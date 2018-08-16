Анатолий Бышовец: Неоднозначные впечатления от победы «Зенита», но за Семака рад

— Впечатления от победы «Зенита» остались неоднозначные, — сказал Бышовец. — Единственное, есть безоговорочное удовлетворение от того, что «Зенит» выиграл. Рад за Семака, и рад, что я не ошибся в том, что верил в него. Матч складывался достаточно сложно, с учетом результата первой встречи. И выбор тактики, и выбор состава был решающим фактором в окончательном результате. Конечно, был некоторый дискомфорт после удаления Паредеса. «Зениту» пришлось играть в меньшинстве, и мне кажется, это несколько озадачило команду. Но, тем не менее, окончательный результат закономерен. Все-таки «Зенит» имеет преимущество в уровне футболистов. Ну, а главное, что Семаку удалось внести уверенность в игроков, в окончательном результате. Это было очевидно с первых минут. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ).