия» с Черышевым. Интриги примеры
ISU обнулил все мировые рекорды в фигурном катании
Обзор Лиги Европы: Аршавин вылетел, Джеррард попал на «Уфу»
8:1 — это опасно. «Зениту» нельзя пьянеть
Представление «Мольде» — соперника «Зенита» в раунде плей-офф ЛЕ
Бубнов: Минское «Динамо» выглядело абсолютно беспомощно
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь